hajdú péter pápai joci műsor orbán viktor

Nem köntörfalazott a népszerű énekes: Orbán Viktor a világ legjobb politikusa (VIDEÓ)

2026. március 15. 08:00

Az énekes nemcsak karrierje kezdetének fájó emlékeit idézte fel egy műsorban, hanem arról is vallott, szerinte milyen vezetőre van szüksége ma Magyarországnak.

Hajdú Péter Beköltözve című műsorának legújabb epizódjában Pápai Joci volt a vendég, aki szókimondó őszinteséggel mesélt életútjáról, politikai nézeteiről és a háborúhoz való viszonyulásáról. 

Az este folyamán a beszélgetés több mélypontot is érintett, de a legnagyobb visszhangot kétségkívül Orbán Viktorról tett kijelentései váltották ki.

Az énekes korábban már beszámolt arról, hogy úgy érzi, annak idején a Megasztárból való kiesése mögött részben származása állhatott. Elmondása szerint a TV2 tehetségkutatójában addigra már biztos helye volt Molnár Ferenc Caramelnek, így a csatorna nem kívánt még egy roma származású, hasonló stílusú előadót a mezőnyben tartani – Caramel később meg is nyerte a második évadot.

A beszélgetés később komolyabb témák felé terelődött. Pápai Joci bevallotta, feleségével gyakran néznek háborús dokumentumfilmeket, és számukra a legmegrázóbb jelenetek azok, amikor a szülők kénytelenek elbúcsúzni a frontra induló gyermekeiktől. 

„Ilyenkor tudjuk, hogy mi erre soha nem lennénk képesek. Az, hogy elengedd a gyerekedet a háborúba úgy, hogy talán soha többé nem látod, talán a legijesztőbb dolog a világon” – fogalmazott az énekes, hozzátéve, hogy ötvenhatos légiós nagybátyja történetei is mély nyomot hagytak benne.

E gondolatok mentén jutott el odáig, hogy kifejtse: nem érti, miért nem egyértelmű sokak számára a háború jelenléte a világban. Szerinte ilyen időkben olyan vezetőre van szükség, aki képes mindenkivel jó viszonyt ápolni és a békét képviseli.

Nekünk most olyan vezető kell, aki mindenkivel jóban van. Orbán Viktor ilyen. Ő a világ legjobb politikusa egyébként. 

Bennem ebben a tekintetben nincs kérdés. Van egy ember, aki a béke és biztonság megteremtője. Van ennél nagyobb erény?” – tette fel a költői kérdést Pápai Joci a műsorban.

Nyitókép: Wikipédia

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Kecmec
2026. március 15. 10:02
Ez biztos nem a reklám helye...ezt.csak a gyagyi Mandiner gondolta hogy ez szavazatott hoz.... és így vertétek szét a fidesz tábort... gratulálok a sok önjelölt szakértőnek....
angeleye
2026. március 15. 09:24
Ez egy metszéspont. A kor, nem, és a származás nem számít, csak a metszéspont.
Halder_1899
•••
2026. március 15. 08:54 Szerkesztve
Nem érdekelnek sem a mellette, sem az ellene szóló celebek. Értem ma már sajnos ez kell, de én önmagában értékelem Őt, én miatta szavazók a Fideszre elég hosszú ideje.
nuevoreynuevaley
2026. március 15. 08:52
Zsidok, ciganyok nagyon dicserik a doktorminiszter urat
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!