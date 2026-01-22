Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Extrém hideg, extrém intézkedések – ezt tudjuk eddig a rezsistopról

2026. január 22. 14:50

A csütörtöki Kormányinfón kiderült, hogy Lantos Csaba vezetésével munkacsoport dolgozik a részleteken, melyeket egy hét múlva ismertetnek.

2026. január 22. 14:50
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón közölte, hogy a januári hideg miatt előállt helyzetről tárgyalt a kormány szerdán, így a rezsistopról is. 

Elhangzott, hogy a hóhelyzet miatt létrejött Operatív Törzs sikeresen végezte a munkáját, ezért a kormány köszönetet mondott a munkájukért.

A tárcavezető elmondta, 15 éve nem volt hasonló hideg januárban, ezért 

a kormány úgy döntött, hogy a magyar családoknak nem szabad megfizetnie ezt, és a cél, hogy januárban senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetni.

Gulyás ismertette, egy munkacsoport jött létre Lantos Csaba vezetésével, hogy a pontos részleteket kidolgozzák. 

Mint kiderült, a számlázási rendszerek is eltérőek, sokféle megoldás lehetséges. A teljesen részletes megoldás a jövő héten lesz ismert. 

Ami biztos, hogy automatikusan mindenkinek járni fog”

– húzta alá a miniszter.

Nyitókép: Vitályos Eszter Facebook-oldala

