Kezd elmérgesedni a vita a Media1 és a Central Médiacsoport között

A Media1 határozottan visszautasította a Central Médiacsoport bírálatait, amelyek szerintük általánosító módon támadták a lap szerkesztési gyakorlatát. A szerkesztőség úgy fogalmazott, hogy a sajtó feladata nem az, hogy a közérdekű ügyekről a médiacégek számára kényelmes módon számoljon be – írta meg a media1.

A lap szerint korrekt módon, közérdekű médiapiaci hírként számolt be arról, hogy információi alapján elbocsátások történtek a Central Médiacsoportnál, valamint a vállalathoz tartozó 24.hu szerkesztőségében.

A Media1 úgy véli, a nyilvánosság tájékoztatását különösen indokolttá teszi, hogy az érintettek között szakmailag elismert, díjazott újságíró is van. Álláspontjuk szerint egy jelentős magyar médiavállalatnál zajló leépítés, főként akkor, ha szerkesztőségi munkatársakat is érint, egyértelműen a szakmai nyilvánosságra tartozik.