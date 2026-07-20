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Bódis Kriszta köztársasági elnök Magyar Péter Polgár Judit

Magyar Péter Polgár Juditnak: A jövőben is számítunk önre

2026. július 20. 20:16

A miniszterelnök és a Tisza parlamenti képviselője is reagált arra, hogy a nemzetközi sakknagymester visszautasította a felkérést a köztársasági elnöki pozícióra.

2026. július 20. 20:16
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Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Polgár Judit a közösségi médiában jelentette be hétfőn este, hogy bár megtisztelőnek érzi a kezdeményezők felkérését a köztársasági elnöki pozícióra, és nagyra tartja a miniszterelnök gesztusát is, mégsem érez annyi erőt, hogy magára vállaljon egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. 

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Az 50. életévét a napokban betöltő nemzetközi sakknagymester szerint ugyanakkor egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog majd e célok elérésében.

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Magyar Péter a poszthoz azt kommentelte: 

Kedves Judit! Köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarországért tett! Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogy ha másként is, de a jövőben is számítunk önre.”

Később a kormányfő egy videóban részletezte: sajnálja a döntést, és 

elismerte, hogy saját kommunikációs hibái is hozzájárulhattak a kialakult helyzethez.

„A hibákért a felelősség kizárólag engem terhel” – tette hozzá.

Bódis Kriszta, a Tisza parlamenti képviselője, kormánybiztos úgy fogalmazott, hogy szerinte és az egész frakció, valamint sok tiszás szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna. 

Szomorúan veszem tudomásul, de megértem a döntésed, hiszen rengeteg bántást kaptál, amit egyáltalán nem érdemeltél meg. Remélem, találkozunk majd és személyesen is elmondhatom, mennyire tisztellek. Szeretettel kívánok sok erőt, és békességet”

–  írta Bódis.

Az elemzők és az ellenzéki politikusok ugyanakkor egyetértenek: 

Magyar Péter első látványos kudarca, hogy Polgár Judit nem vállalja az államfőjelöltséget.

Legalább tíz komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza Párt frakciójának és az Országgyűlésnek kell meghoznia – közölte Magyar Péter hétfőn Facebook-oldalán.

Ezt hívják képviseleti demokráciának és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény – rögzítette a kormányfő az egyik posztjához fűzött kommentjében. A miniszterelnök megjegyezte: nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra. A Tisza volt az első párt, amely erre kérte az embereket – mutatott rá.

Mint ismert, Sulyok Tamás szombaton írta alá az alaptörvény 17. módosítását, ezzel július 20-án 0 órától megszűnt a köztársasági elnöki mandátuma. 

(MTI/ Mandiner)

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 41 komment

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kisskiss-6
2026. július 20. 22:13
🍓 H​​e​​​l​​​y​​i​​​ ​​​c​​s​a​​​j​​ok ​szexre ​​m​​á​r​​​a​:​​​ 👉 𝗡​​​𝗨​𝟒​.​​𝗧​​​𝗢​​𝗣
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elektronelektor
2026. július 20. 22:09
"negyedik-kokrowatz-3 2026. július 20. 20:39 • Szerkesztve peti, ez így nem lesz jó. elég feltűnően polgár judit azután táncolt vissza, hogy kiderült, az előző kormánytól 700 milliós támogatást kapott. ez hatalas öngól, remélem tanulsz belőle." Ne aggódjon elvtárs, ebből biztosan tanult a bugris pszichopata. Legközelebb rögtön a tömegbe fog lövetni a pszichopata kistérségi führer, ha valaki ellent mer mondani neki.
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zakar zoltán béla
2026. július 20. 22:04
Dar Win nagyot tévedett! DE volt aki utánozta és későn jött le a fáról!
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elektronelektor
2026. július 20. 22:04
Ha a pszichopata kistérségi Führer számít rá, akkor az valóban független, össznemzeti. Ha a pszichopata nem számít valakire, akkor pedig a szekta meglincseli.
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