Trump sokkol: Kína beavatkozhatott az amerikai választásokba

Donald Trump: Az Egyesült Államok nagy győzelmet arat Iránban
Az amerikai elnök szerint ennek eredményei hamarosan láthatóvá is válnak.
Dokumentumokat hozott nyilvánosságra az elnök, ez lehet a kampány egyik kiemelt témája.
Donald Trump nyilvánosságra hozta azokat a dokumentumokat, amelyek állítása szerint bizonyítják Kína beavatkozását az általa elveszített 2020-as amerikai választásokba – írja a Reuters. Az Egyesült Államok elnöke már korábban is támadta emiatt a szisztémát, noha egy korábbi hírszerzési vizsgálat nem talált bizonyítékot arra, hogy Peking befolyásolta volna a voksolást.
A hírügynökség szerint Trump a választások biztonságát alighanem kiemelt témának akarja bedobni a novemberi félidős megmérettetés előtt. Az elnök tovább próbálkozik egy új, a választói azonosítást és az állampolgársági követelményeket szigorúbban szabályozó rendszer bevezetésével is, ami eddig a rivális Demokraták határozott ellenállásán elbukott.
az elnök sokkolónak nevezte a választási rendszer sérülékenységét,
amit a most nyilvánosságra hozott dokumentumok is igazolnak szerinte. Például azt, hogy Kína illegálisan 220 millió amerikai választói adatot szerzett meg, köztük neveket, címeket és egyéb információt. A Reuters szerint azért dobja be a témát ismét az elnök, mert az iráni beavatkozás és az emelkedő energiaárak miatt a Republikánusoknak épp nem áll jól a szénája.
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Az amerikai elnök szerint ennek eredményei hamarosan láthatóvá is válnak.
nyitókép: Kent NISHIMURA / AFP