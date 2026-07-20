Magyar Péter Polgár Juditnak: A jövőben is számítunk önre

Polgár Judit: A felkérésnek nem tudok eleget tenni
Megtörte a csendet.
A miniszterelnök és a Tisza parlamenti képviselője is reagált arra, hogy a nemzetközi sakknagymester visszautasította a felkérést a köztársasági elnöki pozícióra.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Polgár Judit a közösségi médiában jelentette be hétfőn este, hogy bár megtisztelőnek érzi a kezdeményezők felkérését a köztársasági elnöki pozícióra, és nagyra tartja a miniszterelnök gesztusát is, mégsem érez annyi erőt, hogy magára vállaljon egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni.
Az 50. életévét a napokban betöltő nemzetközi sakknagymester szerint ugyanakkor egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog majd e célok elérésében.
Magyar Péter a poszthoz azt kommentelte:
Kedves Judit! Köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarországért tett! Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogy ha másként is, de a jövőben is számítunk önre.”
Később a kormányfő egy videóban részletezte: sajnálja a döntést, és
elismerte, hogy saját kommunikációs hibái is hozzájárulhattak a kialakult helyzethez.
„A hibákért a felelősség kizárólag engem terhel” – tette hozzá.
Bódis Kriszta, a Tisza parlamenti képviselője, kormánybiztos úgy fogalmazott, hogy szerinte és az egész frakció, valamint sok tiszás szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna.
Szomorúan veszem tudomásul, de megértem a döntésed, hiszen rengeteg bántást kaptál, amit egyáltalán nem érdemeltél meg. Remélem, találkozunk majd és személyesen is elmondhatom, mennyire tisztellek. Szeretettel kívánok sok erőt, és békességet”
– írta Bódis.
Az elemzők és az ellenzéki politikusok ugyanakkor egyetértenek:
Magyar Péter első látványos kudarca, hogy Polgár Judit nem vállalja az államfőjelöltséget.
Legalább tíz komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza Párt frakciójának és az Országgyűlésnek kell meghoznia – közölte Magyar Péter hétfőn Facebook-oldalán.
Ezt hívják képviseleti demokráciának és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény – rögzítette a kormányfő az egyik posztjához fűzött kommentjében. A miniszterelnök megjegyezte: nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra. A Tisza volt az első párt, amely erre kérte az embereket – mutatott rá.
Mint ismert, Sulyok Tamás szombaton írta alá az alaptörvény 17. módosítását, ezzel július 20-án 0 órától megszűnt a köztársasági elnöki mandátuma.
(MTI/ Mandiner)
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert