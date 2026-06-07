Egyszemélyes kormányzást folytat Magyar Péter, a miniszterelnök nélkül nem ülésezik a parlament

nehogy esetleg a Tisza-frakció képviselői jelenléte és felügyelete nélkül szólaljon fel az Országgyűlésben.

Tekintettel arra, hogy a kormányfő aktív Facebook-politikát folytat, könnyen igazolható, hogy egyéb elfoglaltsága miatt mikor és miért nem tudott volna részt venni a parlamenti munkában, ha ülésezett volna a T. Ház.

A választások után május 9-én volt az Országgyűlés alakuló ülése, majd 12-én, kedden Magyar Péter letette miniszterelnöki esküjét. Azon a héten már nem ülésezett az Országgyűlés, csak a kormány, Ópusztaszeren. Ezen a héten a miniszterelnök több idegenvezetést is vállalt, bejárta a Karmelitát, kordont bontott azon az építési területen, ahol ennek eredményeként pár napja egy német turista balesetet szenvedett, és lezajlott az átadás-átvétel is.