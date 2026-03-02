Rezsistop-dátumok: több tízezer forintot veszíthet minden magyar, aki most nem figyel

A rendszer lényege, hogy a téli csúcsterhelés idején elfogyasztott energiamennyiség egy részét visszaszámolják a rezsicsökkentett ársávba, így a családoknak nem kell teljes egészében a jóval magasabb piaci díjakat megfizetniük.

Ez különösen a gázzal fűtő háztartások esetében jelent nagy segítséget: egy hideg januárban egy családi ház fogyasztása könnyen elérheti a 300–400 köbmétert, ahol a kedvezményes és a piaci ár közötti különbség köbméterenként több száz forint.

Ha a rezsistop révén akár 50–80 köbméter visszakerül az alacsonyabb ársávba, az egyetlen hónap alatt 30–50 ezer forint megtakarítást is eredményezhet. Villamos energiánál kisebb ugyan az eltérés, de nagyobb fogyasztás mellett itt is érzékelhető könnyítés jelenhet meg a számlákban.

A kedvezményt a szolgáltató automatikusan érvényesíti, külön igénylésre általában nincs szükség.