Orbán Viktor: közelebb kerültünk a háborúhoz, 2025 az utolsó békeév lehet Európában
A miniszterelnök karácsony alkalmából egy keresztény tanítással üzent minden magyarnak.
Ezért is jobb a béke.
„Milyen érdekes, hogy a háborút támogató országokban adóemelésekkel és megszorításokkal indul az év!
Nálunk nem így lesz: minden eddiginél több pénz marad a családoknál és a vállalkozásoknál.
Ezért is jobb a béke.”
