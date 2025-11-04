Ezt nagyon megérdemelte Szoboszlai: az ő szabadrúgása után szerzett vezetést a Liverpool (VIDEÓ)

Percekig állt a játék Szoboszlai lövése után – Kovács István döntése után kitört a kommentháború
Szoboszlai ismét főszereplő.
A Real Madrid elleni is megállíthatatlan. Szoboszlai Dominik beadása után szerzett gólt a Liverpool.
Eseménydús mérkőzést játszott a Liverpool a Real Madriddal a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominik már az első félidőben is főszereplő volt, a másodikban pedig rátett még egy lapáttal: az ő szabadrúgása után fejelt gólt Alexis Mac Allister, vagyis gólpasszt adott. VIDEÓ ITT!
Már az első félidő is róla szólt, amely során négyszer vette célba kaput. Az egyik után majdnem büntetőt kapott a Liverpool, egy másiknál pedig Thibaut Courtois védett bravúrral.
Frissítés:
mivel újabb gól már nem esett, a Liverpool 1–0-ra legyőzte a Real Madridot.
Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP, archív