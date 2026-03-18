vétó országgyűlési választás 2026 Magyarország Ukrajna Ursula von der Leyen Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

Uniós szakemberek „javíthatják meg” a Barátság vezetéket: Brüsszel fizet Ukrajnának, csak hogy elkerülhesse a magyar vétót

2026. március 18. 22:43

Zelenszkij állítólag beleegyezett, hogy uniós szakértők „hozzák helyre” az amúgy működőképes vezetéket.

null

A WYPR beszámolója szerint az Európai Unió felajánlotta Ukrajnának, hogy finanszírozza a Barátság kőolajvezeték javítását, amelyen keresztül Magyarország és Szlovákia orosz olajhoz jutna. A cél egyértelmű: rávenni Orbán Viktort, hogy oldja fel a 90 milliárd eurós ukrán hitelcsomagot blokkoló vétót a március 19–20. közötti uniós csúcson. Ennek érdekében az európai vezetők visszautasíthatatlan ajánlatot tettek Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.

Vezeték a politikai játszma középpontjában

A cikk emlékeztet rá, hogy a konfliktus még idén januárban éleződött ki, amikor Ukrajna leállította a Barátság vezetéken érkező orosz olajszállításokat. Az ukrán fél szerint a károkat orosz dróntámadások okozták, míg Orbán Viktor azzal vádolta Volodimir Zelenszkijt, hogy szándékosan, politikai okokból tartja vissza az olajat, amit Kijev egyre nyíltabban el is ismer.

A helyzet gyorsan politikai patthelyzetté vált:

  • Magyarország válaszul megvétózta az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós hitelt, és
  • az újabb oroszellenes szankciókat is blokkolja.

Brüsszel végre közbelépett?

Az uniós vezetők most közvetlen lépésre szánták el magukat. António Costa és Ursula von der Leyen közlése szerint

az EU „technikai támogatást és finanszírozást” ajánlott fel Ukrajnának a vezeték helyreállítására.

Mint fogalmaztak:

Az ukránok elfogadták az ajánlatot. Az európai szakértők azonnal rendelkezésre állnak.”

A cikk ugyanakkor kiemeli, hogy Zelenszkij továbbra is ellenzi az orosz energiahordozók tranzitját, mivel szerinte ezek finanszírozzák a háborút. Ennek ellenére jelezte:

Ukrajna „minden lehetséges erőfeszítést megtesz a vezeték helyreállítására”.

A magyar miniszterelnök nem hátrál

Orbán Viktor egy március 17-ei videóüzenetében egyértelművé tette:

Ha nincs olaj, nincs pénz.”

A magyar kormányfő szerint, ha Zelenszkij hozzá akar jutni az uniós forrásokhoz, akkor helyre kell állítani az olajszállításokat.

A miniszterelnök szerint Ukrajna továbbra is politikai okokból késlelteti az olajtranzitot, amivel elő sorban az április magyar választás végeredményét akarja befolyásolni.

***

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patópál
2026. március 19. 00:14
A magyar delegációt nem engedik még megnézni se a vezetéket, de az EU-s csapat majd "javítja". Kicsit sem átlátszó.
Burg_kastL71-C
2026. március 19. 00:14
Brüsszel fizet Ukrajnának ... ____________________________________ Ugyan kérem, ...Nem lesz ott semmiféle javítás, hanem ez csak egy jó ürügy, hogy megint megtöltsenek két kocsit pénzzel arannyal és eteve legyen a a háborús kisgömböc. De mostmár inkább a lengyeleken keresztül viszik.
Hangillat
2026. március 18. 23:37
uniós szakértők „hozzák helyre” az amúgy működőképes vezetéket. A javításhoz előbb el kell rontani.
Dixtroy
•••
2026. március 18. 23:29 Szerkesztve
Ha nem kapnak pénzt, mert blokkolják az olajat, kapnak pénzt, hogy javítsák meg ami nincs elromolva, hogy ne blokkolják az olajat és még több pénzt kapjanak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!