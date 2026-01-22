Extrém hideg, extrém intézkedések – ezt tudjuk eddig a rezsistopról

Gulyás Gergely: Senki nem maradhat ki a januári rezsistopból! (VIDEÓ)
Vitályos Eszter és Gulyás Gergely tájékoztatott.
A csütörtöki Kormányinfón kiderült, hogy Lantos Csaba vezetésével munkacsoport dolgozik a részleteken, melyeket egy hét múlva ismertetnek.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón közölte, hogy a januári hideg miatt előállt helyzetről tárgyalt a kormány szerdán, így a rezsistopról is.
Elhangzott, hogy a hóhelyzet miatt létrejött Operatív Törzs sikeresen végezte a munkáját, ezért a kormány köszönetet mondott a munkájukért.
A tárcavezető elmondta, 15 éve nem volt hasonló hideg januárban, ezért
a kormány úgy döntött, hogy a magyar családoknak nem szabad megfizetnie ezt, és a cél, hogy januárban senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetni.
Gulyás ismertette, egy munkacsoport jött létre Lantos Csaba vezetésével, hogy a pontos részleteket kidolgozzák.
Mint kiderült, a számlázási rendszerek is eltérőek, sokféle megoldás lehetséges. A teljesen részletes megoldás a jövő héten lesz ismert.
Ami biztos, hogy automatikusan mindenkinek járni fog”
– húzta alá a miniszter.
Nyitókép: Vitályos Eszter Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Vitályos Eszter és Gulyás Gergely tájékoztatott.