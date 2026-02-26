Új hír érkezett a rezsitámogatással kapcsolatban: erre kell mindenképp figyelni

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
„Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kedvezményt a lehető legrövidebb időn belül, precízen érvényesítsük” – üzente az MVM.
Mivel sokan érdeklődnek a földgázszámlákkal kapcsolatban, az MVM részletesen bemutatta, hogy ki mikor számíthat majd a számlájára és azok mikortól tartalmazzák a rezsistop kedvezményt. Azt írták, folyamatosan végzik a számlázást, így a következő hetekben megérkeznek a gázszámlák. „A számlában majd látni fogjátok, ha abban megjelenik a rezsistop kedvezmény, gázszámlák esetében a »Támogatás, túlfizetés« soron, áramszámlákban pedig a »Támogatás« soron” – közölték.
Az MVM tájékoztatása szerint azok a földgáz részszámlák érkeznek, amelyek a december-január elszámolási időszakra vonatkoznak, és amelyeket eredetileg januárban vártak az érintett ügyfelek. Ezekben még nem lesz benne a rezsistop kedvezmény, mivel ezen ügyfeleknek még nem történt meg az éves leolvasásuk 2026-ban, így a részszámlaértékükben sem történt változás.
Február 28-ig, legkésőbb március elejéig az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfeleknek megjelenik a folyószámláján az egyszeri, 7.000 forintos támogatás, március 7-től azok a földgáz részszámlák érkeznek, amelyeket eredetileg február hónapban vártak az érintett ügyfelek, kivéve azoknak, akiknek januárban volt az éves leolvasása. Ezekben a számlákban még nem lesz benne a rezsistop kedvezmény, mivel a részszámlaértékben nem történt változás.
Március 16-tól érkeznek a diktáláson alapuló földgáz elszámolószámlák, valamint a 2026-ban már leolvasott ügyfelek részszámlái, ezekben már várhatóan benne lesz a januári napokra eső fogyasztásra számított rezsistop kedvezmény is.
Az áramszámlák kiküldése folyamatos. Azoknak az ügyfeleknek, akik nyilatkoztak arról, hogy az áramfogyasztásukra szeretnék kérni a rezsistop kedvezményt, számukra a tömegesen beérkező nyilatkozatok feldolgozását követő első számlában jelenik meg a kedvezmény”
– közölte a vállalat, majd hozzátették, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kedvezményt a lehető legrövidebb időn belül, precízen érvényesítsük minden ügyfeleik számlájában.
Nyitókép: Faludi Imre/MTI