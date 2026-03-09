Ft
03. 10.
kedd
Friss felmérés cáfolja, hogy az európai fiatalok baloldalra szavaznának

2026. március 09. 21:05

Persze az is kérdés, mit tekintünk jobb- vagy baloldalnak...

2026. március 09. 21:05
null

Nem igazán állja meg a helyét az az európai fiatalokról élő leegyszerűsítő kép, miszerint alapvetően baloldaliak lennének – írja egy friss kutatásra hivatkozva az Euronews. Az Allianz Foundation 2026-os Next Generation Study felmérése azt mutatja, hogy az Európai Unió öt legnagyobb tagállamában – Spanyolországban, Franciaországban, Lengyelországban, Németországban és Olaszországban – a 16 és 39 év közötti korosztály többsége inkább a politikai középhez húz, különösen Németországban és Olaszországban.

A vizsgált országok közül Spanyolország számít a leginkább baloldalinak a fiatalok körében: ott 28 százalék sorolja magát a baloldalhoz vagy a szélsőbalhoz. A skála ellenkező felén Lengyelország áll, ahol 35 százalékkal a legmagasabb a magukat jobboldaliként vagy szélsőjobboldaliként azonosító fiatalok aránya. Közvetlenül Franciaország előtt, ahol ez az arány 33 százalék.

A legmegosztottabb európai országok

A kutatás szerint Franciaország és Lengyelország nemcsak politikailag jobban polarizált, hanem a szélsőjobboldali identitás is ebben a két államban a legerősebb az öreg kontinensen:

  • mindkét országban 17 százalék vallja magát kifejezetten szélsőjobboldalinak;
  • a franciák 12 százalékkal itt is a másodikak, míg Lengyelországban az utóbbiak aránya 12 százalék.

Franciaországban a politikai konfliktusok leginkább az azonos korosztályokon belül jelennek meg, míg Lengyelországban inkább a generációk közötti feszültség a jellemzőbb.

Miközben a politikai irányultságok eltérnek, egy közös pont azért kirajzolódik:

a fiatalok nagy többsége továbbra is európainak érzi magát, identitásuk meghatározó eleme az európaiság.

Átlagosan 85 százalékuk mondta azt, hogy valamilyen mértékben kötődik Európához. Ugyanakkor Franciaországban és Olaszországban erősebb az euroszkepszis: itt csaknem minden ötödik fiatal mondta azt, hogy alig vagy egyáltalán nem érez kötődést a kontinenshez.

Eltűnőben van a növekedésfétis?

A felmérés szerint a fiatalok jelentős része nem a folyamatos, minden áron erőltetett gazdasági növekedésre épülő társadalmi modellt tartja kívánatosnak. Átlagosan 65 százalékuk olyan jövőt képzel el, ahol

  • a fenntarthatóság,
  • a tisztább környezet és
  • az érdemibb politikai részvétel fontosabb, mint a fogyasztás vagy a gyors gazdasági haladás.

Érdekes módon ez a szemlélet nemcsak a baloldalon jelenik meg, hanem nagyjából ugyanúgy megtalálható a centrumhoz és a jobboldalhoz húzó fiatalok között is.

Kiábrándultság, passzivitás, radikalizálódás

A kutatás ugyanakkor sötétebb képet is mutat:

a fiatal európaiak 47 százaléka erős politikai kisemmizettségérzetről számolt be, és sokan kiábrándultak a demokráciából.

A harmincas korosztály különösen csalódottnak és politikailag fáradtnak, apatikusnak tűnik. A válaszadók 28 százaléka nyíltan támogat olyan, a kutatók szerint „regresszív társadalmi jövőképeket”, mint

  • a hagyományos nemi szerepek visszaállítása vagy
  • a kisebbségek háttérbe szorítása.

Ez a nézet szintén Lengyelországban és Franciaországban a legerősebb.

Különösen aggasztó, hogy a fiatalok 11 százaléka szerint szélsőséges eszközök is elfogadhatók lehetnek a politikai változás kikényszerítésére, akár az erőszak legitimálása árán is. Ez az arány Franciaországban már 17 százaléknál jár.

Mindezek ellenére a többség nem politikailag aktív:

  • 57 százalékuk legfeljebb szavaz, de
  • nem csatlakozik pártokhoz,
  • ritkán tüntet, és
  • inkább biztonságosabbnak érzett formákban – például petíciókkal vagy adományokkal – fejezi ki a véleményét.

Itthon is túlbecsülik a fiatalok politikai súlyát

Ahogy arról korábban a Mandiner is írt, a fiatalok politikai szerepéről Magyarországon is él egy erős, de sokszor leegyszerűsítő narratíva: eszerint a fiatal generáció egységesen ellenzéki, és döntő szerepet játszhat egy esetleges kormányváltásban.

A kutatások azonban árnyaltabb képet mutatnak. A szakértők szerint a fiatalok politikailag gyakran passzívabbak az idősebb korosztályoknál, és bár az online térben hangosan jelen vannak,

ez nem feltétlenül fordítható le valódi politikai részvételre vagy választási aktivitásra.

Az úgynevezett „csendes generáció” jelensége azt mutatja, hogy

  • sok fiatal inkább a közösségi médiában reagál politikai kérdésekre,
  • miközben a szavazóurnáknál már jóval kisebb arányban jelenik meg.

Emellett a demográfiai arányok miatt önmagában a fiatal korosztály számszerűen sem képes eldönteni egy választás kimenetelét, így a politikai erőviszonyok sokkal összetettebbek annál, mint amit az online térben kialakuló véleménybuborékok sugallnak.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

***

Fotó: Jörg CARSTENSEN / AFP

 

tapir32
•••
2026. március 10. 05:49
Ne exportáljunk gázt Ukrajnába! "véres" orosz gázt ne használjanak az ukránok! Legyen gerincük! Az ukránok ne támogassák az oroszokat az EU pénzéből!
Válasz erre
0
0
balbako_
2026. március 10. 05:23
Soros legnagyobb sikerét az oktatás és a bírói kar bekebelezésével éri el. Ennek is ára van generációk elhülyítése segíti a népességcserét és Európa szétverését. A fehér rassz pusztulását.
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. március 10. 04:26
Az arrogancia, a gátlástalanság és a hazudozás nem az eszesség vagy az erő megnyilvánulása, hanem szociopátia és az önbizonytalanság túlkompenzálása. Egyúttal, a butaság beismerése. Azért kell a hazudozás, arrogancia, gátlástalanság mert tisztességes úton semmire sem mennének. Zselenszkij és Magyar Péter hitvány szociopaták.
Válasz erre
0
0
szim-patikus
•••
2026. március 10. 03:41
Az hogy nem a baloldalra szavaznának, még nem jekenti azt, hogy a jobbra fognak. Azt sem hogy elégedettek lennének azzal, vagy mindkettővel ami nekik kínálva van. Gubbió-nak 1,- 16 2.-✔ 3.- x 4,- x 5.- 20 évig legyen eltiltva 6.- biológia nemének megfelelő jelkép nélküli öltözetű a szavazó napon. 7. x x.= 10 év óta itt élő regisztrált munkakereső, tanuló, dolgozó, nyugdíjas + = nem szegregáns életmódú közösség tagja (és nem világpolgár).
Válasz erre
0
0
