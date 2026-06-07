Rémálomszerű déja vu: ismét összeesett a pályán a dánok legendája, azonnal lefújták a meccset

Vérfagyasztó, korábban már sajnos látott jelenetek játszódtak le a Dánia–Ukrajna felkészülési mérkőzés 65. percében vasárnap este: a dán válogatott legendája, Christian Eriksen ugyanúgy összeesett a pályán, ahogy öt évvel ezelőtt, a 2021-es Európa-bajnokságon. A 34 éves klasszis ezúttal csapata 2–1-es vezetésénél terült el mozdulatlanul, a mérkőzést azonnal félbeszakították, és nem folytatták tovább. A jelenleg a német Wolfsburgban játszó veterán a 2021-es Eb-n egyszer már nagyon ráijesztett a futballvilágra, akkor a finnek elleni csoportmeccsen leállt a szíve, zokogó játékostársai élő sorfalat alkotva takarták el a nyilvánosság elől, amíg az orvosok az életéért küzdöttek.

Christian Eriksen a 2021-es Eb-n mindenkire ráijesztett, végül csapattársai gyűrűjében élesztették újra (Fotó: Friedemann Vogel)

A körülményekhez képest jól van Eriksen