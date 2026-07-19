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24. hu dayot upamecano játékos

Megindító jelenet a bronzmeccsen: együtt imádkozhattak az angol és francia focisták

2026. július 19. 10:19

Összekapaszkodott hét játékos a pályán, sokáig csak találgatták, mit is csinálhatnak.

2026. július 19. 10:19
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A szombat éjjeli meccsen az angolok 6-4-re legyőzték a franciákat a foci vb-n, azonban a kétségkívül izgalmas mérkőzés mellett volt egy fontos pillanat, amit sikerült megörökíteni, és sokáig csak keresgélték a magyarázatot rá.

Hét játékos – többségük az angol válogatottból kerüt ki – egy hosszú pillanatra körbeállt és összekapaszkodott a pályán.

A 24.hu végül nézői következtetésekből arr ajutott, hogy valószínűleg közösen imádkozhattak egyet.

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„Az biztosnak tűnik, hogy a kört keresztény vallású játékosok alkották,

a legtöbbjük pedig londoni csapatban szerepel, vagy sok ideig ott játszott. Az egyedüli kivétel Dayot Upamecano, aki egy angol klubban se futballozott még” – írták.

Rajta kívül

  • Bukayo Saka
  • Maxence Lacroix
  • Eberechi Eze
  • Marc Guéhi
  • Jean-Philippe Mateta 
  • és Trevoh Chalobah

alkotta a kört.

Nyitókép forrása: CHANDAN KHANNA / AFP

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Összesen 29 komment

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templar62
2026. július 19. 12:47
ANTANT kaputt .
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kisskiss-6
2026. július 19. 12:45
🍓 H​​e​​l​​​y​​​i​​​ ​​c​s​a​j​ok ​​szexre ​m​á​​r​​​a​​​:​​​ 👉 𝗡​𝗨​𝟒​.​​​𝗧​​​𝗢​𝗣
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 19. 12:45
mnmnBeszartak-a-fideszesek 2026. július 19. 12:42 Visszahozták, háttal ültél? 0:4-ről 3:4-re, aztán Olise sokat kihagyott. Egy magyar nem ért a focihoz. 40 év alatt sem jutottatok ki. :)
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kisskiss-6
2026. július 19. 12:20
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