Megindító jelenet a bronzmeccsen: együtt imádkozhattak az angol és francia focisták

A szombat éjjeli meccsen az angolok 6-4-re legyőzték a franciákat a foci vb-n, azonban a kétségkívül izgalmas mérkőzés mellett volt egy fontos pillanat, amit sikerült megörökíteni, és sokáig csak keresgélték a magyarázatot rá.

Hét játékos – többségük az angol válogatottból kerüt ki – egy hosszú pillanatra körbeállt és összekapaszkodott a pályán.

A 24.hu végül nézői következtetésekből arr ajutott, hogy valószínűleg közösen imádkozhattak egyet.