Fojtogatja Amerikát a kanadai erdőtüzek füstje: Trump vámokat vetne ki miatta

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Még a vasárnapi vébé-döntő is veszélyben lehet a sűrű füst miatt.
Beborította az Egyesült Államok északi részét a kanadai erdőtüzek fojtogató füstfelhője. Kanadában napok óta küzdenek több száz erdőtűzzel, egyelőre kevés sikerrel, a felszálló füst pedig átterjedt a szomszédos országba is. New Yorkban különösen rossz a helyzet, a világvárost napok óta sűrű füst borítja, átszínezve még az égboltot is. Itt, pontosabban a szomszédos New Jersey-ben rendezik a labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőjét is.
Sokak szerint a finálé is veszélybn lehet, de egyelőre fel sem merült a döntő átköltöztetése, vagy elhalasztása.
A helyzetet már Donald Trump amerikai elnök sem tűri, aki szombatra virradóra arról beszélt, hogy vámokat vethet ki Kanadára, annak hanyagsága miatt.
A közel 900 erdőtűz jelentős részével kapcsolatban a tűzoltók tehetetlenek és kontrollálatlanul égnek. Trump a közösségi oldalán is arról írt, hogy magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől a helyzetre. Eddig nagyjából hárommillió hektárnyi erdő semmisült meg – írja a BBC.
A szennyezett levegő miatt több amerikai államban is figyelmeztetést adtak ki, illetve számos kültéri rendezvényt töröltek.
Kanadai képviselők egyébként azzal vágtak vissza Trumpnak, hogy panaszkodás helyett akár segíthetne is a lángol eloltásában és a helyzet kezelésében. A helyzet az előrejelzések szerint valamennyit javulhat a hétvégén, a legsúlyosabb területeken ugyanis esőt várnak a szakértők.
Nyitókép: MTI/AP/Ryan Murphy