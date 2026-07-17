Ft
Ft
34°C
21°C
Ft
Ft
34°C
21°C
07. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna ukrajnai háború kormányzat

Új kormány alakult Ukrajnában

2026. július 17. 20:32

Szerhij Koreckij vezetésével összeáll az új kormányzat Ukrajnában.

2026. július 17. 20:32
null

Miután az ukrán parlament kedden támogatta Julija Szviridenko miniszterelnök lemondását, ezzel együtt automatikusan lemondott a teljes kormány is.

A kijevi parlament megszavazta a frissen kinevezett miniszterelnök, Szerhij Koreckij javaslatát az új kormány összetételéről.

Az ukrán kormány Volodimir Zelenszkij elnökkel egyeztetve Jevhenyij Hmarát ideiglenesen a védelmi miniszteri, Andrij Szibihát pedig átmenetileg a külügyminiszteri feladatok ellátásával bízta meg – közölte a miniszterelnök pénteken a Facebookon. Jevhenyij Hmara eddig az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) megbízott vezetője volt. A védelmi és a külügyminisztérium élére Ukrajnában az államfő jogosult vezetőt jelölni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

„Fontos biztosítani a védelem és a külpolitika területén végzett munka folyamatosságát” – hangsúlyozta a kormányfő. A kormány a parlament döntéseinek megfelelően határozott a minisztériumok átszervezéséről. Újjáalakították az agrárpolitikai minisztériumot, valamint létrehozták a közösségek, területek és belső menekültek ügyeinek minisztériumát. Emellett különválasztották a gazdaság és a környezetvédelem, illetve a helyreállítás, továbbá az infrastruktúra és a közlekedés területeit.

 

Fotón: Szerhij Koreckij új ukrán miniszterelnök (STRINGER / AFP)

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2026. július 17. 22:15
A zsidóság ukrajnai háborújának folytatódnia kell! -ha ehhez új kormány szükségeltetik, azt is biztosítják... Az ukránoknak nem engednek kitérést, beleszólásuk nem lehet Ukrajna sorsába! Harcolniuk kell! -és kitartani! A háború eszkalációja folyamatos! -és a NATO az ukrán zászló alatt, egyre meghatározóbb előnyökre tesz szert... Nagy a bizakodás, hogy Oroszország összeomlik, s érett gyümölcskén hull a zsidóság szerető karjaiba.., hogy a zsidóság tulajdonjoga végre érvényesülhessen!
Válasz erre
0
0
Stingary76
2026. július 17. 21:53
"Emellett különválasztották a gazdaság és a környezetvédelem," Ukrajna meg a környezetvédelem... 😂
Válasz erre
0
0
hoci74
2026. július 17. 21:17
Brüsszel mindenben támogatja őket, ha holnaptól orosz halottakkal fognak fűteni, abban is megtalálják a ejjurópai zöld politikát, biogáz bazzeg, csináltunk már ilyet a 40es években nem? Na akkor kuss mindenkinek...
Válasz erre
3
0
Nasi12
2026. július 17. 20:54
Megfagyás elleni minisztérium nincs? Vagy azt majd decemberben alakitják meg?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!