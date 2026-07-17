Kína: Peking nem avatkozott be az amerikai választásokba

Kína következetesen a belügyekbe való be nem avatkozás elvét követi, nincs érdeke az amerikai választások befolyásolásában, és erre korábban sem tett kísérletet.

A szóvivő ugyanakkor azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy rendszeresen avatkozik be más országok belügyeibe, hosszú időn át válogatás nélkül figyelte meg más országok kormányait, vállalatait és állampolgárait, valamint nagy mennyiségben szerzett meg külföldi állampolgárok adatait.

Lin felszólította Washingtont, hogy vizsgálja felül saját gyakorlatát, hagyjon fel Kína alaptalan bírálatával, ne tegye Kínát az amerikai választási kampány témájává, és inkább olyan lépéseket tegyen, amelyek hozzájárulnak a kétoldalú kapcsolatok javításához.