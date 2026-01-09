Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság nagykanizsai szakképzési centrum operatív törzs

Tovább tombol az ítéletidő: bezártak az első iskolák és bíróságok

2026. január 09. 06:17

Zala Vármegyében felszólították a lakosokat, hogy ne üljenek autóba a több órán át tartó ónos eső miatt.

2026. január 09. 06:17
null

A péntek délelőtt várható jelentős mennyiségű ónos eső miatt a zalai bíróságok korlátozzák a működésüket, Nagykanizsán a szakképző iskolák online oktatásra állnak át – derül ki a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság felhívásából.

A Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felszólította a lakosságot, hogy aki teheti, ne üljön pénteken autóba, mivel a HungaroMet másodfokú risztatást adott ki a többórás eső miatt. A lakosságot óvintézkedésekre figyelmeztették, a Zalaegerszegi Törvényszék pedig azt közölte a honlapján, hogy pénteken és szombaton csak általános ügyelet lesz a bíróságokon, az ezekre a napokra kitűzött tárgyalásokat máskor tartják meg.

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum jelezte: intézményeikben pénteken és szombaton online oktatásra állnak át, és figyelmeztették a diákok ne induljanak el az iskolába.

Mint ismert, Magyarországon szerda reggel vörös kódot adtak ki a havazás és a szélsőséges időjárási viszonyok miatt, a helyzet kezelésére egy Operatív Törzs is felállt.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Varga György

