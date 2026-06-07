Rémálomszerű déja vu: ismét összeesett a pályán a dánok legendája, azonnal lefújták a meccset

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
Vasárnap este megismétlődtek a drámai 2021-es jelenetsorok. Ismét mentővel kellett kórházba szállítani Christian Eriksent, az Ukrajna elleni felkészülési meccset nem fejezik be.
Vérfagyasztó, korábban már sajnos látott jelenetek játszódtak le a Dánia–Ukrajna felkészülési mérkőzés 65. percében vasárnap este: a dán válogatott legendája, Christian Eriksen ugyanúgy összeesett a pályán, ahogy öt évvel ezelőtt, a 2021-es Európa-bajnokságon. A 34 éves klasszis ezúttal csapata 2–1-es vezetésénél terült el mozdulatlanul, a mérkőzést azonnal félbeszakították, és nem folytatták tovább. A jelenleg a német Wolfsburgban játszó veterán a 2021-es Eb-n egyszer már nagyon ráijesztett a futballvilágra, akkor a finnek elleni csoportmeccsen leállt a szíve, zokogó játékostársai élő sorfalat alkotva takarták el a nyilvánosság elől, amíg az orvosok az életéért küzdöttek.
Eriksen akkor túlélte az ijesztő incidenst, sőt, miután egy ún. kardioverter-defibrillátort, vagyis szívritmus-figyelőt építettek be a szervezetébe, a profi futballt is folytathatta – valószínűleg most éppen ez az eszköz mentette meg az életét.
Mi az a kardioverter defibrillátor?
A beültethető kardioverter, vagyis pulzusgenerátor-defibrillátor (implantable cardioverter defibrillator, ICD) egy életmentő készülék, amely súlyos szívritmuszavar esetén elősegíti a szívműködés fenntartását. Egy olyan apró, elektronikus eszközt kell elképzelni, amelyet vékony vezetékekkel csatlakoztatnak a szívhez, hogy folyamatosan nyomon kövesse és szabályozza, s ha rendellenes szívritmust észlel, egy enyhe elektromos impulzus leadásával azonnal helyreállítsa a szabályos ritmust. Így az életveszélyes aritmiák és a hirtelen szívmegállás is megelőzhető, kevesebb, mint 10 másodperc leforgása alatt.
Vasárnap este ugyanis sajnos megismétlődött a sokkoló jelenetsor, a dán közönség és a játékostársak ismét sírva imádkoztak a gyepen mozdulatlanul fekvő játékosért. Eredménnyel:
Eriksen végül magához tért, és saját lábán tudta elhagyni a játékteret, a pályára rohanó feleségével kézen fogva, a közönség megkönnyebbült tapsvihara közepette.
A dán szövetség azóta hivatalos X-oldalán is megerősítette, hogy Christian Eriksen eszméleténél van, s a körülményekhez képest jól érzi magát. Állapotáról később adnak részletesebb tájékoztatást.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau