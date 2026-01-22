Extrém hideg, extrém intézkedések – ezt tudjuk eddig a rezsistopról

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón közölte, hogy a januári hideg miatt előállt helyzetről tárgyalt a kormány szerdán, így a rezsistopról is.

Elhangzott, hogy a hóhelyzet miatt létrejött Operatív Törzs sikeresen végezte a munkáját, ezért a kormány köszönetet mondott a munkájukért.