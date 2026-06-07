„A kétharmad nem jogosítja fel őket, hogy leépítsék a jogállamot” – a Fidesz több politikusa is feltűnt a vasárnapi demonstráción (VIDEÓ)

A Magyar Péter miniszterelnök Sulyok Tamás államfővel és más közjogi méltóságokkal szemben tanúsított magatartása miatt vasárnap a Sándor-palota előtt demonstrálók között felbukkant a Fidesz több parlamenti politikusa is.

Egyetértek a tüntetés céljával"

– nyilatkozta a Hír TV-nek Gulyás Gergely azzal kapcsolatban, hogy miért érkezett a Szent György térre. A frakcióvezető hozzátette: