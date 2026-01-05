Hihetetlen magyar! – Szoboszlai a legmagasabb szintről a legnagyobb dicséretet kapta

A lövései hihetetlenek! Tényleg nagyon jók!”

– mondta a magyarról a Liverpool YouTube-csatornáján a jelenleg az Afrika-kupán vitézkedő egyiptomi csatár. „Ezen kívül nagyon gyors és okos is. Egyike azoknak a srácoknak, akit nagyon okosnak tartanak a csapatban. Tudja, hogyan kell játszani, és nagyon jól olvassa a játékot.”

A videóban egyébként Szoboszlait is megkérték arra, árulja el, milyen tulajdonságot örökölne meg szívesen egyiptomi csapattársától.

„Azt hiszem, a mentalitását. Ha egyetlen tulajdonságát megkaphatnám, akkor a hozzáállása lenne az.”