Levélben fordult Varga Zoltán vezérigazgatóhoz a Central Médiacsoport szakszervezete

„Leépítés helyett megbecsülést!” címmel fordult nyílt levélben Varga Zoltán vezérigazgatóhoz a Central Médiacsoport szakszervezete, miután a cégvezetés több munkatárs elbocsátásáról döntött. A Media1 birtokába került dokumentum szerint a dolgozók az egyre romló munkakörülmények, az átszervezések és a növekvő terhek miatt emelték fel a hangjukat. A médiavállalathoz többek között a 24.hu, a Nők Lapja, a Story, a Best, a Startlap és a Vezess.hu is tartozik.

A Sajtószakszervezet Central Szakszervezet a munkatársakat arra kérte, hogy aláírásukkal támogassák a vezérigazgatónak címzett nyílt levelet. A dolgozók szerint az elmúlt időszakot már eddig is „jelképes béremelések”, „érthetetlen átszervezések és elbocsátások”, valamint folyamatos költségcsökkentések jellemezték. A levélben azt írják: a vezetés rendszeresen azzal indokolta a változtatásokat, hogy a vállalat eredményei elmaradnak a várakozásoktól, miközben szerintük a Central profitabilitása továbbra is meghaladja a versenytársakét.