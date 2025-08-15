Durván beleszállt a vezérigazgató a Telexbe – szerinte a cikkük tele van súlyos csúsztatásokkal és félretájékoztatással

Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója szerint a Telex cikke manipulálja és félreértelmezi a statisztikai adatokat, hogy rontsa a magyar gazdaság hírét – írja a vg.hu.

Rámutatott: az FDI/GDP arány csökkenése nem a beruházásösztönzési politika kudarca, mivel 2014–2023 között a GDP több mint 130 százalékkal, az FDI-állomány pedig közel 60 százalékkal nőtt.

Kiemelte, hogy a Telex figyelmen kívül hagyja: egyes tőkebeáramlások nem FDI-ként jelennek meg, az állami stratégiai felvásárlások csökkentik az FDI-arányt, és a beruházások gyakran évek alatt valósulnak meg.

A hibásan értelmezett adatok miatt az olvasók azt sem tudhatják meg, hogy egy beruházás bejelentése és tényleges megvalósulása között természetesen hosszú idő – akár több év – is eltelik. Joó kiemelte, hogy a cikkből hiányzik az a fontos tény is, miszerint évek óta egyre kevesebb működő tőke áramlik a világban, a koronavírus-világjárvány előtti szintet 2024-ben sem sikerült elérni, miközben több jelentős gazdasági partnerünk, köztük Európa legnagyobb gazdasága, Németország, súlyos válsággal küzd.

Az amerikai tőke állítólagos elvándorlásáról szóló állításokat sem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen 2014 és 2025 első feléig a HIPA támogatásával összesen 145 esetben született pozitív döntés amerikai vállalatokat érintő projektek kapcsán,

amelyek összesen körülbelül 860 milliárd forintnyi beruházási volumennek felelnek meg.

Az elmúlt hónapokban például öt új amerikai projektet jelentettek be, több mint 50 milliárd forintos összértékkel, és 2020-hoz képest 8000-rel nőtt azon magyar dolgozók száma, akik amerikai tulajdonú cégeknél dolgoznak.

Joó István kormánybiztos hangsúlyozta, hogy a cikk nem tükrözi megfelelően az elmúlt évek eredményeit: a Szijjártó Péter által felügyelt intézményrendszer 2025-ig összesen 60,5 milliárd euró értékben állapodott meg csúcstechnológiát jelentő új befektetésekről, amelyek révén országszerte 176 500 új munkahely jött létre.

A HIPA felajánlja együttműködését a sajtónak a tényszerű tájékoztatás érdekében.

Nyitókép: Horváth Viktor/Facebook