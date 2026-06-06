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vitézy dávid szemerey samu hivatalos értesítő főépítész államtitkár

Kiderült, ki segíti főépítészként Vitézy Dávid munkáját

2026. június 06. 10:16

A Hivatalos Értesítőben megjelent miniszteri utasítás szombaton lépett hatályba.

2026. június 06. 10:16
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Szemerey Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkárt bízta meg az országos főépítészi feladatok ellátásával Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A Hivatalos Értesítőben megjelent miniszteri utasítás szombaton lépett hatályba.

Szemerey Samu építészmérnök, városépítész, tervezőként, szakértőként és tanácsadóként az elmúlt két évtizedben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott együtt, emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás és kiállítás kezdeményezője, szervezője és vezetője volt Magyarországon és Európában; a Kortárs Építészeti Központ alapító tagja és szakmai vezetője, valamint a DANU építészeti és urbanisztikai igazgatója – írta róla államtitkári bemutatásakor Vitézy Dávid májusban a Facebook-oldalán.

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Az országos főépítészi feladatokat korábban Lánszki Regő látta el, aki az előző kormány idején az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára volt.

(MTI)

Nyitókép: Vitézy Dávid Facebook-oldala

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
pollip
2026. június 06. 13:20
Mostanában a propagandista sajtó nem foglalkozik az ilyen eseményekkel: Komédiába fulladt a MÁV retró hétvégje, az utasok azonban nem nevettek Retró hétvégét hirdettek a Szolnok–Szentes vasútvonalon, de a nosztalgia végül nemcsak a járművek korában, hanem az élményben is erősen visszaköszönt. A MÁV kora délután közölte, hogy a Szentesről 10:35-kor Szolnokra elindult, 7237-es számú retró vonat Kengyelnél meghibásodott. A szerelvényt végül a vonat végére csatolt mozdony húzta vissza Martfűre, majd onnan jelentős késéssel továbbította Szolnok felé. Képzeljük el ezt Lázár idejében! Az ellenzéki sajtó torodhetne az ilyen hírekkel.
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tapir32
2026. június 06. 12:34
Börtönben a helyetek!
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tapir32
2026. június 06. 12:27
Magyar Péter és a Tisza el akarja lopni az EU pénzeket! Korrupt Tisza! Mocskos Magyar Péter!
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0
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Toma78
•••
2026. június 06. 12:21 Szerkesztve
Hogy vigyorog Vitézy asszony.. Ezen a képen pont az jön le, ki is volt este a farok jó végén... 🖕🤡🖕. Biztos mrg kellett érte cserébe nézni Dávidka terepasztalát a lángoló mozdonykáival... Este szimuláltak egy új vasúti alagút fúrasi technikát...🖕🤮🖕
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