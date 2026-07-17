Új kormány alakult Ukrajnában

„Fontos biztosítani a védelem és a külpolitika területén végzett munka folyamatosságát” – hangsúlyozta a kormányfő. A kormány a parlament döntéseinek megfelelően határozott a minisztériumok átszervezéséről. Újjáalakították az agrárpolitikai minisztériumot, valamint létrehozták a közösségek, területek és belső menekültek ügyeinek minisztériumát. Emellett különválasztották a gazdaság és a környezetvédelem, illetve a helyreállítás, továbbá az infrastruktúra és a közlekedés területeit.

Fotón: Szerhij Koreckij új ukrán miniszterelnök (STRINGER / AFP)