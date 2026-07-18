Fojtogatja Amerikát a kanadai erdőtüzek füstje: Trump vámokat vetne ki miatta

Beborította az Egyesült Államok északi részét a kanadai erdőtüzek fojtogató füstfelhője. Kanadában napok óta küzdenek több száz erdőtűzzel, egyelőre kevés sikerrel, a felszálló füst pedig átterjedt a szomszédos országba is. New Yorkban különösen rossz a helyzet, a világvárost napok óta sűrű füst borítja, átszínezve még az égboltot is. Itt, pontosabban a szomszédos New Jersey-ben rendezik a labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőjét is.

Sokak szerint a finálé is veszélybn lehet, de egyelőre fel sem merült a döntő átköltöztetése, vagy elhalasztása.

A helyzetet már Donald Trump amerikai elnök sem tűri, aki szombatra virradóra arról beszélt, hogy vámokat vethet ki Kanadára, annak hanyagsága miatt.