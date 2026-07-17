Mintha mi se történt volna: újabb 7,5 milliárdot emelt le az államkincstár a főváros számlájáról

A jelek szerint az elmúlt években folyamatosan csődhelyzetre hivatkozó, s a kormányt emiatt kritizáló fővárosi vezetés korán örült az áprilisi választási eredménynek. Márpedig nagy volt a boldogság, annyira, hogy Karácsony Gergely ünnepséget is szervezett – igaz, emiatt miniszterelnöki megjegyzés járt.

A Portfolió most rákérdezett Budapest idei pénzügyi helyzetére, s Kiss Ambrus főigazgatótól azt a tájékoztatást kapták, hogy a keddi nap folyamán „újabb 7,5 milliárd forintot emeltek le a főváros számlájáról”. A cikk szerint ráadásul nem ez az egyetlen módszer, amin keresztül az önkormányzattól beszedik a szolidaritási hozzájárulást, mindent összevetve idén 29 milliárdot fizettek már – ebben az új és régi kormány alatt történő levonások egyaránt szerepelnek a cikk szerint.