Trump sokkol: Kína beavatkozhatott az amerikai választásokba

Donald Trump nyilvánosságra hozta azokat a dokumentumokat, amelyek állítása szerint bizonyítják Kína beavatkozását az általa elveszített 2020-as amerikai választásokba – írja a Reuters. Az Egyesült Államok elnöke már korábban is támadta emiatt a szisztémát, noha egy korábbi hírszerzési vizsgálat nem talált bizonyítékot arra, hogy Peking befolyásolta volna a voksolást.

A hírügynökség szerint Trump a választások biztonságát alighanem kiemelt témának akarja bedobni a novemberi félidős megmérettetés előtt. Az elnök tovább próbálkozik egy új, a választói azonosítást és az állampolgársági követelményeket szigorúbban szabályozó rendszer bevezetésével is, ami eddig a rivális Demokraták határozott ellenállásán elbukott.