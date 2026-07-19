Jókora tüntetés volt Kijevben, Zelenszkij leválthatja a hadsereg főparancsnokát, a „Hentest”

Súlyos csapást mért Ukrajna Oroszországra, több halottról érkezett hír
A támadás idején éjszakai műszakban dolgozó munkások tartózkodtak a létesítményben.
A nem túl hízelgő becenevét a rábízott egységek magas vesztesége miatt kapta Olekszandr Szirszkij, az ellene való fellépés súlyos megosztottságot jelez az ukrán katonai vezetésben.
Komoly problémákkal nézhet szembe Volodimir Zelenszkij ukrán elnök: elnöksége legnagyobb válságát éli meg a katonai vezetés terén, írja a brit Financial Times.
Mindez talán igen enyhe kifejezés: mondhatnánk úgy is, hogy az ukán elnök a két szék között a padlóra esett.
Ugyanis két nagyhatalmú vezetője összeveszett – Mihajlo Federov védelmi miniszter és Olekszandr Szirszkij, a fegyveres erők parancsnoka.
Zelenszkij pedig úgy döntött, úgy oldja fel a helyzetet, hogy SZirszkij ultimátumának engedve Federovot meneszti.
Mindezt az után, hogy az ukrán hadsereg az elmúlt hónapokban kimondottan sikeresen harcolt az oroszokkal, elsősorban az aszimmetrikus hadviselés terén, főként drónokkal érve el komolyabb eredményeket.
Ezt is ajánljuk a témában
A támadás idején éjszakai műszakban dolgozó munkások tartózkodtak a létesítményben.
A népszerű Fedorov menesztése nem csak a hadseregben, de a lakosság körében is komoly felháborodást keltett,
több ezres tömeg tüntetett Kijevben, akik azt skandálták, hogy „szégyen! szégyen!”, továbbá a győzelem elszabotálásával vádolták az elnököt.
A dolgot tetézte, hogy Zelenszkij azt is bejelentette, ideiglenesen Jevhenij Hmara vezérőrnagyot, az Ukrán Biztonsági Szolgálat – a hírhedt SZBU – megbízott vezetőjét jelölte a védelmi tárca élére.
Ezt is ajánljuk a témában
Szerhij Koreckij vezetésével összeáll az új kormányzat Ukrajnában.
A Financial Timesnak nyilatkozó magas rangú kormányzati tisztviselő szerint Zelenszkij ezen a hétvégén összehívja a katonai parancsnokokat, hogy meghallgassa a harctéri helyzet értékelését, és úgy tudja, Zelenszkij nyitott Szirszkij eltávolítására a posztjáról, ha talál egy olyan parancsnokot, aki biztosítja a zökkenőmentes hatalomátvételt, és tartani tudja az 1200 kilométer hosszú frontot.
Zelenszkij egyébként korábban újságíróknak elmondta, hogy Fedorov és Szirszkij kapcsolata annyira megromlott, hogy a két vezető már szóba sem állt egymással, és neki, az elnöknek kellett köztük közvetítenie.
Fedorov legújabb sérelme az volt, hogy Szirszkij megakadályozta a védelmi minisztérium reformját, őt pedig korrupcióval vádolta – Fedorov viszont Szirszkij korábbi érdemei elismerése mellett a nagy veszteségekre hívta fel a figyelmet, mondván, az aszimmetrikus hadviselésen, a drónokon van most a hangsúly, és miközben a háború alapjaiban változott meg, „Szirszkij nem változott vele”, még mindig a gyalogságban hisz.
A Financial Times emlékeztet: Szirszkijt, a szovjet katonai hagyományok szerint kiképzett szigorú arcú parancsnokot egyes katonák „Hentesként” ismerik, mivel nem törődött azzal, ha a cél elérése közben súlyos veszteséget szenvednek az egységei.
Egyébként érdemes hozzátenni, volt még alkalmas – és a csökkenő népszerűségű Zelenszkij számára kényelmetlenül sokak által kedvelt – alternatíva Szirszkijre, Valerij Zaluzsnij, őt azonban leváltotta és 2024-ben Londonba kvázi-száműzte az elnök a nagyköveti posztra.
Nyitókép: Szirszkij Zelenszkijjel. Forrás: Handout / Ukrainian presidential press-service / AFP