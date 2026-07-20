Megérkezett a háború Oroszországba: rárúgta az ajtót a hátországra

Megfordult a helyzet az orosz–ukrán háború menetében, noha még mindig több ezer kilométeres frontvonalon dúlnak harcok, és továbbra sem képes egyik fél sem felülmúlni a másikat. Ukrajna a folyamatos védekezésből átment támadásba, legalábbis a drónháborúban – a frontokon sem ember-, sem eszközállományban nem áll olyan szinten, hogy áttörést érhessen el –, és tűz alatt tartja Oroszország energetikai infrastruktúráját, sorra robbantja fel a nagy olajfinomítókat, akár több ezer kilométerre a közös határtól. A rendkívüli károkat okozó támadásokra egyelőre nincs ellenszere Moszkvának. A kulcsfontosságú létesítmények megsemmisüléséről videók és fotók járták be a világot. A megdöbbentő mértékű pusztítás egyre nagyobb bosszúságot okoz Vlagyimir Putyin orosz államfőnek is.

Az ukrajnai háború több mint négy éven keresztül a legtöbb orosz számára valamilyen távoli kellemetlenség volt csupán, májusban viszont tömegekre rúgta rá az ajtót. Országszerte üzemanyaghiányról érkeztek jelentések a legnagyobb olajfinomítók lebombázása után. Az orosz megszállás alatt lévő Krím félszigeten vészhelyzetet hirdettek, miután elfogyott az üzemanyag-tartalék, a turizmus pedig, amely eddig éltette a régiót, összeomlott az állandó dróntámadások miatt. A helyzet olyannyira kritikussá vált, hogy az elnök június végére válságstábot hívott össze. A testület javaslatára mostantól nem közlik hivatalosan a hazai üzemanyagárakat. A Krímben emellett megtiltották az üzemanyag lakossági értékesítését.