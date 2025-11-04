Ft
11. 05.
szerda
Alexis Mac Allister Liverpool videó Real Madrid Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Ezt nagyon megérdemelte Szoboszlai: az ő szabadrúgása után szerzett vezetést a Liverpool (VIDEÓ)

2025. november 04. 22:36

A Real Madrid elleni is megállíthatatlan. Szoboszlai Dominik beadása után szerzett gólt a Liverpool.

2025. november 04. 22:36
null

Eseménydús mérkőzést játszott a Liverpool a Real Madriddal a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominik már az első félidőben is főszereplő volt, a másodikban pedig rátett még egy lapáttal: az ő szabadrúgása után fejelt gólt Alexis Mac Allister, vagyis gólpasszt adott. VIDEÓ ITT!

Szoboszlai pazar formában van
Szoboszlai pazar formában van (Fotó: Peter Powell/AFP, archív)

Szoboszlai parádézik

Már az első félidő is róla szólt, amely során négyszer vette célba kaput. Az egyik után majdnem büntetőt kapott a Liverpool, egy másiknál pedig Thibaut Courtois védett bravúrral. 

Frissítés: 

mivel újabb gól már nem esett, a Liverpool 1–0-ra legyőzte a Real Madridot.

Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP, archív

llnnhegyi
2025. november 04. 23:09
1:0 Szoboszlai Dominik győzött.
