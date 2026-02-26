Új hír érkezett a rezsitámogatással kapcsolatban: erre kell mindenképp figyelni

Mivel sokan érdeklődnek a földgázszámlákkal kapcsolatban, az MVM részletesen bemutatta, hogy ki mikor számíthat majd a számlájára és azok mikortól tartalmazzák a rezsistop kedvezményt. Azt írták, folyamatosan végzik a számlázást, így a következő hetekben megérkeznek a gázszámlák. „A számlában majd látni fogjátok, ha abban megjelenik a rezsistop kedvezmény, gázszámlák esetében a »Támogatás, túlfizetés« soron, áramszámlákban pedig a »Támogatás« soron” – közölték.

Az MVM tájékoztatása szerint azok a földgáz részszámlák érkeznek, amelyek a december-január elszámolási időszakra vonatkoznak, és amelyeket eredetileg januárban vártak az érintett ügyfelek. Ezekben még nem lesz benne a rezsistop kedvezmény, mivel ezen ügyfeleknek még nem történt meg az éves leolvasásuk 2026-ban, így a részszámlaértékükben sem történt változás.