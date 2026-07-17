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peking Kínai Népköztársaság washington donald trump

Kína: Peking nem avatkozott be az amerikai választásokba

2026. július 17. 16:01

Trump korábban beavatkozással vádolta Pekinget.

2026. július 17. 16:01
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Kína soha nem avatkozott be az Egyesült Államok választásaiba, az erre vonatkozó vádak pedig teljes mértékben alaptalanok és rosszindulatú rágalmak jelentette ki Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője pénteken a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő azt követően reagált, hogy Donald Trump amerikai elnök csütörtöki televíziós beszédében ismét Kínát vádolta az amerikai választásokba való beavatkozással.

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Az elnök azt állította, hogy a 2020-as elnökválasztás idején 220 millió választási okirat került kínai kézbe, amit amerikai hírszerzési dokumentumok támasztanak alá. Trump közölte: a Fehér Ház nyilvánosságra hozza az állításait alátámasztó iratokat.

Lin Csien kijelentette: 

Kína következetesen a belügyekbe való be nem avatkozás elvét követi, nincs érdeke az amerikai választások befolyásolásában, és erre korábban sem tett kísérletet.

A szóvivő ugyanakkor azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy rendszeresen avatkozik be más országok belügyeibe, hosszú időn át válogatás nélkül figyelte meg más országok kormányait, vállalatait és állampolgárait, valamint nagy mennyiségben szerzett meg külföldi állampolgárok adatait.

Lin felszólította Washingtont, hogy vizsgálja felül saját gyakorlatát, hagyjon fel Kína alaptalan bírálatával, ne tegye Kínát az amerikai választási kampány témájává, és inkább olyan lépéseket tegyen, amelyek hozzájárulnak a kétoldalú kapcsolatok javításához.

Nyitókép: Kenny HOLSTON / POOL / AFP

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Összesen 22 komment

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falcatus-2
2026. július 17. 18:40
Daily Mail: A floridai partoknál történt földrengés egy új fegyver tesztje lehetett A cikk szerint csütörtökön az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata (USGS) egy 3,9-es erősségű földrengést regisztrált Kalifornia partjainál, amelynek gócpontja nulla kilométeres mélységben volt, ami azt jelenti, hogy a szeizmikus aktivitás forrása nagyon közel volt a felszínhez. Ez inkább egy robbanásra jellemző, mint egy tektonikus földrengésre. „Az ebben az esetben feljegyzett rengések inkább robbanásra, mint természetes földrengésre jellemzőek”-állapította meg a Daily Mail
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fernandvix
2026. július 17. 18:31
A Trump kormányzás egy sikertörténet.
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templar62
2026. július 17. 17:59
A 2020-as penslivániai disznóságok ?
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auditorium
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2026. július 17. 17:45 Szerkesztve
Kiná célja csak az előnyös kereskedelem. A kapzsi nyugati tőkések, az USA-ban már 5O évvel ezelőtt is mindent ott gyártattak. Ott olcsóbban lehetett vásárolni mint Európában a Made in China termékeket. A kapzsiságra fázott rá a nyugati tőkés világ, mert odaadták nekik a how know-t, ezt tovább fejlesztették szorgalommal. Ott vasszigorral kell dolgozni, tiltakozás nélkül, igy van ez az oktatásban és a termelésben. Igy megelőzték az egykori "munkaadóikat". Politikailag NEM avatkoznak bele az illető ország belügyébe, elég nekik a hasznos ásványi kincseket és piacot szerezni, amit technológiával (gyorsvasúttal) kompenzálnak, pl. Addis Abeba-Dzsibuti vasút. Hogyan lehet manipulálni a választásokat? 1) A választókörzetek módositásával és az azonos párttagok csoportositásával 2) Fake news a social network-ön 3) az AI-IA-MI-vel audio-video anyag terjesztésével 4) Ellopják v. hamisitják a a választócédulákat. 5) megvásárolják a szavazatokat. 6) az algorimusok megváltoztatásával.
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