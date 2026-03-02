Ft
család rezsistop januári rezsistop forint

Rezsistop-dátumok: több tízezer forintot veszíthet minden magyar, aki most nem figyel

2026. március 02. 07:51

A januári időszakra bevezetett rezsistop több tízezer forintos megtakarítást jelenthet a családok számára – ám csak azok járnak igazán jól, akik tisztában vannak a szabályokkal és nem mulasztják el a fontos határidőket.

2026. március 02. 07:51
null

A rendkívüli januári hideg miatt megugró energiafogyasztás után a kormány célzott rezsikönnyítéssel igyekszik mérsékelni a háztartások terheit, az MVM pedig jelezte, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez minél gyorsabban megvalósuljon.

Ehhez azonban nem szabad kicsúszni a határidőkből, és nem árt tudni, mit lehet elszámolni erre az időszakra.

A kedvezmény csak a lakossági tarifán vételező fogyasztókra vonatkozik, vagyis azokra, akik nem piaci szerződés alapján kapják a földgázt és az áramot. 

A rendszer lényege, hogy a téli csúcsterhelés idején elfogyasztott energiamennyiség egy részét visszaszámolják a rezsicsökkentett ársávba, így a családoknak nem kell teljes egészében a jóval magasabb piaci díjakat megfizetniük.

Ez különösen a gázzal fűtő háztartások esetében jelent nagy segítséget: egy hideg januárban egy családi ház fogyasztása könnyen elérheti a 300–400 köbmétert, ahol a kedvezményes és a piaci ár közötti különbség köbméterenként több száz forint. 

Ha a rezsistop révén akár 50–80 köbméter visszakerül az alacsonyabb ársávba, az egyetlen hónap alatt 30–50 ezer forint megtakarítást is eredményezhet. Villamos energiánál kisebb ugyan az eltérés, de nagyobb fogyasztás mellett itt is érzékelhető könnyítés jelenhet meg a számlákban.

A kedvezményt a szolgáltató automatikusan érvényesíti, külön igénylésre általában nincs szükség. 

Kivételt jelentenek azok a háztartások, amelyek kizárólag villamos energiával fűtenek, vagy a támogatást nem gáz-, hanem áramszámlájukban szeretnék elszámolni – számukra nyilatkozattétel szükséges!

A következő hetekben több kulcsdátumra is érdemes figyelni. 

  • Február utolsó napjáig élt a kikapcsolási moratórium,
  • március elején érkeznek az első kedvezményes számlák a diktálós fogyasztókhoz,
  • az előre fizetős mérővel rendelkezők március 31-ig egyszeri, hétezer forintos jóváírást kapnak,
  • a nyilatkozattétel végső határideje április 30., 
  • az éves elszámolások és a kedvezmény végleges megjelenése pedig május közepére várható.

Kulcskérdés a pontos mérőállás-diktálás is: hibás adat esetén a kedvezmény elszámolása torzulhat. A részszámlát fizetők ráadásul nem feltétlenül azonnal, hanem az éves elszámoláskor érzékelik majd a könnyítést.

A rezsistop kizárólag a januári időszakra szól, célja pedig egyértelmű: tompítani a rendkívüli hideg okozta rezsisokkot, stabilizálni a családok kiadásait, és mérsékelni a téli energiaárak okozta pénzügyi nyomást. (via)

Nyitókép: Faludi Imre

