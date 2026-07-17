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Kínai Népköztársaság reuters donald trump

Trump sokkol: Kína beavatkozhatott az amerikai választásokba

2026. július 17. 07:13

Dokumentumokat hozott nyilvánosságra az elnök, ez lehet a kampány egyik kiemelt témája.

2026. július 17. 07:13
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Donald Trump nyilvánosságra hozta azokat a dokumentumokat, amelyek állítása szerint bizonyítják Kína beavatkozását az általa elveszített 2020-as amerikai választásokba – írja a Reuters. Az Egyesült Államok elnöke már korábban is támadta emiatt a szisztémát, noha egy korábbi hírszerzési vizsgálat nem talált bizonyítékot arra, hogy Peking befolyásolta volna a voksolást.

A hírügynökség szerint Trump a választások biztonságát alighanem kiemelt témának akarja bedobni a novemberi félidős megmérettetés előtt. Az elnök tovább próbálkozik egy új, a választói azonosítást és az állampolgársági követelményeket szigorúbban szabályozó rendszer bevezetésével is, ami eddig a rivális Demokraták határozott ellenállásán elbukott. 

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Beszédében

az elnök sokkolónak nevezte a választási rendszer sérülékenységét,

amit a most nyilvánosságra hozott dokumentumok is igazolnak szerinte. Például azt, hogy Kína illegálisan 220 millió amerikai választói adatot szerzett meg, köztük neveket, címeket és egyéb információt. A Reuters szerint azért dobja be a témát ismét az elnök, mert az iráni beavatkozás és az emelkedő energiaárak miatt a Republikánusoknak épp nem áll jól a szénája.

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nyitókép: Kent NISHIMURA / AFP

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Összesen 11 komment

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brokenwoodi4
2026. július 17. 11:07
Ott a háborúval Prüsszellel még az árrésstoppal nem lehet rirogatni a népet.
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kamasuka
2026. július 17. 10:53
Az oroszok már szarra se jók?! :D
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auditorium
2026. július 17. 10:51
Rövidesen sok országban lesznek választások, igy most gyakran lehet olvasni, mennyire rettegnek idegen beavatkozástól az eredmények manipulálására. Tr. a kinaiakat gyanitja, Merci az eu-i Patriótáktól tart, a fr-ák a szélsőbalos-szélsőjobbos nyomástól. Csak ott biztosak a dolgukban, ahol demokráciának álcázott diktatúra van. A Mandinernél a trollok vacakolnak, hiába irok, nem jelenik meg.
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Hunnia
2026. július 17. 09:58
Javaslom, a magyar választások lefolytatásának menetét is vegye górcső alá, mivel megvan az esélye, hogy többek között nálunk teszteltek különböző módszereket, amit aztán mindenhol foganatosítani akarnak a globalisták, ahol előre láthatólag nem a kedvük szerinti folyamat játszódna le. Csak rajta, még időben van tenni ellene.
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