szerda
megszorítások háború kocsis máté béke adóemelés ország

Milyen érdekes, hogy a háborút támogató országokban adóemelésekkel és megszorításokkal indul az év!

2025. december 24. 09:56

Ezért is jobb a béke.

2025. december 24. 09:56
Kocsis Máté
Kocsis Máté
„Milyen érdekes, hogy a háborút támogató országokban adóemelésekkel és megszorításokkal indul az év!

Nálunk nem így lesz: minden eddiginél több pénz marad a családoknál és a vállalkozásoknál.

Ezért is jobb a béke.”

Nyitókép: Kocsis Máté Facebook-oldala

gullwing
2025. december 24. 10:43
Vinnyognak a tiszaszarok fáj nekik hogy a korcs gazdáik nem tudnak 5000 milliárdos adó és járulék emelést megvalósítani Magyarországon...🤣🤣🤣🤣🤣 Mert ehhez nyerni kellene de ezek megint a csatornába kerülnek!
blackorion
2025. december 24. 10:39
2026 ban (automatikusan) az infláció mértékével emelkedő adok: Üzemanyagok jövedéki adója (pl. benzin, dízel, LPG Alkoholos italok jövedéki adója Dohánytermékek jövedéki adója Gépjárműadó (autók éves adója) Regisztrációs adó (új jármű vásárlásakor fizetendő) Átírási illeték (gépkocsi tulajdonjogát megváltoztató illeték) Cégautóadó – 2026-tól automatikusan emelkedik az inflációval. Béke :D
rasputin
2025. december 24. 10:29
„Milyen érdekes, hogy a háborút támogató országokban adóemelésekkel és megszorításokkal indul az év! Nálunk nem így lesz: minden eddiginél több pénz marad a családoknál és a vállalkozásoknál. Mennyivel is emelkedik az útdíj? Mi van az infláció követő autópálya matricával?
tinodi-lightos-sebestyen
2025. december 24. 10:14
Kedves Mandiner! A folyamatos nyelvújítási törekvések (bevéd, betámad, leoktat, felkérdez, összeszakad) mellett, kéretik mellőzni azon cikkek megjelenítését is, amelyekben az egész cikk egyenlő a címmel, plusz egy hozzácsapott mondattal!
