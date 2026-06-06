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bayern münchen lennart karl világbajnokság németország

Megsérült a németek szupertehetsége, nem utazhat a világbajnokságra

2026. június 06. 11:30

Lennart Karl izomszakadást szenvedett a bal combjában.

2026. június 06. 11:30
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Nem lehet ott a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságon Lennart Karl, a németek 18 éves tehetsége, miután megsérült a pénteki edzésen. Julian Nagelsmann, a Chicagóban készülő együttes szövetségi kapitánya elmondta, hogy 

a középpályás izomszakadást szenvedett a bal combjában.

A játékost kórházba szállították, a helyére pedig az RB Leipzig futballistája, Assan Ouedraogo került a keretbe.

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Karl, a német bajnok és kupagyőztes Bayern München fiatal labdarúgója a mostani szezonban robbant be, 40 tétmérkőzésen 9 gólt és 8 gólpasszt ért el a BL-előndöntős bajorok színeiben.

A világbajnokságon Németország az E csoportban szerepel és jövő vasárnap Curacao ellen kezd. Hat nappal később Elefántcsontparttal, míg június 25-én Ecuadorral mérkőzik meg. A csapat szombaton (ma) még játszik egy felkészülési meccset a társházigazda amerikaiakkal.

A vb összecsapásait – amelyeket az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendeznek – az M4 Sport élőben közvetíti.

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(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

 

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