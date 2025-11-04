Ft
11. 04.
kedd
Liverpool Real Madrid Bajnokok Ligája Kerkez Milos tudósítás Szoboszlai Dominik

Liverpool–Real Madrid: Szoboszlai és Güler is ott van a kezdőben, Kerkez a kispadon

2025. november 04. 19:47

Megvannak a kezdőcsapatok! A Liverpoolban Szoboszlai Dominik természetesen ott van a kezdőben.

2025. november 04. 19:47
null

Jön a labdarúgó Bajnokok Ligája 4. fordulójának egyik legjobban várt mérkőzése. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool a Real Madridot fogadja.

Abszolút háromesélyes mérkőzésnek nézünk elébe. A hazai pályán játszó Liverpool a múlt hétvégén odahaza legyőzte az Aston Villát, és ezzel véget vetett a négy vereségből álló bajnoki sorozatának, most azonban a kiváló formában lévő Real Madrid érkezik az Anfieldre (aztán vasárnap idegenben a Manchester City következik).

A Blancók az elmúlt hat tétmeccsüket egyaránt megnyerték, köztük hazai pályán a Juventust és az FC Barcelonát is legyőzték. Ebben az idényben egyébként csupán egyetlen vereség csúszott be nekik, az Atlético Madrid otthonában kaptak ki 5–2-re. Ezt megelőzően még a klubvilágbajnokságon a Paris Saint-Germain győzte le őket 4–0-ra.

A kezdők

A Liverpool kezdője

A Real Madrid kezdője


A mérkőzés tudósítása hamarosan.

Labdarúgó Bajnokok Ligája
Alapszakasz, 4. forduló
Liverpool FC (angol)–Real Madrid (spanyol)
Liverpool, Anfield, 21 óra. Vezeti: Kovács István (romániai)
Liverpool: Mamardasvili – Bradley, I. Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Ekitiké, Wirtz. Vezetőedző: Arne Slot
A kispadon: Misciur, Woodman (kapusok), Chiesa, Endo, Gakpo, J. Gomez, C. Jones, Kerkez, Ngumoha
Real Madrid: Courtois – Valverde, É. Militao, Huijsen, Carreras – Güler, Camavinga, Tchouaméni, Vinícius Júnior – Ju. Bellingham, K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
A kispadon: F. González, Lunyin (kapusok), Alexander-Arnold, Asencio, Ceballos, Brahim Díaz, Endrick, Fran García, Gonzalo García, F. Mendy, Rodrygo

Fotó: Oli Scarff/AFP

 

Takagi
2025. november 04. 20:05
Hajra Liverpool! Hajra Dominik!
