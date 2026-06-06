Megsérült a németek szupertehetsége, nem utazhat a világbajnokságra

Nem érdekli a szervezőket a hőség – drasztikus lépést jelentett be a FIFA a világbajnokság idejére
Biztonsági okokra hivatkoznak.
Lennart Karl izomszakadást szenvedett a bal combjában.
Nem lehet ott a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságon Lennart Karl, a németek 18 éves tehetsége, miután megsérült a pénteki edzésen. Julian Nagelsmann, a Chicagóban készülő együttes szövetségi kapitánya elmondta, hogy
a középpályás izomszakadást szenvedett a bal combjában.
A játékost kórházba szállították, a helyére pedig az RB Leipzig futballistája, Assan Ouedraogo került a keretbe.
Karl, a német bajnok és kupagyőztes Bayern München fiatal labdarúgója a mostani szezonban robbant be, 40 tétmérkőzésen 9 gólt és 8 gólpasszt ért el a BL-előndöntős bajorok színeiben.
A világbajnokságon Németország az E csoportban szerepel és jövő vasárnap Curacao ellen kezd. Hat nappal később Elefántcsontparttal, míg június 25-én Ecuadorral mérkőzik meg. A csapat szombaton (ma) még játszik egy felkészülési meccset a társházigazda amerikaiakkal.
A vb összecsapásait – amelyeket az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendeznek – az M4 Sport élőben közvetíti.
Ezt is ajánljuk a témában
Biztonsági okokra hivatkoznak.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP