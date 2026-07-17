Új kormány alakult Ukrajnában

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Szerhij Koreckij vezetésével összeáll az új kormányzat Ukrajnában.
Miután az ukrán parlament kedden támogatta Julija Szviridenko miniszterelnök lemondását, ezzel együtt automatikusan lemondott a teljes kormány is.
A kijevi parlament megszavazta a frissen kinevezett miniszterelnök, Szerhij Koreckij javaslatát az új kormány összetételéről.
Az ukrán kormány Volodimir Zelenszkij elnökkel egyeztetve Jevhenyij Hmarát ideiglenesen a védelmi miniszteri, Andrij Szibihát pedig átmenetileg a külügyminiszteri feladatok ellátásával bízta meg – közölte a miniszterelnök pénteken a Facebookon. Jevhenyij Hmara eddig az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) megbízott vezetője volt. A védelmi és a külügyminisztérium élére Ukrajnában az államfő jogosult vezetőt jelölni.
„Fontos biztosítani a védelem és a külpolitika területén végzett munka folyamatosságát” – hangsúlyozta a kormányfő. A kormány a parlament döntéseinek megfelelően határozott a minisztériumok átszervezéséről. Újjáalakították az agrárpolitikai minisztériumot, valamint létrehozták a közösségek, területek és belső menekültek ügyeinek minisztériumát. Emellett különválasztották a gazdaság és a környezetvédelem, illetve a helyreállítás, továbbá az infrastruktúra és a közlekedés területeit.
Fotón: Szerhij Koreckij új ukrán miniszterelnök (STRINGER / AFP)