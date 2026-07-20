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háború vlagyimir putyin európai unió ukrajna oroszország

Megérkezett a háború Oroszországba: rárúgta az ajtót a hátországra

2026. július 20. 06:04

Négyévnyi, Oroszországban eddig inkább apróbb kellemetlenségekkel járó hadakozás után idén nyáron rárúgta az ajtót a hátországra az ukrajnai háború. A gazdasági nehézségek miatt egyre nő azok száma, akik elégedetlenek Vlagyimir Putyin elnökségével, és mielőbb szeretnének véget vetni a harcoknak.

2026. július 20. 06:04
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Ferentzi András

Megfordult a helyzet az orosz–ukrán háború menetében, noha még mindig több ezer kilométeres frontvonalon dúlnak harcok, és továbbra sem képes egyik fél sem felülmúlni a másikat. Ukrajna a folyamatos védekezésből átment támadásba, legalábbis a drónháborúban – a frontokon sem ember-, sem eszközállományban nem áll olyan szinten, hogy áttörést érhessen el –, és tűz alatt tartja Oroszország energetikai infrastruktúráját, sorra robbantja fel a nagy olajfinomítókat, akár több ezer kilométerre a közös határtól. A rendkívüli károkat okozó támadásokra egyelőre nincs ellenszere Moszkvának. A kulcsfontosságú létesítmények megsemmisüléséről videók és fotók járták be a világot. A megdöbbentő mértékű pusztítás egyre nagyobb bosszúságot okoz Vlagyimir Putyin orosz államfőnek is. 

Az ukrajnai háború több mint négy éven keresztül a legtöbb orosz számára valamilyen távoli kellemetlenség volt csupán, májusban viszont tömegekre rúgta rá az ajtót. Országszerte üzemanyaghiányról érkeztek jelentések a legnagyobb olajfinomítók lebombázása után. Az orosz megszállás alatt lévő Krím félszigeten vészhelyzetet hirdettek, miután elfogyott az üzemanyag-tartalék, a turizmus pedig, amely eddig éltette a régiót, összeomlott az állandó dróntámadások miatt. A helyzet olyannyira kritikussá vált, hogy az elnök június végére válságstábot hívott össze. A testület javaslatára mostantól nem közlik hivatalosan a hazai üzemanyagárakat. A Krímben emellett megtiltották az üzemanyag lakossági értékesítését. 

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Töltőállomásnál várakozók sora. Egyre nehezebb üzemanyaghoz jutni
Fotó: AFP/Igor Ivanko

A moszkvai kilátásokat tovább rontja, hogy Ukrajna az utóbbi évek nehézségei után kezd magára találni, nemcsak a harctéren, de a gazdasági színtéren is. A Nemzetközi Valutalap (IMF) előrejelzése szerint az ukrán gazdaság ha nem is kiugró mértékben, de idén is tud bővülni, nagyjából 1-2 százalékkal, ezzel 225 milliárd dollár környékére nőhet majd a GDP. Az ukrán jegybank ennél kissé borúlátóbb, de ő is 1 százalék feletti növekedésre számít. Ebben persze jelentős szerepet játszik a külföldiek, elsősorban az Európai Unió által nyújtott támogatás, amely nélkül akár már tavasszal fizetésképtelenné válhatott volna Kijev, mivel az iráni háború és az azzal járó energiaválság súlyosan érintette a hadban álló országot. 

Oroszországban a bruttó hazai össztermék növekedése jó esetben is csak 0,5 százalék körül lehet. Könnyen lehet, hogy a nagy súlyú hadiipar nélkül recesszió lenne. Igaz, nominálisan az orosz gazdaság több mint tízszer nagyobb, mint az ukrán, a GDP meghaladja a 2,5 billió dollárt. 

A számok mögötti valóságot egyre több orosz érzi a bőrén. Több olyan videó kering az orosz közösségi médiában, amelyben egymásnak esnek sofőrök a töltőállomásokon. A Reuters szerint akkora a gond, hogy India, amely a legnagyobb felvásárlója az orosz nyersolajnak, felajánlotta, hogy visszaértékesít finomított olajat. 

Amennyiben Ukrajna képes fokozni a nyomást az orosz infrastruktúrán, akkor 2022 februárja óta először az ő kezében lehet a háború menetének irányítása. 

Az üzemanyagárak emelkedése magával húzza az egyébként sem alacsony orosz inflációt. Bár tavaly tavasz óta jelentősen mérséklődött az áremelkedés üteme, csak 5-6 százalékra csökkent a 10 százalék körüli szintről. És akkor még ott van a kamatszint: hiába kezdett kamatcsökkentésbe tavaly májusban a jegybank, az alapkamat még mindig 14,25 százalékon van, és már számos nagyvállalat vezetője és több gazdag üzletember kérte, hogy markánsabban vágják vissza. 

