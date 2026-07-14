Kifakadt a brazil elnök, miután csupán egyetlen játékos tért haza a vb-kiesés után: „Nem szégyellitek magatokat?!”

Luiz Inácio Lula da Silva brazil államfő elítélte az ország labdarúgó-válogatottjának játékosait, akik nem tértek haza a világbajnokságról, hanem a más országbeli nyaralást választották a kiesést követően.

Az elnöki elmarasztalásról az O Globo számolt be az után, hogy a nemzeti csapat a nyolcaddöntőben 2-1-re kikapott Norvégiától, így búcsúzott a vb-től.