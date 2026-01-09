Tovább tombol az ítéletidő: bezártak az első iskolák és bíróságok

Életbe lépett a narancs riasztás: ledönthet a lábunkról a szél és akár -20 fok is lehet
Csütörtökön az ország több térségében alakulhat ki hófúvás, péntekre virradóra pedig rendkívüli hideg, valamint veszélyes ónos eső nehezítheti a közlekedést.
Zala Vármegyében felszólították a lakosokat, hogy ne üljenek autóba a több órán át tartó ónos eső miatt.
A péntek délelőtt várható jelentős mennyiségű ónos eső miatt a zalai bíróságok korlátozzák a működésüket, Nagykanizsán a szakképző iskolák online oktatásra állnak át – derül ki a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság felhívásából.
A Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felszólította a lakosságot, hogy aki teheti, ne üljön pénteken autóba, mivel a HungaroMet másodfokú risztatást adott ki a többórás eső miatt. A lakosságot óvintézkedésekre figyelmeztették, a Zalaegerszegi Törvényszék pedig azt közölte a honlapján, hogy pénteken és szombaton csak általános ügyelet lesz a bíróságokon, az ezekre a napokra kitűzött tárgyalásokat máskor tartják meg.
A Nagykanizsai Szakképzési Centrum jelezte: intézményeikben pénteken és szombaton online oktatásra állnak át, és figyelmeztették a diákok ne induljanak el az iskolába.
Mint ismert, Magyarországon szerda reggel vörös kódot adtak ki a havazás és a szélsőséges időjárási viszonyok miatt, a helyzet kezelésére egy Operatív Törzs is felállt.
Az intézkedés visszavonásáig érvényes, országos szintű vörös kódot rendeltek el szerda reggel 8 órától.
