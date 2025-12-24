Orbán Viktor: közelebb kerültünk a háborúhoz, 2025 az utolsó békeév lehet Európában

(...) A mi feladatunk az, hogy miközben az unió hanyatlik, Magyarország fejlődjön” – hangsúlyozta.

Ezután arról is beszélt, hogy mi az a három bűn, ami Nyugat-Európát tönkretette:

a globális nagytőke érdekeinek elsőbbsége az emberekével szemben;

a migránsok beengedése és betelepítése;

és a gyerekek átnevelése a woke- és genderideológia jegyé­ben.

„Mi mindhármat elutasítjuk. Ma ez a nemzeti szuverenitás lényege. Brüsszel azt akarja, hogy Magyarország adja föl az ellenállást, és legyen olyan, mint ők. A Tisza Párt is ezt képviseli. Ez egy régi történet. Most ennek egy újabb kiadását éljük” – szögezte le.

Választás: csak a nevek változnak, a karakter ugyanaz, céljuk a brüsszeli pálya