12. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna orosz-ukrán háború Európai Tanács Antonio Costa

Óriási magyar siker az EU-csúcson: Orbán Viktor bejelentette, kimaradunk a brüsszeli hadikölcsönből (VIDEÓ)

2025. december 19. 03:17

„Az EU-csúcsnak vége. A közvetlen háborús veszélyt elkerültük, a brüsszeli hadikölcsönből kimaradunk. Nagy eredmény!" – hangsúlyozta a miniszterelnök péntek hajnalban.

2025. december 19. 03:17
null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, az Európai Tanács december 18-án reggel 9-kor kezdődő ülésén estére  a tagállami vezetőknek sikerült közös zárókövetkeztetéseket elfogadniuk a napirend szinte valamennyi pontjában, kivéve az Ukrajna pénzügyi támogatásáról szóló napirendi pontot, amelyről egészen péntek hajnalig folyt a vita, ahogy arra előzetesen számítani lehetett.

Végül hajnali három óra előtt nem sokkal jelentette be António Costa, az Európai Tanács elnöke X-oldalán, hogy megállapodás született.

„Jóváhagyásra került a 2026–2027-es időszakra vonatkozó, Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós támogatásról szóló döntést. Megígértük, teljesítettük” – írta Costa.

Az európai kormány- és államfők este kilenckor kezdtek tárgyalni az Ukrajnának nyújtott kölcsönről, és az órákig tartó eredménytelen vita után úgy döntöttek, leveszik napirendi pontról a részben befagyasztott orosz vagyonból fedezett kártérítési hitelcsomag megszavazását.

Így értékelte Orbán Viktor a fejleményeket

Orbán Viktor miniszterelnök a tárgyalás után nyilatkozva elmondta, szerencse, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának lehetősége lekerült a napirendről, mert szerinte Európa ezzel azonnal belerántotta volna magát a háborúra.

Beszélt arról is, hogy a tárgyalás során azt szorgalmazta, az Ukrajna háborújára szánt pénzt fordítsák inkább a béke előmozdítására az amerikai kezdeményezést támogatva.

Elmondta, sikerült elérni, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország kimaradjon egy közös, Ukrajnának nyújtandó hadikölcsönből, amelyet szerinte soha nem fogunk visszakapni.

„Ez valójában egy hitelnek álcázott támogatás” – jegyezte meg.

A gyermekeinket és unokáinkat most 400 milliárd forintnyi tehertől sikerült megszabadítani. Ennyi lett volna a hadikölcsön Magyarországra eső része – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Megjegyezte, a háború folytatása szempontjából rossz hírekkel szolgálhat, mert Európa továbbra is támogatja a háborút, de Magyarországnak ebből most sikerült kimaradnia.

Az EU-csúcsnak vége. A közvetlen háborús veszélyt elkerültük, a brüsszeli hadikölcsönből kimaradunk. Nagy eredmény! – summázta a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Brüsszel szerint orosz jóvátételi díjból fogja visszafizetni Ukrajna a kölcsönt

Friedrich Merz német kancellár X-oldalán azt írta, az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel kamatmentes kölcsön lesz, amelyet 2026-tól két éven keresztül fog Európa folyósítani.

Brüsszel elképzelése szerint Ukrajna Oroszország háborús jóvátételi díjából fizeti majd vissza a pénzt az európai országoknak. Amennyiben Moszkva nem hajlandó fizetni, az EU „fenntartja a jogot arra, hogy a befagyasztott vagyon feloldásával fizesse vissza magának a kölcsönt” – derül ki az uniós vezetők közös nyilatkozatából, amelyet a tárgyalás végén adtak ki.

A háborúpárti politikusok igyekeznek sikerként kommunikálni a tárgyalás eredményét, azt hangsúlyozva, hogy rövidtávon sikerült megoldani Ukrajna háborús finanszírozását.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 


 

