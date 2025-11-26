Liverpool–PSV Eindhoven: rémálomszerű kezdés után Szoboszlai egyenlített az Anfielden! (1–1, ÉLŐ)

Sokáig azonban nem élt az eindhoveni vezetés: alig tíz perccel később egy liverpooli támadás végén Cody Gakpo lőtte rá megszokott helyéről, a kapusról kipattanó azonban a középen jó helyen helyezkedő Szoboszlai elé pattant, aki egyből bebelsőzte az üresen maradt kapuba, (1–1)!

Lendületben maradt a Liverpool a gyors egyenlítés után, Hugo Ekitiké többször is megszerezhette volna a vezetést, Matej Kovar kapusnak kellett védenie, az egyik lövését kis híján be is potyázta. Jó volt látni, hogy végre Kerkez is bátran és veszélyesen játszott, több jó elfutása és középre adása is volt, emellett hátul is hozta a kötelezőt. Szoboszlai a gólja mellett jó szokásához híven rengeteg labdát szerzett, kiválóan osztogatott és szervezte a játékot,

vitán felül áll, hogy ezúttal is a mezőny legjobbja volt az első félidőben.

Szoboszlai 89, Kerkez 87%-os passzpontossággal dolgozott az első negyvenöt percben, előbbinek volt két kiváló indítása is, míg Kerkez hét párharcából hatot is megnyert.