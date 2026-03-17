Orbán üzent Zelenszkijnek: Ha nincs olaj, nincs pénz (VIDEÓ)

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Az elemző szerint világosak az erőviszonyok és az ezzel kapcsolatos megfontolások a Tisza elnökének cselekedeteiben.
Rövidre zárta a vitát a magyar kormányfő.
„Ha nincs olaj, nincs pénz!” – jelentette ki Orbán Viktor keddi videóüzenetében.
A miniszterelnök ismertette, hogy nemrég egyeztetett az Európai Tanács elnökével és a szlovák miniszterelnökkel, Robert Ficóval az ukrán olajblokádról.
A kormányfő álláspontja változatlan:
ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket”.
Felidézte, hogy az ukránok a múlt héten nem fogadták a magyar szakértőket: „nem egyeztetnek, sőt, maguk is nyíltan elmondják, hogy nem áll szándékukban átengedni az olcsó orosz olajat Magyarországra”.
„Az olajblokádot arra használják, hogy a Tisza Párt oldalán egyszerűen beavatkozzanak a magyar választásokba. Ezért a helyzet rendkívül egyszerű,
ha nincs olaj, nincs pénz!”
– zárta gondolatait Orbán Viktor.
