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luiz inácio lula da silva danilo játékos válogatott államfő brazil elnök

Kifakadt a brazil elnök, miután csupán egyetlen játékos tért haza a vb-kiesés után: „Nem szégyellitek magatokat?!”

2026. július 14. 13:51

A többiek a nyaralást választották a kiesést követően.

2026. július 14. 13:51
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Luiz Inácio Lula da Silva brazil államfő elítélte az ország labdarúgó-válogatottjának játékosait, akik nem tértek haza a világbajnokságról, hanem a más országbeli nyaralást választották a kiesést követően.

Az elnöki elmarasztalásról az O Globo számolt be az után, hogy a nemzeti csapat a nyolcaddöntőben 2-1-re kikapott Norvégiától, így búcsúzott a vb-től.

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Szinte senki sem volt a válogatott repülőgépén. Micsoda szégyen! Nem szégyellitek magatokat?!”

– idézte az újság portálja az államfőt. Korábban a Metropoles adott hírt arról, hogy az edzői stáb mellett a játékosok közül csak a védő Danilo tartózkodott a csapatot hazaszállító gépen. A korábbi ötszörös világbajnok az elmúlt 36 évet tekintve most először nem jutott még a negyeddöntőbe se.

(MTI)

Fotó: Evaristo Sa / AFP

 

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
VeressZoltán
2026. július 14. 14:21
Többek között nekem is korrigálnom kell az eddigi berögzülést, miszerint, ha a brazilok játszanak, akkor jó focira számíthatok!
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1
0
Irgum-burgum
•••
2026. július 14. 14:10 Szerkesztve
A futball a legigénytelenebb, legkorruptabb sport az összes közül. Magára vessen, aki focival rongálja az ízlését.
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3
4
Gubbio
•••
2026. július 14. 14:05 Szerkesztve
A brazil focisták is olyanok, mint Lula. Min csodálkozik a korrupcióért elítélt börtöntöltelék, aki börtönbe záratta utódját?
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4
0
akkkkorki
2026. július 14. 14:01
Carlo azt mondta, folytatja a munkát. Kikkel? Na meg ehhez kell össznépi felhatalmazás is. Ha a brazilok elégdetlenek, azok felgyújtanak mindent, ami az útjukba kerül.
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2
0
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