Levélben fordult Varga Zoltán vezérigazgatóhoz a Central Médiacsoport szakszervezete

Kezd elmérgesedni a vita a Media1 és a Central Médiacsoport között
A Media1 határozottan kitart amellett, hogy közérdekű médiapiaci ügyként számolt be a 24.hu-t is érintő elbocsátásokról.
„Leépítés helyett megbecsülést!” – írják.
„Leépítés helyett megbecsülést!” címmel fordult nyílt levélben Varga Zoltán vezérigazgatóhoz a Central Médiacsoport szakszervezete, miután a cégvezetés több munkatárs elbocsátásáról döntött. A Media1 birtokába került dokumentum szerint a dolgozók az egyre romló munkakörülmények, az átszervezések és a növekvő terhek miatt emelték fel a hangjukat. A médiavállalathoz többek között a 24.hu, a Nők Lapja, a Story, a Best, a Startlap és a Vezess.hu is tartozik.
A Sajtószakszervezet Central Szakszervezet a munkatársakat arra kérte, hogy aláírásukkal támogassák a vezérigazgatónak címzett nyílt levelet. A dolgozók szerint az elmúlt időszakot már eddig is „jelképes béremelések”, „érthetetlen átszervezések és elbocsátások”, valamint folyamatos költségcsökkentések jellemezték. A levélben azt írják: a vezetés rendszeresen azzal indokolta a változtatásokat, hogy a vállalat eredményei elmaradnak a várakozásoktól, miközben szerintük a Central profitabilitása továbbra is meghaladja a versenytársakét.
Munkánkért sem érdemi anyagi megbecsülést, sem más típusú elismerést a Cégvezetéstől nem kapunk.
A reálbérek három éven át csökkentek, miközben a munkaterhelés folyamatosan nő. A pozitív visszajelzések hiánya a fennmaradó motivációt is jelentősen csökkenti. Mindeközben több, közvetlen kollégánkat elbocsátják, üres álláshelyek pedig nem kerülnek betöltésre” – fogalmaztak a dolgozók.
A levélben négy fő követelést is megfogalmaztak a cégvezetés felé: korrekt feltételeket és végkielégítést az elküldött munkatársaknak, előzetes egyeztetést a strukturális átalakítások előtt, érdemi béremelést és kiszámítható bértárgyalási rendszert, valamint évente 5 százalékos profitrészesedést a dolgozók számára. A szakszervezet hangsúlyozta: az ügy nem csupán egy szűk csoportot érint, ezért arra kérik a munkatársakat, hogy minél többen csatlakozzanak a kezdeményezéshez.
