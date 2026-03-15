Nem köntörfalazott a népszerű énekes: Orbán Viktor a világ legjobb politikusa (VIDEÓ)

„Ilyenkor tudjuk, hogy mi erre soha nem lennénk képesek. Az, hogy elengedd a gyerekedet a háborúba úgy, hogy talán soha többé nem látod, talán a legijesztőbb dolog a világon” – fogalmazott az énekes, hozzátéve, hogy ötvenhatos légiós nagybátyja történetei is mély nyomot hagytak benne.

E gondolatok mentén jutott el odáig, hogy kifejtse: nem érti, miért nem egyértelmű sokak számára a háború jelenléte a világban. Szerinte ilyen időkben olyan vezetőre van szükség, aki képes mindenkivel jó viszonyt ápolni és a békét képviseli.

Nekünk most olyan vezető kell, aki mindenkivel jóban van. Orbán Viktor ilyen. Ő a világ legjobb politikusa egyébként.

Bennem ebben a tekintetben nincs kérdés. Van egy ember, aki a béke és biztonság megteremtője. Van ennél nagyobb erény?” – tette fel a költői kérdést Pápai Joci a műsorban.