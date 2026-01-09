Ónos eső, hó és dermesztő hideg: veszélyes időjárás béníthatja meg az országot pénteken

Időjárás: pénteken többfelé veszélyes időjárási helyzet alakul ki Magyarországon: ónos eső, havazás és rendkívüli hideg is várható, ami jelentősen megnehezítheti a közlekedést – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzésből.

Időjárás: a nyugat felől érkező frontális felhőzet eléri az északkeleti vidékeket is, belőle több helyen várható csapadék

Időjárás: több helyen várható csapadék

A reggeli óráktól nyugat, északnyugat felől csapadékzóna éri el az országot. A délnyugati országrészben – elsősorban Somogy és Baranya megyék délnyugati felén – az átmeneti gyenge havazást követően a késő délelőtti, déli óráktól tartós ónos eső várható. Ezeken a területeken jelentős, helyenként az 5 millimétert meghaladó mennyiségű ónos csapadék hullhat, ami komoly jegesedést okozhat.