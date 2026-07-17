Mintha mi se történt volna: újabb 7,5 milliárdot emelt le az államkincstár a főváros számlájáról

Haladékot kapott Budapest, de Magyar Péter is több tízmilliárd forintot követel
A Tisza korábban élesen támadta a szolidaritási hozzájárulást, kormányon már megtartanák.
Bár a kormányváltás előtt a Karácsony Gergely által vezetett önkormányzat anyagi helyzete és a kormányzati elvonások nagy figyelmet kaptak, azóta mintha már nem lenne olyan érdekes a téma. Pedig vannak fejlemények!
A jelek szerint az elmúlt években folyamatosan csődhelyzetre hivatkozó, s a kormányt emiatt kritizáló fővárosi vezetés korán örült az áprilisi választási eredménynek. Márpedig nagy volt a boldogság, annyira, hogy Karácsony Gergely ünnepséget is szervezett – igaz, emiatt miniszterelnöki megjegyzés járt.
A Portfolió most rákérdezett Budapest idei pénzügyi helyzetére, s Kiss Ambrus főigazgatótól azt a tájékoztatást kapták, hogy a keddi nap folyamán „újabb 7,5 milliárd forintot emeltek le a főváros számlájáról”. A cikk szerint ráadásul nem ez az egyetlen módszer, amin keresztül az önkormányzattól beszedik a szolidaritási hozzájárulást, mindent összevetve idén 29 milliárdot fizettek már – ebben az új és régi kormány alatt történő levonások egyaránt szerepelnek a cikk szerint.
Mivel Budapest nem áll jól, a terheket hitelből finanszírozzák, ami 29 milliárdos összeg esetén havonta mintegy 150 millió forint kamatterhet jelent.
Az új fejlemények ambivalens képet festenek a főváros és a Tisza-kormány viszonyáról, és nem világos, hogy a kabinet idő vagy szándék hiányában nem akadályozta meg a mostani levonást – írja a Portfólió.
Az inkasszálás azért is meglepő lehet, mert a Tisza-kormány látványosan máshogyan beszél és viszonyul a fővároshoz, mint az előző kabinet, vannak gesztusértékű momentumok is, mind például az, hogy előző pénteken a főpolgármester Vitézy Dávid miniszterrel és Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármesterrel együtt adta át a felújított Ecseri úti metrómegállót, és Karácsony nem is szalasztotta el kiemelni, hogy az Orbán-kormány esetén ezek a közösen mosolygós képek (lásd nyitóképünket, forrás: Karácsony Gergely FB-oldala) elképzelhetetlenek lettek volna.
Így akár arra is lehetett számítani, hogy ezt az összeget már nem fogják behajtani a fővároson. Már csak azért sem, mert októberig a kormány haladékot adott a teljes idei összegre, a lehetséges megoldásokról pedig tárgyalás kezdődött. A Pénzügyminisztérium egyelőre nem reagált arra, hol tart a folyamat.
Előzőleg, még májusban Magyar Péter egyeztetéseket ígért a témában valamennyi érintett önkormányzattal, hozzátéve, majd a 2026–2027-es költségvetés fényében hozzák meg az esetleges változtatási javaslatokat. Ugyanakkor leszögezte,
Karácsony Gergely sem képez kivételt, a fővárosnak is be kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást.
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A Tisza korábban élesen támadta a szolidaritási hozzájárulást, kormányon már megtartanák.
Még azt is belengette, ha kell, a kormány segít megtalálni a forrást az állandóan panaszkodó önkormányzatnak.
A Portfolió felidézi: a most levont, 7,5 milliárd forint ügyében is pert indított korábban a főváros, ami jelenlegi is zajlik. De az időzítés azért is furcsa, mert nem világos, miért épp július közepén inkasszált a Magyar Államkincstár egy amúgy tavaly decemberben esedékes összeget. Ezt illetően Kiss Ambrus sem tudott magyarázattal szolgálni, a főváros próbált legalább haladékot kérni, azonban nem kapott.
A fejleményt Navracsics Tibor volt önkormányzati miniszter is kommentálta. Facebook-posztjában így fogalmazott: „Emlékeznek, hogy fél évvel ezelőtt milyen általános felháborodás kísérte azt a tényt, hogy az akkori kormány inkasszálta Budapest szolidaritási hozzájárulásának aktuális részletét? Nem volt médium, amelyik nem főcímként számolt volna be erről. Most más a helyzet.
A mostani kormány nyugodtan csinálhat ilyet.”
Majd megosztotta a Portfolió vonatkozó cikkét, amiről nem nagyon számoltak be a korábban a témára érzékeny médiumok.