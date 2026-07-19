Jókora tüntetés volt Kijevben, Zelenszkij leválthatja a hadsereg főparancsnokát, a „Hentest”

A népszerű Fedorov menesztése nem csak a hadseregben, de a lakosság körében is komoly felháborodást keltett,

több ezres tömeg tüntetett Kijevben, akik azt skandálták, hogy „szégyen! szégyen!”, továbbá a győzelem elszabotálásával vádolták az elnököt.

A dolgot tetézte, hogy Zelenszkij azt is bejelentette, ideiglenesen Jevhenij Hmara vezérőrnagyot, az Ukrán Biztonsági Szolgálat – a hírhedt SZBU – megbízott vezetőjét jelölte a védelmi tárca élére.