Megtámadta az ellenzék az államfőt elmozdító Alaptörvény-módosítást az Alkotmánybíróságon

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A kulcsszó: utólagos normakontroll.
Megérkezett az Alkotmánybíróságra az az indítvány, amelyben az ellenzéki Fidesz és KDNP ötven parlamenti képviselője megtámadta az Alaptörvény Sulyok Tamás államfőt elmozdító 17. módosítását. Az Index beszámolója szerint
a képviselők utólagos normakontroll keretében kérik a záró és vegyes rendelkezések közé beiktatott, a köztársasági elnök mandátumát azonnali hatállyal megszüntető 34. pont visszamenőleges megsemmisítését.
A Donáti utcai testülethez benyújtott 56 oldalas beadvány különleges jogi érvelésre épül. Mivel az Alkotmánybíróságnak nincs jogköre az alkotmánymódosítások tartalmi felülvizsgálatára, a képviselők eljárási szabálytalanságra hivatkoznak. Az indítványozók szerint az Országgyűlés kormánytöbbsége
visszaélt az alkotmánymódosító hatáskörével, amikor azt általános érvényű normák alkotása helyett egy konkrét személy elmozdítására, azaz egyedi közhatalmi döntés meghozatalára használta fel.
Ez az eljárás a beadvány szerint sérti az Alaptörvény eljárási követelményeit, így a módosítás közjogilag érvénytelen.
A képviselők emellett egy váratlan jogi lépést is javasolnak:
indítványozták, hogy az Alkotmánybíróság az érdemi döntés előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió Bíróságánál.
A luxembourgi testülettől azt várják, hogy értelmezze a jogállami legalitás követelményeit, és mondja ki, hogy az elnöki mandátum közvetlen parlamenti megszüntetése egyedi közhatalmi döntésnek, és nem valódi alkotmányos normának minősül. Amennyiben a hazai testület befogadja a javaslatot, az alapjaiban akaszthatja meg a kormány államfőcserére irányuló menetrendjét.
Nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala