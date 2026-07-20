Ez még a tiszásoknak is sok? Furcsa sakkjátszmába kezdett Magyar Péter az államfői poszt körül

Sulyok Tamás szombaton aláírta az eltávolítását is célzó Alaptörvény-módosítást, mától, hétfőtől már nem ő Magyarország köztársasági elnöke. Magyar Péter és a kétharmados Tisza intézte így, noha a még nekik drukkoló körében sem aratott osztatlan sikert a megoldás, az ellenzék szerint pedig egyenesen az önkény korszakába léptette be hazánkat ez a húzás.

Mindenesetre tény, a kormányfő már a kampányban, majd a választási eredményhirdetés után azonnal, s azóta többször is felszólította távozásra az „Orbán-bábokat”. Mindenki e körbe tartozik szerinte, akit legitim módon, de az előző kétharmados többség támogatásával neveztek ki fontos pozícióba. Leszámítva Varga Mihály jegybankelnököt, vele minden rendben. Polt Péteren kívül egyelőre a többiek is kivárnak, a „koronaékszer” nyilván Sulyok Tamás volt, aki végül letette a fegyvert, sok mindent nem is tudott volna csinálni. De erről majd máskor…