Vlagyimir Putyin elnök nemrég válság tanácskozást hívott össze a gazdasági nehézségek megoldására
Fotó: AFP/Gavriil Grigorov/Pool

A magas alapkamat ugyanis megfojtja a cégeket, 

amelyek már így is súlyos munkaerőhiánnyal küzdenek a több mint négy éve tartó háború és az emberveszteségek miatt. A legsúlyosabb helyzet a mezőgazdaságban léphet fel, ahol a gépek üzemeléséhez elengedhetetlen lenne a gázolaj, csak abból hiány van éppen. A befektetések volumene így drasztikusan zuhant az első fél évben. A jegybank viszont joggal tarthat attól, hogy a háborús költségvetés miatti jelentős kiadások mellett egy hirtelen kamatvágás után elszabadulhat az infláció. De akár a büdzsé is borulhat, ha nem sikerül magasan tartani az olajexportból származó bevételeket. Márpedig az olaj világpiaci ára esik, így egyre nagyobb szelet tűnik el a bevételből. Ennek sara a legfelsőbb szintekre is felcsaphat. Nem csoda, hogy a napokban Alekszandr Novak kormányfőhelyettes is – miközben bejelentette a dízelolaj teljes exporttilalmát – sietett le­szögezni, hogy teljesen irányításuk alatt tartják a gazdasági helyzetet, és minden a legnagyobb rendben. Szavait nem igazán támasztja alá az állampolgárok viselkedése. 

Az emberek érzik a bajt, nagy ütemben kezdtek felhalmozni készpénzt, kivéve a bankokból a megtakarításokat, annak ellenére, hogy a magas kamat miatt magas hozamokat is elérhettek volna. Sokan gondolják úgy, hogy csak idő kérdése a krach, és biztonságosabbnak érzik otthon tartani a pénzüket. Júniusban több felmérés is megjelent, amely szerint a bizalmi index süllyedni kezdett, akárcsak Vlagyimir Putyin népszerűsége. A Gallup felmérése alapján 2006 óta nem volt ilyen magas azok aránya, akik szerint rossz irányba mennek a dolgok. Az emberek több mint fele ítéli meg úgy, hogy a közeljövőben várhatóan romlik az életszínvonala. 

Az orosz gazdaság tehát súlyos nehézségekkel küzd – még ha messze van is az összeomlást vizionálók reményeitől –, és egyelőre nem is látni, milyen megoldások lennének a problémákra, amelyeket Ukrajna kegyetlenül kihasznál. Amit az európai szankciók nem voltak képesek elhozni évek alatt, azt néhány jól irányzott drón megoldotta pár hét alatt. 

Noha a háború ellen tüntetni nem lehet, a megélhetési válságot meglovagolhatják az ellenzéki erők. 

Amíg az ukránok fokozzák a nyomást, addig folyamatosan nőhet az elégedetlenség a hátországban, amire már Putyinnak is lépnie kell valamit. Kérdés, hogy mit.

Magyarországnak is fájnak az orosz sebek 

Mivel Oroszország a világ dízelkínálatának nagyjából 11 százalékát adja, a finomítók sérülése miatti termelés­kiesés globális problémákhoz vezethet. Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője lapunknak rámutat: a magyar gazdaság jelentős része a dízelolajra épül. A közúti áruszállítás, az élelmiszer-logisztika, a mezőgazdaság, az építőipar és a legtöbb nehézgép gázolajat használ. Ha Európában emelkedik a dízelolaj nagykereskedelmi ára, annak hatása idővel a hazai üzemanyagárakban is megjelenhet. Mint fogalmaz: a következő hetekben eldől, hogy az orosz exportkorlátozás átmeneti piaci zavar marad, vagy pedig tartósan is feszesebbé teszi a gázolajpiacot. Magyarországnak nem az a kérdés, hogy lesz-e elegendő nyersolaj a világon, hanem az, hogy elég dízelolaj jut-e Európába, és ha igen, akkor milyen áron.

Nyitókép: Olajfinomító lángol Moszkvában egy ukrán dróntámadás után
Fotó: AFP

 

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Összesen 47 komment

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pandalala
2026. július 20. 09:12
" Könnyen lehet, hogy a nagy súlyú hadiipar nélkül recesszió lenne. " hát ja, én is gédépét szoktam reggelizni .... miután eldobok néhány gránátot .... :-((
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kisskiss-6
2026. július 20. 09:05
🍓 H​​​e​​​l​​y​​​i​ ​​c​​s​​a​​j​​ok ​​szexre ​​m​á​​r​a​​​:​ 👉 𝗡​​​𝗨​​𝟒​​​.​𝗧​​𝗢​​​𝗣
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zsocc44
2026. július 20. 09:04
A Krím, na igen elismerték, mint kizárólagos orosz területet. Még az USA is… úgy látom a hentes => Szirszkij is lapátra kerül, ahogy Zaluzsnij is repült… két katonai zseni, a legutóbbi “jelentéktelen falucska” elfoglalásánál is kb 20 ezer ukrán katona halt meg… akiknek a holttesteit az ukranok nem akarták kihozni…
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Dixtroy
2026. július 20. 09:03
"tikkadt-szocske 2026. július 20. 07:46 Vannak fefoghatatlan dolgok, mint pl. a forint azonnali erősödése az Agresszív Tevearcú berobbanása után ( vajh' mi történhetett egy hét alatt a magyar gazdasággal, amit ugye Óbánlop tönkrevágott )" Az történt, hogy az országra szerelt 25%-os tompítót levették, mert már elérték a céljukat. Most látjuk meg, hogy szépen lassan hogyan szorították ki a szuszt, mint az a geci, aki a hírek elérési arányát minden héten egy százalékkal levette, szépen hetente rontották mindig a forintot, hogy a jó gazdasági eredményeket elporlasszák, gondolom ez irdatlan pénzekbe került, amit most majd ki kell fizetnünk, már a korcs habsburgok is ránk htkzták a szabadságharc leveretésének költségeit.
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