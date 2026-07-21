Iráni konfliktus: globális recesszió jöhet, ha ez így folytatódik

„Miután a múlt héten az Egyesült Államok és Irán közötti feszültségek eszkalálódása és az ebből következő hormuzi átkelések lassulása miatt emelkedtek az olajárak, a kereskedők olyan katalizátorokat figyelnek, amelyek indokolnák a további emelkedést” – mondta Richard Bronze, az Energy Aspects tanácsadó cég munkatársa.

A húszik nyilatkozata után az olaj ára kevesebb mint 1 százalékkal emelkedett, és hordónként 89 dollár körül mozog. A Bab el-Mandeb-szoros összeköti a Vörös-tengert az Adeni-öböllel, és kulcsfontosságú útvonalat jelent a Közel-Kelet, Európa és Ázsia között közlekedő nyersolaj- és üzemanyag-szállítmányok számára.

Amióta 2023-ban megkezdődtek a húszi támadások a hajóforgalom ellen, számos hajó már átirányította útvonalát Afrika körül, ami többletköltségeket és késedelmet okozott a globális kereskedelemben. A hatások messze túlmutatnának az olajpiacokon – fogalmazott John Paisie, a Stratas Advisors tanácsadó cég elnöke. „Ha valóban leállítják és jelentősen akadályozzák ezeknek a hordóknak a Vörös-tengeren keresztüli áthaladását, az hatással lesz mind az olajárakra, mind a finomított termékek áraira” – tette hozzá.