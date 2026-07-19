Megindító jelenet a bronzmeccsen: együtt imádkozhattak az angol és francia focisták

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Összekapaszkodott hét játékos a pályán, sokáig csak találgatták, mit is csinálhatnak.
A szombat éjjeli meccsen az angolok 6-4-re legyőzték a franciákat a foci vb-n, azonban a kétségkívül izgalmas mérkőzés mellett volt egy fontos pillanat, amit sikerült megörökíteni, és sokáig csak keresgélték a magyarázatot rá.
Hét játékos – többségük az angol válogatottból kerüt ki – egy hosszú pillanatra körbeállt és összekapaszkodott a pályán.
A 24.hu végül nézői következtetésekből arr ajutott, hogy valószínűleg közösen imádkozhattak egyet.
„Az biztosnak tűnik, hogy a kört keresztény vallású játékosok alkották,
a legtöbbjük pedig londoni csapatban szerepel, vagy sok ideig ott játszott. Az egyedüli kivétel Dayot Upamecano, aki egy angol klubban se futballozott még” – írták.
Rajta kívül
alkotta a kört.
Nyitókép forrása: CHANDAN KHANNA / AFP