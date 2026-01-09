Ft
01. 09.
péntek
időjárás Magyarország eső havazás ónos eső

Ónos eső, hó és dermesztő hideg: veszélyes időjárás béníthatja meg az országot pénteken

2026. január 09. 07:35

Ónos eső és extrém hideg nehezíti a közlekedést pénteken. Itt vannak a legfrissebb információk az időjárásról.

2026. január 09. 07:35
null

Időjárás: pénteken többfelé veszélyes időjárási helyzet alakul ki Magyarországon: ónos eső, havazás és rendkívüli hideg is várható, ami jelentősen megnehezítheti a közlekedést – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzésből.

Időjárás pénteken
Időjárás: a nyugat felől érkező frontális felhőzet eléri az északkeleti vidékeket is, belőle több helyen várható csapadék

Időjárás: több helyen várható csapadék

A reggeli óráktól nyugat, északnyugat felől csapadékzóna éri el az országot. A délnyugati országrészben – elsősorban Somogy és Baranya megyék délnyugati felén – az átmeneti gyenge havazást követően a késő délelőtti, déli óráktól tartós ónos eső várható. Ezeken a területeken jelentős, helyenként az 5 millimétert meghaladó mennyiségű ónos csapadék hullhat, ami komoly jegesedést okozhat.

Az ország északi és középső sávjában, nagyjából a Mosonmagyaróvár–Békéscsaba vonal tágabb térségében inkább havazás valószínű. Itt általában 1–3 centiméter friss hó hullhat, de helyenként ennél vastagabb, akár 4–5 centiméteres hótakaró is kialakulhat. Az északkeleti országrészben ennél kevesebb hóra lehet számítani, többnyire csak lepel- vagy legfeljebb 1 centiméteres mennyiségben.

Mindeközben: Zala Vármegyében felszólították a lakosokat, hogy ne üljenek autóba a több órán át tartó ónos eső miatt.

  • A zalai bíróságok korlátozzák a működésüket,
  • Nagykanizsán a szakképző iskolák online oktatásra állnak át.

A csapadékot extrém hideg kíséri. 

Jelzésértékű, hogy Zabarban -24 fokig ment le a hőmérséklet, Szécsényben pedig -25 fokig, a tél eddigi leghidegebb hajnalára ébredtünk.

A reggeli órákban az ország keleti felén nagy területen -15 Celsius-fok körüli vagy annál alacsonyabb minimum-hőmérsékletek várhatók, míg az északi határ mentén helyenként -20 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.

A meteorológusok felhívják a figyelmet arra, hogy a péntek reggeli órákban a rendkívüli hideg miatt – még a sózás ellenére is – az utakra visszafagyhat a víz és a latyak. Emiatt az úthálózat nagy részén csúszós útviszonyokra kell számítani, ezért fokozott óvatosság javasolt a közlekedők számára.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 7 komment

monuskaroly
2026. január 09. 09:09
jump-fing!!!!!!
Válasz erre
0
0
ThunderDan
•••
2026. január 09. 09:07 Szerkesztve
jump-ing, te agyhalott! Zorbáááááááán! Közben TÉNY, hogy nincs egyetlen elzárt település sem, működnek a vonatok, müködnek a buszok, alapvetően működik az autós kózlekedés is, nincsenek áramkimaradások, értelemszerű KELLEMETLENSÉGEK mellett MŰKÖDIK az ország. Közben meg mondjuk BEZZEG-NYUGAT bezzeg-zászlóshajójának fővárosában, BEZZEG-NÉMETORSZÁGBAN, Berlinben százezrek maradtak TÖBB NAPIG ÁRAM (!!!) ÉS FŰTÉS NÉLKÜL. (De rengeteg példát lehetne még mondani.)
Válasz erre
0
0
jump-ing
2026. január 09. 08:28
dehogy bénítja... hogy béníthatná meg, ami már béna? (az első 5 cm-es hó óta)
Válasz erre
0
3
coyote-0
•••
2026. január 09. 07:57 Szerkesztve
A hóval, hófúvással meg tud birkózni a közútkezelő, de az ónos eső probléma, nem csak itt, de bárhol a világon. A só nem sokat ér, meg a szórógép se nagyon tud mozogni lefagyott, jeges úton. Ónos esőben jobban teszi mindenki ha marad a fenekén, ahol van.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!