Megtámadta az ellenzék az államfőt elmozdító Alaptörvény-módosítást az Alkotmánybíróságon

Megérkezett az Alkotmánybíróságra az az indítvány, amelyben az ellenzéki Fidesz és KDNP ötven parlamenti képviselője megtámadta az Alaptörvény Sulyok Tamás államfőt elmozdító 17. módosítását. Az Index beszámolója szerint

a képviselők utólagos normakontroll keretében kérik a záró és vegyes rendelkezések közé beiktatott, a köztársasági elnök mandátumát azonnali hatállyal megszüntető 34. pont visszamenőleges megsemmisítését.

A Donáti utcai testülethez benyújtott 56 oldalas beadvány különleges jogi érvelésre épül. Mivel az Alkotmánybíróságnak nincs jogköre az alkotmánymódosítások tartalmi felülvizsgálatára, a képviselők eljárási szabálytalanságra hivatkoznak. Az indítványozók szerint az Országgyűlés kormánytöbbsége