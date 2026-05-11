vezérigazgató central médiacsoport varga zoltán

Levélben fordult Varga Zoltán vezérigazgatóhoz a Central Médiacsoport szakszervezete

2026. május 11. 19:54

„Leépítés helyett megbecsülést!” – írják.

„Leépítés helyett megbecsülést!” címmel fordult nyílt levélben Varga Zoltán vezérigazgatóhoz a Central Médiacsoport szakszervezete, miután a cégvezetés több munkatárs elbocsátásáról döntött. A Media1 birtokába került dokumentum szerint a dolgozók az egyre romló munkakörülmények, az átszervezések és a növekvő terhek miatt emelték fel a hangjukat. A médiavállalathoz többek között a 24.hu, a Nők Lapja, a Story, a Best, a Startlap és a Vezess.hu is tartozik.

A Sajtószakszervezet Central Szakszervezet a munkatársakat arra kérte, hogy aláírásukkal támogassák a vezérigazgatónak címzett nyílt levelet. A dolgozók szerint az elmúlt időszakot már eddig is „jelképes béremelések”, „érthetetlen átszervezések és elbocsátások”, valamint folyamatos költségcsökkentések jellemezték. A levélben azt írják: a vezetés rendszeresen azzal indokolta a változtatásokat, hogy a vállalat eredményei elmaradnak a várakozásoktól, miközben szerintük a Central profitabilitása továbbra is meghaladja a versenytársakét.

Munkánkért sem érdemi anyagi megbecsülést, sem más típusú elismerést a Cégvezetéstől nem kapunk.

A reálbérek három éven át csökkentek, miközben a munkaterhelés folyamatosan nő. A pozitív visszajelzések hiánya a fennmaradó motivációt is jelentősen csökkenti. Mindeközben több, közvetlen kollégánkat elbocsátják, üres álláshelyek pedig nem kerülnek betöltésre” – fogalmaztak a dolgozók.

A levélben négy fő követelést is megfogalmaztak a cégvezetés felé: korrekt feltételeket és végkielégítést az elküldött munkatársaknak, előzetes egyeztetést a strukturális átalakítások előtt, érdemi béremelést és kiszámítható bértárgyalási rendszert, valamint évente 5 százalékos profitrészesedést a dolgozók számára. A szakszervezet hangsúlyozta: az ügy nem csupán egy szűk csoportot érint, ezért arra kérik a munkatársakat, hogy minél többen csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

Nyitókép: képernyőfotó

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ekrü123
2026. május 11. 21:22
Ahhoz képest, hogy az ide kommentelgető Tiszarok a Mandi végét jósolták , kiderül , hogy a ballibsi lapok mennek a süllyesztőbe... Hiába no. Legszebb öröm a káröröm...🤡🤡🤡🤣🤣
Kétes
2026. május 11. 21:14
Nem trükkös Zotyónak kellene levelet írnotok, hanem bocsánatot kérni a magyar emberektől, mert hazudtatok éjjel, nappal! Megérdemltek a sorsotokat!
lepenyleso
2026. május 11. 21:03
A 24.hu munkatársait nem becsülik meg?? Nahát! Pedig hogy igyekeztek a hazugságok terjesztésében.
