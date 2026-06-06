Megsérült a németek szupertehetsége, nem utazhat a világbajnokságra

Karl, a német bajnok és kupagyőztes Bayern München fiatal labdarúgója a mostani szezonban robbant be, 40 tétmérkőzésen 9 gólt és 8 gólpasszt ért el a BL-előndöntős bajorok színeiben.

A világbajnokságon Németország az E csoportban szerepel és jövő vasárnap Curacao ellen kezd. Hat nappal később Elefántcsontparttal, míg június 25-én Ecuadorral mérkőzik meg. A csapat szombaton (ma) még játszik egy felkészülési meccset a társházigazda amerikaiakkal.

A vb összecsapásait – amelyeket az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendeznek – az M4 Sport élőben közvetíti.