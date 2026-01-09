Tovább tombol az ítéletidő: bezártak az első iskolák és bíróságok

A péntek délelőtt várható jelentős mennyiségű ónos eső miatt a zalai bíróságok korlátozzák a működésüket, Nagykanizsán a szakképző iskolák online oktatásra állnak át – derül ki a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság felhívásából.

A Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felszólította a lakosságot, hogy aki teheti, ne üljön pénteken autóba, mivel a HungaroMet másodfokú risztatást adott ki a többórás eső miatt. A lakosságot óvintézkedésekre figyelmeztették, a Zalaegerszegi Törvényszék pedig azt közölte a honlapján, hogy pénteken és szombaton csak általános ügyelet lesz a bíróságokon, az ezekre a napokra kitűzött tárgyalásokat máskor tartják meg.