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Trump visszavonná néhány tévétársaságnak az engedélyét, amelyek nem sugározták a beszédét

2026. július 17. 11:35

Donald Trump amerikai elnök visszavonná azoknak a tévétársaságoknak a műsorengedélyét, amelyek nem közvetítették élőben csütörtök esti beszédét, ami elsősorban a nemzeti választási folyamatba való állítólagos külföldi beavatkozásra összpontosított. A beszéd négy hónappal a félidős választások előtt hangzott el.

2026. július 17. 11:35
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Az amerikai elnök azt mondta, hogy azok a csatornák, amelyek nem sugározták a beszédét, „összeesküvést” szőnek, és vissza kellene vonni az engedélyüket.

„Tudták, miről szól. Mivel nem tetszik nekik a téma, mert tudják, mennyire korrupt a rendszerünk, de nem akarják nyilvánosságra hozni, ezért ők és a média más szereplői az összeesküvés részesei”

 – mondta az amerikai elnök. „Az ilyen típusú csalásnak a (műsorszórási) engedély visszavonásával kellene járnia” – jelentette ki Donald Trump, aki elsősorban Kínát vádolta azzal, hogy komoly befolyást próbál gyakorolni az amerikai választásokra.

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A három nagy amerikai televíziós csatorna közül kettő, az ABC és az NBC, továbbá a CNN nem közvetítette főműsoridőben elhangzó elnöki beszédet élőben.

A szakértők szerint a csatornákat alkotmányos jogok védik, hogy eldöntsék, mit sugároznak.

Általános gyakorlat szerint a műsorszolgáltatók a legtöbb ilyen beszédet azzal az indokkal sugározzák, hogy közérdekű információkat szolgáltatnak.

(MTI)

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

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Összesen 54 komment

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Canadian
2026. július 17. 14:29
A demokraták szabotálták Trump beszédét, mivel igazat mondott. A demokrata párt a választási csalást már tökélyre fejlesztette és természetesen nem hajlandók feladni. A globalista terv egyértelműen az, hogy ahol egy országban globalista párt kerül hatalomra, ott soha többé ne lehessen kormányváltás. Ez a terv Magyarországgal is.
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tidal-wave-is-back
2026. július 17. 14:02
Ez nálunk is így volt, annak idején a vérkomcsi TV2 nem sugározta Mádl Ferenc újévi beszédét, helyette Pintér Dezső elnöki kösztője ment. Aztán 20 évvel később az RTL Novák Katalin beszéde helyett Sándor Fegyir leendő ukrán nagykövet szavait közvetítette, meg a köcsögökkel csinált interjút...
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0
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Oldalkosár
2026. július 17. 13:22
"Donald Trump amerikai elnök visszavonná azoknak a tévétársaságoknak a műsorengedélyét, amelyek nem közvetítették élőben csütörtök esti beszédét..." Idehaza is fel kell készülni efféle kirohanásokra. A nárcisztikus pszichopaták mindenütt ugyanolyanok.
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0
1
Welszibard
2026. július 17. 13:07
Tiszás! Ébresztő! Ezek szerint nemcsak kis hazánkban volt a friss választás során külföldi nyílt és fedett törvénytelen támogatás, mely meghamisította a választási eredményt, hanem - mily meglepő - a szabad USÁ-ban is ugyanez történik? Miért nem tiltakozott a Partizán, 444, Telex, 24, a Magyar Márton vezette családi (nepotista) Tiszás propagandamédium, a KONTROLL, a Gulyáságyú. stb. és még a törvénytelen külföldi, a választást befolyásoló médiumok tucatjai? Egyik sem tiltakozott a törvénytelenség ellen? Vajon miért nem tiltakozott?
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