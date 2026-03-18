Uniós szakemberek „javíthatják meg” a Barátság vezetéket: Brüsszel fizet Ukrajnának, csak hogy elkerülhesse a magyar vétót

Zelenszkij személyesen döntött: hallani sem akar a Barátság kőolajvezeték újraindításáról
Az ukrán elnök szerint az olajszállítás helyreállítása politikai feltételekhez köthető.
Zelenszkij állítólag beleegyezett, hogy uniós szakértők „hozzák helyre” az amúgy működőképes vezetéket.
A WYPR beszámolója szerint az Európai Unió felajánlotta Ukrajnának, hogy finanszírozza a Barátság kőolajvezeték javítását, amelyen keresztül Magyarország és Szlovákia orosz olajhoz jutna. A cél egyértelmű: rávenni Orbán Viktort, hogy oldja fel a 90 milliárd eurós ukrán hitelcsomagot blokkoló vétót a március 19–20. közötti uniós csúcson. Ennek érdekében az európai vezetők visszautasíthatatlan ajánlatot tettek Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.
A cikk emlékeztet rá, hogy a konfliktus még idén januárban éleződött ki, amikor Ukrajna leállította a Barátság vezetéken érkező orosz olajszállításokat. Az ukrán fél szerint a károkat orosz dróntámadások okozták, míg Orbán Viktor azzal vádolta Volodimir Zelenszkijt, hogy szándékosan, politikai okokból tartja vissza az olajat, amit Kijev egyre nyíltabban el is ismer.
A helyzet gyorsan politikai patthelyzetté vált:
Az uniós vezetők most közvetlen lépésre szánták el magukat. António Costa és Ursula von der Leyen közlése szerint
az EU „technikai támogatást és finanszírozást” ajánlott fel Ukrajnának a vezeték helyreállítására.
Mint fogalmaztak:
Az ukránok elfogadták az ajánlatot. Az európai szakértők azonnal rendelkezésre állnak.”
A cikk ugyanakkor kiemeli, hogy Zelenszkij továbbra is ellenzi az orosz energiahordozók tranzitját, mivel szerinte ezek finanszírozzák a háborút. Ennek ellenére jelezte:
Ukrajna „minden lehetséges erőfeszítést megtesz a vezeték helyreállítására”.
Orbán Viktor egy március 17-ei videóüzenetében egyértelművé tette:
Ha nincs olaj, nincs pénz.”
A magyar kormányfő szerint, ha Zelenszkij hozzá akar jutni az uniós forrásokhoz, akkor helyre kell állítani az olajszállításokat.
A miniszterelnök szerint Ukrajna továbbra is politikai okokból késlelteti az olajtranzitot, amivel elő sorban az április magyar választás végeredményét akarja befolyásolni.
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP