Ft
Ft
30°C
21°C
Ft
Ft
30°C
21°C
07. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
kanadai erdőtüz egyesült államok donald trump vám

Fojtogatja Amerikát a kanadai erdőtüzek füstje: Trump vámokat vetne ki miatta

2026. július 18. 08:03

Még a vasárnapi vébé-döntő is veszélyben lehet a sűrű füst miatt.

2026. július 18. 08:03
null

Beborította az Egyesült Államok északi részét a kanadai erdőtüzek fojtogató füstfelhője. Kanadában napok óta küzdenek több száz erdőtűzzel, egyelőre kevés sikerrel, a felszálló füst pedig átterjedt a szomszédos országba is. New Yorkban különösen rossz a helyzet, a világvárost napok óta sűrű füst borítja, átszínezve még az égboltot is. Itt, pontosabban a szomszédos New Jersey-ben rendezik a labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőjét is. 

Sokak szerint a finálé is veszélybn lehet, de egyelőre fel sem merült a döntő átköltöztetése, vagy elhalasztása. 

A helyzetet már Donald Trump amerikai elnök sem tűri, aki szombatra virradóra arról beszélt, hogy vámokat vethet ki Kanadára, annak hanyagsága miatt. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A közel 900 erdőtűz jelentős részével kapcsolatban a tűzoltók tehetetlenek és kontrollálatlanul égnek. Trump a közösségi oldalán is arról írt, hogy magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől a helyzetre. Eddig nagyjából hárommillió hektárnyi erdő semmisült meg – írja a BBC

A szennyezett levegő miatt több amerikai államban is figyelmeztetést adtak ki, illetve számos kültéri rendezvényt töröltek. 

Kanadai képviselők egyébként azzal vágtak vissza Trumpnak, hogy panaszkodás helyett akár segíthetne is a lángol eloltásában és a helyzet kezelésében. A helyzet az előrejelzések szerint valamennyit javulhat a hétvégén, a legsúlyosabb területeken ugyanis esőt várnak a szakértők. 

 

Nyitókép: MTI/AP/Ryan Murphy

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vezker
2026. július 18. 11:53
Ja. Az erdövédelem. Aminek az rendeltetése, hogy tűzben pusztul, az meg fog gyulladni. A természet ilyen. Nem volt az véletlen, hogy a benszülöttek időnként felégettek bizonyos területeket.
Válasz erre
0
0
angie1
•••
2026. július 18. 10:45 Szerkesztve
Milyen érdekesek is ezek az északi erdőtüzek...! Mostanában egyre jellemzőbbek, amiről aztán 95%-ban kiderül, hogy szándékosan gyújtották! Kanadában pár éve volt erdőtűz, ahol egy Görögországnyi terület égett le, kitelepítették onnan a lakosságot, akik érdekes mód semmilyen tájékoztatást nem kaptak hetekig. Tavaly úgyszintén volt Kanadában erdőtűz. Tán 50 fok van ott, hogy állandóan kigyullad valami?! Igaza van Trumpnak, ha szankciózik a sok szennyezés miatt, ami már rendszer szintű. Azért vannak országvezetők, hogy tegyenek arról, hogy elkerüljék az ilyen dolgokat!
Válasz erre
1
1
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 18. 08:11
Ez tényleg egy degenerált kretén. És ennek nyalja a valagát a Hájas meg a csicskái. A világ megérett a pusztulásra.
Válasz erre
2
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!