Uniós szakemberek „javíthatják meg” a Barátság vezetéket: Brüsszel fizet Ukrajnának, csak hogy elkerülhesse a magyar vétót

A WYPR beszámolója szerint az Európai Unió felajánlotta Ukrajnának, hogy finanszírozza a Barátság kőolajvezeték javítását, amelyen keresztül Magyarország és Szlovákia orosz olajhoz jutna. A cél egyértelmű: rávenni Orbán Viktort, hogy oldja fel a 90 milliárd eurós ukrán hitelcsomagot blokkoló vétót a március 19–20. közötti uniós csúcson. Ennek érdekében az európai vezetők visszautasíthatatlan ajánlatot tettek Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.

Vezeték a politikai játszma középpontjában

A cikk emlékeztet rá, hogy a konfliktus még idén januárban éleződött ki, amikor Ukrajna leállította a Barátság vezetéken érkező orosz olajszállításokat. Az ukrán fél szerint a károkat orosz dróntámadások okozták, míg Orbán Viktor azzal vádolta Volodimir Zelenszkijt, hogy szándékosan, politikai okokból tartja vissza az olajat, amit Kijev egyre nyíltabban el is ismer.