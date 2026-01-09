Ónos eső, hó és dermesztő hideg: veszélyes időjárás béníthatja meg az országot pénteken

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Ónos eső és extrém hideg nehezíti a közlekedést pénteken. Itt vannak a legfrissebb információk az időjárásról.
Időjárás: pénteken többfelé veszélyes időjárási helyzet alakul ki Magyarországon: ónos eső, havazás és rendkívüli hideg is várható, ami jelentősen megnehezítheti a közlekedést – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzésből.
A reggeli óráktól nyugat, északnyugat felől csapadékzóna éri el az országot. A délnyugati országrészben – elsősorban Somogy és Baranya megyék délnyugati felén – az átmeneti gyenge havazást követően a késő délelőtti, déli óráktól tartós ónos eső várható. Ezeken a területeken jelentős, helyenként az 5 millimétert meghaladó mennyiségű ónos csapadék hullhat, ami komoly jegesedést okozhat.
Az ország északi és középső sávjában, nagyjából a Mosonmagyaróvár–Békéscsaba vonal tágabb térségében inkább havazás valószínű. Itt általában 1–3 centiméter friss hó hullhat, de helyenként ennél vastagabb, akár 4–5 centiméteres hótakaró is kialakulhat. Az északkeleti országrészben ennél kevesebb hóra lehet számítani, többnyire csak lepel- vagy legfeljebb 1 centiméteres mennyiségben.
Mindeközben: Zala Vármegyében felszólították a lakosokat, hogy ne üljenek autóba a több órán át tartó ónos eső miatt.
A csapadékot extrém hideg kíséri.
Jelzésértékű, hogy Zabarban -24 fokig ment le a hőmérséklet, Szécsényben pedig -25 fokig, a tél eddigi leghidegebb hajnalára ébredtünk.
A reggeli órákban az ország keleti felén nagy területen -15 Celsius-fok körüli vagy annál alacsonyabb minimum-hőmérsékletek várhatók, míg az északi határ mentén helyenként -20 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.
A meteorológusok felhívják a figyelmet arra, hogy a péntek reggeli órákban a rendkívüli hideg miatt – még a sózás ellenére is – az utakra visszafagyhat a víz és a latyak. Emiatt az úthálózat nagy részén csúszós útviszonyokra kell számítani, ezért fokozott óvatosság javasolt a közlekedők számára.
Nyitókép forrása: Facebook