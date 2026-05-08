facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Kezd elmérgesedni a vita a Media1 és a Central Médiacsoport között

2026. május 08. 18:36

A Media1 határozottan kitart amellett, hogy közérdekű médiapiaci ügyként számolt be a 24.hu-t is érintő elbocsátásokról.

A Media1 határozottan visszautasította a Central Médiacsoport bírálatait, amelyek szerintük általánosító módon támadták a lap szerkesztési gyakorlatát. A szerkesztőség úgy fogalmazott, hogy a sajtó feladata nem az, hogy a közérdekű ügyekről a médiacégek számára kényelmes módon számoljon be – írta meg a media1.

A lap szerint korrekt módon, közérdekű médiapiaci hírként számolt be arról, hogy információi alapján elbocsátások történtek a Central Médiacsoportnál, valamint a vállalathoz tartozó 24.hu szerkesztőségében.

A Media1 úgy véli, a nyilvánosság tájékoztatását különösen indokolttá teszi, hogy az érintettek között szakmailag elismert, díjazott újságíró is van. Álláspontjuk szerint egy jelentős magyar médiavállalatnál zajló leépítés, főként akkor, ha szerkesztőségi munkatársakat is érint, egyértelműen a szakmai nyilvánosságra tartozik.

A Media1 úgy látja, hogy a Central Médiacsoport május 8-án közzétett állásfoglalása érdemben nem cáfolta a lap által közölt tényeket. Ehelyett a híradás hangvételét kifogásolta, és a Media1-et tette felelőssé a médiapiaci diskurzus állítólagos romlásáért. A lap szerint ez nem helyettesíti annak világos bemutatását, hogy pontosan milyen döntések születtek a vállalatnál, kiket és milyen indokkal érintettek az elbocsátások, illetve hogyan illeszkednek ezek a lépések a Central Médiacsoport üzleti és szerkesztőségi stratégiájába.

A Media1 közölte, továbbra is feladatának tekinti, hogy beszámoljon a médiaipar szereplőiről, döntéseiről, átalakulásairól és konfliktusairól. A lap szerint ez akkor is így van, ha egyes hírek kellemetlenek az érintett vállalatok számára. Mint írták, elfogadják, hogy a médiapiaci szereplők vitathatják egy cikk megközelítését vagy hangvételét, ez azonban szerintük nem változtat azon, hogy a sajtó feladata a közérdekű ügyek bemutatása.

A szerkesztőség jelezte, hogy a jövőben is beszámol a magyar médiaipar lényeges történéseiről, köztük a tulajdonosi, gazdasági, szerkesztőségi és munkaügyi folyamatokról. Hozzátették, hogy ha a Central Médiacsoport érdemi választ kíván adni a Media1 kérdéseire, vagy pontosítani szeretné a közölt információkat, helyet adnak az álláspontjának.

Nyitókép: MTI/Róka László

Összesen 1 komment

westend
2026. május 08. 18:51
moslékmédiák. Minden pofon jó helyre megy.
