Liverpool–Real Madrid: Szoboszlai és Güler is ott van a kezdőben, Kerkez a kispadon

Befejezetlen ügy: Szoboszlai ismét szembekerül Gülerrel – a számok helyett ezúttal a tettek beszélnek
Több mint fél év után ismét farkasszemet nézhetnek egymással.
Megvannak a kezdőcsapatok! A Liverpoolban Szoboszlai Dominik természetesen ott van a kezdőben.
Jön a labdarúgó Bajnokok Ligája 4. fordulójának egyik legjobban várt mérkőzése. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool a Real Madridot fogadja.
Abszolút háromesélyes mérkőzésnek nézünk elébe. A hazai pályán játszó Liverpool a múlt hétvégén odahaza legyőzte az Aston Villát, és ezzel véget vetett a négy vereségből álló bajnoki sorozatának, most azonban a kiváló formában lévő Real Madrid érkezik az Anfieldre (aztán vasárnap idegenben a Manchester City következik).
A Blancók az elmúlt hat tétmeccsüket egyaránt megnyerték, köztük hazai pályán a Juventust és az FC Barcelonát is legyőzték. Ebben az idényben egyébként csupán egyetlen vereség csúszott be nekik, az Atlético Madrid otthonában kaptak ki 5–2-re. Ezt megelőzően még a klubvilágbajnokságon a Paris Saint-Germain győzte le őket 4–0-ra.
A Liverpool kezdője
A Real Madrid kezdője
A mérkőzés tudósítása hamarosan.
Labdarúgó Bajnokok Ligája
Alapszakasz, 4. forduló
Liverpool FC (angol)–Real Madrid (spanyol)
Liverpool, Anfield, 21 óra. Vezeti: Kovács István (romániai)
Liverpool: Mamardasvili – Bradley, I. Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Ekitiké, Wirtz. Vezetőedző: Arne Slot
A kispadon: Misciur, Woodman (kapusok), Chiesa, Endo, Gakpo, J. Gomez, C. Jones, Kerkez, Ngumoha
Real Madrid: Courtois – Valverde, É. Militao, Huijsen, Carreras – Güler, Camavinga, Tchouaméni, Vinícius Júnior – Ju. Bellingham, K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
A kispadon: F. González, Lunyin (kapusok), Alexander-Arnold, Asencio, Ceballos, Brahim Díaz, Endrick, Fran García, Gonzalo García, F. Mendy, Rodrygo
Fotó: Oli Scarff/AFP