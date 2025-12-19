Óriási magyar siker az EU-csúcson: Orbán Viktor bejelentette, kimaradunk a brüsszeli hadikölcsönből (VIDEÓ)

Az európai kormány- és államfők este kilenckor kezdtek tárgyalni az Ukrajnának nyújtott kölcsönről, és az órákig tartó eredménytelen vita után úgy döntöttek, leveszik napirendi pontról a részben befagyasztott orosz vagyonból fedezett kártérítési hitelcsomag megszavazását.

Így értékelte Orbán Viktor a fejleményeket

Orbán Viktor miniszterelnök a tárgyalás után nyilatkozva elmondta, szerencse, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának lehetősége lekerült a napirendről, mert szerinte Európa ezzel azonnal belerántotta volna magát a háborúra.

Beszélt arról is, hogy a tárgyalás során azt szorgalmazta, az Ukrajna háborújára szánt pénzt fordítsák inkább a béke előmozdítására az amerikai kezdeményezést támogatva.