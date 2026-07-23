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sulyok tamás fidesz országgyűlés alaptörvény alkotmánybíróság államfő

Megtámadta az ellenzék az államfőt elmozdító Alaptörvény-módosítást az Alkotmánybíróságon

2026. július 23. 20:43

A kulcsszó: utólagos normakontroll.

2026. július 23. 20:43
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Megérkezett az Alkotmánybíróságra az az indítvány, amelyben az ellenzéki Fidesz és KDNP ötven parlamenti képviselője megtámadta az Alaptörvény Sulyok Tamás államfőt elmozdító 17. módosítását. Az Index beszámolója szerint 

a képviselők utólagos normakontroll keretében kérik a záró és vegyes rendelkezések közé beiktatott, a köztársasági elnök mandátumát azonnali hatállyal megszüntető 34. pont visszamenőleges megsemmisítését.

A Donáti utcai testülethez benyújtott 56 oldalas beadvány különleges jogi érvelésre épül. Mivel az Alkotmánybíróságnak nincs jogköre az alkotmánymódosítások tartalmi felülvizsgálatára, a képviselők eljárási szabálytalanságra hivatkoznak. Az indítványozók szerint az Országgyűlés kormánytöbbsége 

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visszaélt az alkotmánymódosító hatáskörével, amikor azt általános érvényű normák alkotása helyett egy konkrét személy elmozdítására, azaz egyedi közhatalmi döntés meghozatalára használta fel. 

Ez az eljárás a beadvány szerint sérti az Alaptörvény eljárási követelményeit, így a módosítás közjogilag érvénytelen.

A képviselők emellett egy váratlan jogi lépést is javasolnak: 

indítványozták, hogy az Alkotmánybíróság az érdemi döntés előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió Bíróságánál. 

A luxembourgi testülettől azt várják, hogy értelmezze a jogállami legalitás követelményeit, és mondja ki, hogy az elnöki mandátum közvetlen parlamenti megszüntetése egyedi közhatalmi döntésnek, és nem valódi alkotmányos normának minősül. Amennyiben a hazai testület befogadja a javaslatot, az alapjaiban akaszthatja meg a kormány államfőcserére irányuló menetrendjét.

Nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala

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Összesen 10 komment

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Sorrend:
johannluipigus
2026. július 23. 21:01
Nocsak! Megtaláltuk a tökünket, gyerekek?
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0
0
Vucli_T
2026. július 23. 20:58
Nagyon jó fotó az öntelt, arrogáns kis pöcsről.
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0
0
templar62
•••
2026. július 23. 20:56 Szerkesztve
StopTiSSa !
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1
0
Beszartak-a-fideszesek
•••
2026. július 23. 20:55 Szerkesztve
Vinnyognak a bukott fideszektások. 🤣 Hasztalan. El lesztek törölve.
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0
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