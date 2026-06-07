„A három muskétás várja a negyediket” – félreérthetetlen üzenetet kapott Magyar Péter

Janik Szabolcs szerint most is lesznek ügyek, amelyekben egyezhetnek vagy közelíthetnek az érdekek, mint például a migrációs paktum, a zöldmegállapodás vagy a hétéves uniós költségvetés. „A 2010-es évek tapasztalata, hogy ha a V4 egy-egy dologban egységes, az magával húzza az egész együttműködést, mint az illegális migráció elleni kiállás” – hangsúlyozza.

És érdekellentétek is lesznek nyilván, bár most az ukrán gyorsított EU-csatlakozás ügye lekerülni látszik a napirendről, „Tusk sem erőlteti, így nem megy szembe majd az azt kimondottan ellenző Babišsal vagy Ficóval, s a Magyar-kormány is visszafogott” – magyarázza Janik. Szerinte még a 90 milliárd eurós ukrán hitel kapcsán is belefért a többszólamúság: „Tusk támogatta, Babiš középre húzódott, Orbán és Fico pedig a tanácsi konklúziókat sem fogadta el márciusban”.

Rosonczy-Kovács úgy véli: mindehhez a V4 jó keretnarratívát ad, „hiszen a motorja mindig a lengyel–magyar tandem volt, előbbi a méreténél, utóbbi az erős motiváltsága miatt”. Ami magyar szempontból pozitívum, hogy „egyfajta nemzeti minimum lett a lengyelekkel a jó kapcsolat fenntartása, még ha a két domináns politikai erő másmilyen ideológiát tesz is mögé”. A szakértő azt is kiemeli, hogy a lengyel–magyar gazdasági kapcsolatok a politikai elhidegülés ellenére is jók voltak, Lengyelország már tavaly hazánk harmadik legfontosabb importpartnerévé lépett elő. Azonban a lengyel tőke beáramlását „az előző évek negatív kampánya lelassította, mert noha mi tudtuk, hogy az EU-ból való kilépés a Fidesz kormányon maradása esetén sem opció, a nyugati és közép-európai partnereket sikerült elbizonytalanítani” – fogalmaz. Hozzáteszi: