Magyar Péter Polgár Juditnak: A jövőben is számítunk önre

Legalább tíz komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza Párt frakciójának és az Országgyűlésnek kell meghoznia – közölte Magyar Péter hétfőn Facebook-oldalán.

Ezt hívják képviseleti demokráciának és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény – rögzítette a kormányfő az egyik posztjához fűzött kommentjében. A miniszterelnök megjegyezte: nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra. A Tisza volt az első párt, amely erre kérte az embereket – mutatott rá.

Mint ismert, Sulyok Tamás szombaton írta alá az alaptörvény 17. módosítását, ezzel július 20-án 0 órától megszűnt a köztársasági elnöki mandátuma.