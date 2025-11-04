Liverpool–Real Madrid: Szoboszlai és Güler is ott van a kezdőben, Kerkez a kispadon

Jön a labdarúgó Bajnokok Ligája 4. fordulójának egyik legjobban várt mérkőzése. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool a Real Madridot fogadja.

Abszolút háromesélyes mérkőzésnek nézünk elébe. A hazai pályán játszó Liverpool a múlt hétvégén odahaza legyőzte az Aston Villát, és ezzel véget vetett a négy vereségből álló bajnoki sorozatának, most azonban a kiváló formában lévő Real Madrid érkezik az Anfieldre (aztán vasárnap idegenben a Manchester City következik).

A Blancók az elmúlt hat tétmeccsüket egyaránt megnyerték, köztük hazai pályán a Juventust és az FC Barcelonát is legyőzték. Ebben az idényben egyébként csupán egyetlen vereség csúszott be nekik, az Atlético Madrid otthonában kaptak ki 5–2-re. Ezt megelőzően még a klubvilágbajnokságon a Paris Saint-Germain győzte le őket 4–0-ra.