Ezt nagyon megérdemelte Szoboszlai: az ő szabadrúgása után szerzett vezetést a Liverpool (VIDEÓ)

Eseménydús mérkőzést játszott a Liverpool a Real Madriddal a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominik már az első félidőben is főszereplő volt, a másodikban pedig rátett még egy lapáttal: az ő szabadrúgása után fejelt gólt Alexis Mac Allister, vagyis gólpasszt adott. VIDEÓ ITT!

Szoboszlai pazar formában van (Fotó: Peter Powell/AFP, archív)

Szoboszlai parádézik

Már az első félidő is róla szólt, amely során négyszer vette célba kaput. Az egyik után majdnem büntetőt kapott a Liverpool, egy másiknál pedig Thibaut Courtois védett bravúrral.