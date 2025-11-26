Ft
11. 26.
szerda
11. 26.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Arne Slot Liverpool Bajnokok Ligája PSV Eindhoven Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Liverpool–PSV Eindhoven: rémálomszerű kezdés után Szoboszlai egyenlített az Anfielden! (1–1, ÉLŐ)

2025. november 26. 20:07

Arne Slot kijelölte kezdőcsapatát a szerda esti Bajnokok Ligája-összecsapásra. Szoboszlai Dominik végül a jobbhátvéd posztjáról a középpályára került, míg balbekként Kerkez Milos kezdett az Anfielden.

2025. november 26. 20:07
null

Szerda este a PSV Eindhoven elleni hazai összecsapással folytatja Bajnokok Ligája-szereplését a Liverpool. A Premier League-címvédő Vörösök a bajnokságban egyre mélyebb gödörbe kerülnek, az európai kupaporondon azonban eddig kompenzálni tudtak, négy BL-meccsükből hármat megnyertek, legutóbb a Real Madridot verték kapott gól nélkül a sorozat szuperrangadóján. 

Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik, Liverpool
Két magyart is hadba küld a Liverpool a PSV ellen, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik egyaránt szélső védőként kezdenek a BL-ben (Fotó: AFP/Peter Powell)

Gomezt még nem kockáztatja meg a Liverpool

Keddi sajtótájékoztatóján Arne Slot vezetőedző annyit már elárult Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban, hogy a kihagyhatatlan magyar sztár a hollandok ellen is kezd majd, a változatlanul fennálló védőgondok miatt ugyanakkor nem lehetett tudni, ezúttal pontosan hol lesz majd rá a legnagyobb szükség. Egy jó órával a kezdés előtt aztán úgy tűnt, erre is választ kaptunk: a sérüléséből felépülő, de még nem százszázalékos Joe Gomez azonnali visszatérését nem kockáztatta meg Slot, 

így Szoboszlai eredetileg a hétvégi bajnokihoz hasonlóan ezúttal is jobboldali szárnyvédőként volt feltüntetve, míg a túloldalon honfitársa, a válogatott meccseken remek formát mutató Kerkez Milos. A kezdés előtt azonban Slot elárulta, a játékosokkal való előzetes egyeztetés után Curtis Jones vállalta a jobb bekk szerepét, Szoboszlai így visszatérhetett kedvelt helyére a középpályára!

Nagyon hamar hátrányba került a Liverpool

Bizakodás ide, fogadkozások oda, rémálomszerűen indult a találkozó a hazaiak számára: a csapatkapitány Virgil van Dijk egy szöglet után teljesen érthetetlen módon felnyúlt, és kézzel belekapott a labdába, a jogosan megítélt tizenegyest a horvátok vb-ezüst és -bronzérmes veterán klasszisa, Ivan Perisics magabiztosan lőtte be a másik irányba mozduló Giorgi Mamardasvili mellett a 6. percben (0–1)! 

Sokáig azonban nem élt az eindhoveni vezetés: alig tíz perccel később egy liverpooli támadás végén Cody Gakpo lőtte rá megszokott helyéről, a kapusról kipattanó azonban a középen jó helyen helyezkedő Szoboszlai elé pattant, aki egyből bebelsőzte az üresen maradt kapuba, (1–1)!

Lendületben maradt a Liverpool a gyors egyenlítés után, Hugo Ekitiké többször is megszerezhette volna a vezetést, Matej Kovar kapusnak kellett védenie, az egyik lövését kis híján be is potyázta. Jó volt látni, hogy végre Kerkez is bátran és veszélyesen játszott, több jó elfutása és középre adása is volt, emellett hátul is hozta a kötelezőt. Szoboszlai a gólja mellett jó szokásához híven rengeteg labdát szerzett, kiválóan osztogatott és szervezte a játékot, 

vitán felül áll, hogy ezúttal is a mezőny legjobbja volt az első félidőben. 

Szoboszlai 89, Kerkez 87%-os passzpontossággal dolgozott az első negyvenöt percben, előbbinek volt két kiváló indítása is, míg Kerkez hét párharcából hatot is megnyert.

 

Menetrendszerű Szoboszlai-labdaszerzéssel, majd egy távoli próbálkozással indult a második játékrész, Kovarnak nem okozott gondot a középre érkező lövés. 

(Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

pandalala
2025. november 26. 21:31
Jókor lenni, jó helyen!! .... :-)
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. november 26. 21:20
Tessék ájvékolók: Szoboszlai gólt rúgott
Válasz erre
1
0
