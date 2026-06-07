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Tisza Párt országgyűlés Magyar Péter parlamenti ülés miniszterelnök

Egyszemélyes kormányzást folytat Magyar Péter, a miniszterelnök nélkül nem ülésezik a parlament

2026. június 07. 21:51

Az Országgyűlés alakuló ülése óta eltel egy hónap rávilágít arra, hogy a miniszterelnök távollétében egyáltalán nem ülésezik a parlament. Úgy tűnik, Magyar Péter továbbra sem bízik saját embereiben.

2026. június 07. 21:51
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Gabay Dorka

Ahhoz képest, mennyire sürgette Magyar Péter az április 12-i választások után az Országgyűlés összehívását, az újdonsült kormányfő lelkesedése a parlamenti munka iránt azonnal megcsappant, amint hivatalosan megalakult a Tisza-kormány. 

Magyar Péter felszólal az Országgyűlésben. (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)

Az elmúlt szűk egy hónap alatt ugyanis – a korábbi gyakorlattal szemben – mindössze öt alkalommal ült össze az Országgyűlés. 

Dacára annak, hogy a plenáris ülések menetrendje hosszú évek óta egyfajta menetrend szerint zajlanak, így hétfőnként a napirend előtti felszólalásokkal és interpellációkkal kezdődik az ülés délután 1 órakor, és ezen a napon tartják az azonnali kérdések óráját is. Keddenként a képviselők már délelőtt elkezdik a munkát, jobbára az egész nap vitákkal telik, melyet még szerdán is folytathatnak a frakciók tagjai, de a határozathozatalokra is ezen a napon kerül sor. A csütörtök a bizottsági ülések napja, míg pénteken a képviselők általában egyéb elfoglaltságaiknak tesznek eleget.

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szemlátomást továbbra is rövid pórázon tartja országgyűlési képviselőit, és amikor ő „házon kívül van”, a parlament sem ülésezik, 

nehogy esetleg a Tisza-frakció képviselői jelenléte és felügyelete nélkül szólaljon fel az Országgyűlésben. 

Tekintettel arra, hogy a kormányfő aktív Facebook-politikát folytat, könnyen igazolható, hogy egyéb elfoglaltsága miatt mikor és miért nem tudott volna részt venni a parlamenti munkában, ha ülésezett volna a T. Ház.

A választások után május 9-én volt az Országgyűlés alakuló ülése, majd 12-én, kedden Magyar Péter letette miniszterelnöki esküjét. Azon a héten már nem ülésezett az Országgyűlés, csak a kormány, Ópusztaszeren. Ezen a héten a miniszterelnök több idegenvezetést is vállalt, bejárta a Karmelitát, kordont bontott azon az építési területen, ahol ennek eredményeként pár napja egy német turista balesetet szenvedett, és lezajlott az átadás-átvétel is.

Magyar Péter építési területen bontott kordont. (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

Rendkívüli módon a következő héten egyáltalán nem ülésezett a parlament, Magyar Péter hétfőn Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével egyeztetett, majd két napot töltött Lengyelországban, ahonnan Bécsbe utazott.

A következő plenáris ülés május 26-án és 27-én volt, Magyar Péter minkét nap ott ült a parlamentben, felszóalt napirend előtt, és gyakorlatilag minden ellenzéki felszólalásra ő reagált. Május 28-án ismét útra kelt a miniszterelnök, a belga miniszterelnök után találkozott Mark Rutte-val, majd Ursula von der Leyennel, ezeken a napokon ismét szünetelt a parlament.

Legutóbb június elsején ült össze az Országgyűlés, ez volt az egyetlen ülésnap a héten, feltehetően azért, mert Magyar Péter másnap ismét elutazott.

Először Berlinbe ment, ahol Friedrich Merz német kancellárral találkozott, majd Emmanuel Macron, francia elnök fogadta Párizsban.

Mindent összevetve a jelek arra utalnak, hogy a miniszterelnök egyszemélyes kormányzást folytat, nem bízik saját képviselőiben, és attól tart, ha kiadja saját kezéből az irányítást, szétszéled a nyáj. 

Nyitókép: Hegedűs Róbert/MTI

 

Összesen 12 komment

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pandalala
2026. június 07. 23:11
' Az Országgyűlés én vagyok! '
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Treeoflife
2026. június 07. 23:06
Nem is értem, miért nem koronáztatta még meg magát. Az USA-ba bejelentkezett már, hogy szívesen elfogadna egy meghívást. A Pápához még nem jelentkezett be, hogy megbeszélje a koronázási szertartást?
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NokiNokedli
2026. június 07. 22:56
Máshol az egyszemélyes kormányzást diktatúrának hívják.
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isler111
2026. június 07. 22:50
Ilyen egy igazi diktatúra!!!!
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