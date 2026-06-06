Washington nélkül tárgyalna Zelenszkij és Putyin? Trump szerint most már rajtuk a sor

Donald Trump amerikai elnök egy pénteki sajtótájékoztatón jelezte , hogy támogatná Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök közvetlen egyeztetését az ukrajnai háború lezárásáról. Az amerikai vezetőt arról kérdezték, helyeselné-e, ha a két államfő első körben amerikai részvétel nélkül ülne tárgyalóasztalhoz. Trump válasza egyértelmű volt:

nem ellenezné a kétoldalú megbeszélést, sőt szerinte eljött az ideje, hogy a felek maguk próbálják rendezni a vitás kérdéseket.

A kijelentés politikailag azért különösen figyelemre méltó, mert Washington eddig kulcsszereplőként jelent meg a békefolyamatról szóló elképzelésekben. Trump mostani megszólalása ugyanakkor inkább azt sugallja, hogy az Egyesült Államok a közvetlen orosz-ukrán párbeszéd irányába tolná a folyamatot. Az amerikai elnök ismét hangsúlyozta korábbi álláspontját is, miszerint a háború nem tört volna ki, ha ő lett volna hatalmon a Fehér Házban.