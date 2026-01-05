Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Liverpool Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Hihetetlen magyar! – Szoboszlai a legmagasabb szintről a legnagyobb dicséretet kapta

2026. január 05. 07:59

Mohamed Szalah nem fukarkodott a dicsérő jelzőkkel Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban. A két játékos még a Fulham–Liverpool előtt méltatta egymást.

2026. január 05. 07:59
null

Beragadt kicsit az év elején az idény nagy részében csak szenvedő angol címvédő, amely már két bajnoki meccset is játszott 2026-ban, de a Leeds United (0–0) ellen hazai pályán, majd vasárnap a Fulham–Liverpool is csak döntetlennel (2–2) ért véget. A szurkolók már kezdenek hozzászokni, hogy ez az évad nem egy fáklyás menet, így már annak is örülhetnek, hogy 8 mérkőzés óta veretlenek a Premier League-ben, és visszakapaszkodtak a negyedik helyre a tabellán.

Fulham–Liverpool
Fulham–Liverpool: Szoboszlainak nem ez volt a legjobb meccse az idényben / Fotó: Adrian Dennis / AFP

Szalah még a Fulham–Liverpool előtt dicsért

Ezen kívül is vannak azért pozitívumok, mint például Szoboszlai Dominik játéka – emeli ki korábbi írásában a Rousing The Kop. A portál szerint a magyar válogatott csapatkapitánya szintet lépett ebben a kiírásban, és jó úton jár afelé, hogy elnyerje az idény legjobb liverpooli játékosának járó díjat. Szoboszlai nemcsak a szurkolókat, hanem a csapattársakat is lenyűgözi, így a Liverpool legnagyobb sztárját, Mohamed Szalahot is.

A lövései hihetetlenek! Tényleg nagyon jók!”

 – mondta a magyarról a Liverpool YouTube-csatornáján a jelenleg az Afrika-kupán vitézkedő egyiptomi csatár. „Ezen kívül nagyon gyors és okos is. Egyike azoknak a srácoknak, akit nagyon okosnak tartanak a csapatban. Tudja, hogyan kell játszani, és nagyon jól olvassa a játékot.”

A videóban egyébként Szoboszlait is megkérték arra, árulja el, milyen tulajdonságot örökölne meg szívesen egyiptomi csapattársától.

„Azt hiszem, a mentalitását. Ha egyetlen tulajdonságát megkaphatnám, akkor a hozzáállása lenne az.”

Szalah hétfőn Benin ellen lép pályára az Afrika-kupa nyolcaddöntőjében, míg Szoboszlai a Liverpoollal a listavezető Arsenal elleni csütörtöki rangadóra készül a bajnokságban.

Nyitókép: Oli SCARFF / AFP

