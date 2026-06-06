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vlagyimir putyin volodimir zelenszkij donald trump

Washington nélkül tárgyalna Zelenszkij és Putyin? Trump szerint most már rajtuk a sor

2026. június 06. 12:13

Miközben Zelenszkij Európa és az Egyesült Államok bevonásával képzeli el a diplomáciai rendezést, Trump már inkább kétoldalú tárgyalás felé terelné Kijevet és Moszkvát. Putyin egyelőre nem látja értelmét a találkozónak.

2026. június 06. 12:13
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Donald Trump amerikai elnök egy pénteki sajtótájékoztatón jelezte , hogy támogatná Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök közvetlen egyeztetését az ukrajnai háború lezárásáról. Az amerikai vezetőt arról kérdezték, helyeselné-e, ha a két államfő első körben amerikai részvétel nélkül ülne tárgyalóasztalhoz. Trump válasza egyértelmű volt: 

nem ellenezné a kétoldalú megbeszélést, sőt szerinte eljött az ideje, hogy a felek maguk próbálják rendezni a vitás kérdéseket.

A kijelentés politikailag azért különösen figyelemre méltó, mert Washington eddig kulcsszereplőként jelent meg a békefolyamatról szóló elképzelésekben. Trump mostani megszólalása ugyanakkor inkább azt sugallja, hogy az Egyesült Államok a közvetlen orosz-ukrán párbeszéd irányába tolná a folyamatot. Az amerikai elnök ismét hangsúlyozta korábbi álláspontját is, miszerint a háború nem tört volna ki, ha ő lett volna hatalmon a Fehér Házban.

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A washingtoni megközelítés némileg eltér Kijev elképzeléseitől. 

Zelenszkij nyílt levélben kezdeményezett személyes találkozót Putyinnal, ugyanakkor azt is szorgalmazta, hogy a jövőbeli rendezésbe Európát és az Egyesült Államokat is vonják be. 

Az ukrán elnök emellett teljes tűzszünetet javasolt a tárgyalások idejére, valamint felvetette, hogy Washington szerepet vállalhatna a fegyvernyugvás ellenőrzésében.

A közvetlen találkozó esélyeit egyelőre leginkább Moszkva elutasító álláspontja rontja. 

Putyin jelezte, hogy látta Zelenszkij ajánlatát, de jelenleg nem látja értelmét egy személyes megbeszélésnek. 

Így miközben Trump hátralépne a közvetítői szerepből, a békefolyamat továbbra is ugyanabba az akadályba ütközik: a két fél még abban sem ért egyet, hogyan és milyen feltételek mellett kellene elkezdeni az érdemi tárgyalást.

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Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Összesen 5 komment

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OszkárOszi
2026. június 06. 13:38
Putyin nem fog tárgyalni Zselével.Inkább ki fogja dobni a kukába.Ha tárgyal is az ukrán elnökkel, semmi esetre sem Zselé lesz az, és még csak nem is annak a holdudvarából való.
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europész
2026. június 06. 13:19
Jó lenne ha két hülye rájönne,hogy egymásnak ugrasztotta őket a nyugat.Verjék csak egymást bucira.De Putyinnak nincs tárgyalni valója ezzel a lejárt és lejáratott mandátomú elnöknek csúfolt zongoristával.Itt már csak az oroszokon múlik a béke.Mindaddig veretik az ukránokat ameddig le nem teszik a fehyvert.
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bondavary
2026. június 06. 12:39
Zelenszkij egy báb. 2022-ben a küldöttségek közvetlenül tárgyaltak, utána a két vezető közvetlenül írhatta volna alá a békeszerződést, de Zelenszkij inkább az USA-brit páros parancsát követte. Ha most leülne Putyinnal, kinek az utasítása szerint tárgyalna?
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chief Bromden
2026. június 06. 12:31
Tolatna kifelé ebből a buktából is.
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