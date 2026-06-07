„A kétharmad nem jogosítja fel őket, hogy leépítsék a jogállamot” – a Fidesz több politikusa is feltűnt a vasárnapi demonstráción (VIDEÓ)

„Egyedül ő nem téveszti össze a saját igazságérzetét az egyetemes igazsággal” – Sulyok Tamás mellett tüntettek a Sándor-palotánál
A Magyar Péter által lemondásra felszólított köztársasági elnök mellett álltak ki a demonstrálók.
Az ellenzéki frakcióvezető szerint a Tisza győzelme nem indokolja, hogy bármelyik közjogi méltóság lemondjon a pozíciójáról.
A Magyar Péter miniszterelnök Sulyok Tamás államfővel és más közjogi méltóságokkal szemben tanúsított magatartása miatt vasárnap a Sándor-palota előtt demonstrálók között felbukkant a Fidesz több parlamenti politikusa is.
Egyetértek a tüntetés céljával"
– nyilatkozta a Hír TV-nek Gulyás Gergely azzal kapcsolatban, hogy miért érkezett a Szent György térre. A frakcióvezető hozzátette:
Magyarországon világos alkotmányos szabályok vannak, amelyek meghatározzák, hogy kinek, meddig tart a megbízatása. A köztársasági elnök megbízatása 2029-ben jár le."
Gulyás szerint
a Tisza Párt választási győzelme nem ok arra, hogy a közjogi méltóságok személyében bármiféle változás álljon be.
Takács Péter fideszes parlamenti képviselő a következőképpen nyilatkozott a csatornának:
Nem én vagyok az egyetlen, aki úgy gondolja, hogy jogállamot nem lehet diktatórikus eszközökkel építeni, még kétharmad birtokában sem."
Szerinte a Sándor-palota előtt megjelentek és az eseményeket online követők ugyanezt gondolják, illetve ezt üzenik a hatalomnak.
A kétharmad nem jogosítja fel őket, hogy leépítsék a jogállamot Magyarországon"
– tette hozzá.
A tiszás alkotmány-módosítás lehetőségével kapcsolatban elmondta:
Kétharmaddal bármi lehetséges, az más kérdés, hogy ez a jogállami normákkal összefér-e."
Emlékeztetett, hogy több magyar, illetve külföldi jogi szervezet és szakember is bírálta a kormány ez irányú terveit és a személyre szabott jogalkotás gyakorlatát, amit a kormány alkalmaz:
Arról egyértelműen megmondták, hogy nem fér össze a jogállami alapelvekkel. (...) Ez banánköztársasági diktatórikus módszer, ebből mi nem kérünk."
Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szintén részt vett a tüntetésen, és ezzel kapcsolatban közölte:
Kiállunk a Magyar Péter-i önkény által megtámadott közjogi méltóságok mellett. Ezen kívül határozottan fel is szólítjuk őket arra, hogy tartsanak ki, nekik ez alkotmányos kötelességük."
Havasi szerint a kormány által megtámadott állami szereplők úgy tudnak a legjobban kiállni a demokrácia és a magyar jogállamiság mellett, „ha még csak meg sem fontolják, hogy engednek Magyar Péter zsarolásának”.
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A Magyar Péter által lemondásra felszólított köztársasági elnök mellett álltak ki a demonstrálók.
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Fotó: Ficsor Márton / Mandiner