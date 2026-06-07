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Szent György tér Sándor-palota Tisza Párt tüntetés Havasi Bertalan Magyar Péter Sulyok Tamás Fidesz Takács Péter Gulyás Gergely

„A kétharmad nem jogosítja fel őket, hogy leépítsék a jogállamot” – a Fidesz több politikusa is feltűnt a vasárnapi demonstráción (VIDEÓ)

2026. június 07. 19:03

Az ellenzéki frakcióvezető szerint a Tisza győzelme nem indokolja, hogy bármelyik közjogi méltóság lemondjon a pozíciójáról.

2026. június 07. 19:03
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A Magyar Péter miniszterelnök Sulyok Tamás államfővel és más közjogi méltóságokkal szemben tanúsított magatartása miatt vasárnap a Sándor-palota előtt demonstrálók között felbukkant a Fidesz több parlamenti politikusa is.

Egyetértek a tüntetés céljával"

– nyilatkozta a Hír TV-nek Gulyás Gergely azzal kapcsolatban, hogy miért érkezett a Szent György térre. A frakcióvezető hozzátette:

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Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Magyarországon világos alkotmányos szabályok vannak, amelyek meghatározzák, hogy kinek, meddig tart a megbízatása. A köztársasági elnök megbízatása 2029-ben jár le."

Gulyás szerint

a Tisza Párt választási győzelme nem ok arra, hogy a közjogi méltóságok személyében bármiféle változás álljon be.

Nem kérnek a banánköztársasági jogalkotásból

Takács Péter fideszes parlamenti képviselő a következőképpen nyilatkozott a csatornának:

Nem én vagyok az egyetlen, aki úgy gondolja, hogy jogállamot nem lehet diktatórikus eszközökkel építeni, még kétharmad birtokában sem."

Szerinte a Sándor-palota előtt megjelentek és az eseményeket online követők ugyanezt gondolják, illetve ezt üzenik a hatalomnak.

A kétharmad nem jogosítja fel őket, hogy leépítsék a jogállamot Magyarországon"

– tette hozzá.

A tiszás alkotmány-módosítás lehetőségével kapcsolatban elmondta:

Kétharmaddal bármi lehetséges, az más kérdés, hogy ez a jogállami normákkal összefér-e."

Emlékeztetett, hogy több magyar, illetve külföldi jogi szervezet és szakember is bírálta a kormány ez irányú terveit és a személyre szabott jogalkotás gyakorlatát, amit a kormány alkalmaz:

Arról egyértelműen megmondták, hogy nem fér össze a jogállami alapelvekkel. (...) Ez banánköztársasági diktatórikus módszer, ebből mi nem kérünk."

Alkotmányos kötelesség ellenállni a nyomásnak

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szintén részt vett a tüntetésen, és ezzel kapcsolatban közölte:

Kiállunk a Magyar Péter-i önkény által megtámadott közjogi méltóságok mellett. Ezen kívül határozottan fel is szólítjuk őket arra, hogy tartsanak ki, nekik ez alkotmányos kötelességük."


Havasi szerint a kormány által megtámadott állami szereplők úgy tudnak a legjobban kiállni a demokrácia és a magyar jogállamiság mellett, „ha még csak meg sem fontolják, hogy engednek Magyar Péter zsarolásának”

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Fotó: Ficsor Márton / Mandiner

 

Összesen 3 komment

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figyelő4322
2026. június 07. 19:20
"...a kétharmad nem jogosítja fel őket, hogy leépítsék a jogállamot Magyarországon..." Nem is vitás, hogy a Fideszes képviselőnek igaza van. Csakhogy van egy bökkenő. Az EU libernyák hatalmasai szerint pont az a jogállam, amit a Pol Pöt nemzetvezető éppen építeni próbál Magyarországon!
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redl1986
2026. június 07. 19:18
Gulyás, Takács, Havasi, micsoda frontemberek. Mind hozzájárultak a TISZA kétharmadhoz. Apropó, OV nem volt ott. Ja, ő távolról támogat...:)
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smuggl3r
2026. június 07. 19:13
A bátor utcai harcos miért nincs ott???
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