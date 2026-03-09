Friss felmérés cáfolja, hogy az európai fiatalok baloldalra szavaznának

Biológiai fegyverként használná a migránsokat a spanyol Cseh Katalin a „fasiszta, rasszista” őslakosok ellen (VIDEÓ)
Irene Montero, szélsőbaloldali EP-képviselő nyíltan kimondta: a migráció politikai eszköz, a népességcsere valós terv.
Persze az is kérdés, mit tekintünk jobb- vagy baloldalnak...
Nem igazán állja meg a helyét az az európai fiatalokról élő leegyszerűsítő kép, miszerint alapvetően baloldaliak lennének – írja egy friss kutatásra hivatkozva az Euronews. Az Allianz Foundation 2026-os Next Generation Study felmérése azt mutatja, hogy az Európai Unió öt legnagyobb tagállamában – Spanyolországban, Franciaországban, Lengyelországban, Németországban és Olaszországban – a 16 és 39 év közötti korosztály többsége inkább a politikai középhez húz, különösen Németországban és Olaszországban.
A vizsgált országok közül Spanyolország számít a leginkább baloldalinak a fiatalok körében: ott 28 százalék sorolja magát a baloldalhoz vagy a szélsőbalhoz. A skála ellenkező felén Lengyelország áll, ahol 35 százalékkal a legmagasabb a magukat jobboldaliként vagy szélsőjobboldaliként azonosító fiatalok aránya. Közvetlenül Franciaország előtt, ahol ez az arány 33 százalék.
Ezt is ajánljuk a témában
Irene Montero, szélsőbaloldali EP-képviselő nyíltan kimondta: a migráció politikai eszköz, a népességcsere valós terv.
A kutatás szerint Franciaország és Lengyelország nemcsak politikailag jobban polarizált, hanem a szélsőjobboldali identitás is ebben a két államban a legerősebb az öreg kontinensen:
Franciaországban a politikai konfliktusok leginkább az azonos korosztályokon belül jelennek meg, míg Lengyelországban inkább a generációk közötti feszültség a jellemzőbb.
Miközben a politikai irányultságok eltérnek, egy közös pont azért kirajzolódik:
a fiatalok nagy többsége továbbra is európainak érzi magát, identitásuk meghatározó eleme az európaiság.
Ezt is ajánljuk a témában
A brutális politikai erőszak sokkolta Franciaországot.
Átlagosan 85 százalékuk mondta azt, hogy valamilyen mértékben kötődik Európához. Ugyanakkor Franciaországban és Olaszországban erősebb az euroszkepszis: itt csaknem minden ötödik fiatal mondta azt, hogy alig vagy egyáltalán nem érez kötődést a kontinenshez.
A felmérés szerint a fiatalok jelentős része nem a folyamatos, minden áron erőltetett gazdasági növekedésre épülő társadalmi modellt tartja kívánatosnak. Átlagosan 65 százalékuk olyan jövőt képzel el, ahol
Érdekes módon ez a szemlélet nemcsak a baloldalon jelenik meg, hanem nagyjából ugyanúgy megtalálható a centrumhoz és a jobboldalhoz húzó fiatalok között is.
A kutatás ugyanakkor sötétebb képet is mutat:
a fiatal európaiak 47 százaléka erős politikai kisemmizettségérzetről számolt be, és sokan kiábrándultak a demokráciából.
A harmincas korosztály különösen csalódottnak és politikailag fáradtnak, apatikusnak tűnik. A válaszadók 28 százaléka nyíltan támogat olyan, a kutatók szerint „regresszív társadalmi jövőképeket”, mint
Ez a nézet szintén Lengyelországban és Franciaországban a legerősebb.
Különösen aggasztó, hogy a fiatalok 11 százaléka szerint szélsőséges eszközök is elfogadhatók lehetnek a politikai változás kikényszerítésére, akár az erőszak legitimálása árán is. Ez az arány Franciaországban már 17 százaléknál jár.
Mindezek ellenére a többség nem politikailag aktív:
Ahogy arról korábban a Mandiner is írt, a fiatalok politikai szerepéről Magyarországon is él egy erős, de sokszor leegyszerűsítő narratíva: eszerint a fiatal generáció egységesen ellenzéki, és döntő szerepet játszhat egy esetleges kormányváltásban.
A kutatások azonban árnyaltabb képet mutatnak. A szakértők szerint a fiatalok politikailag gyakran passzívabbak az idősebb korosztályoknál, és bár az online térben hangosan jelen vannak,
ez nem feltétlenül fordítható le valódi politikai részvételre vagy választási aktivitásra.
Az úgynevezett „csendes generáció” jelensége azt mutatja, hogy
Emellett a demográfiai arányok miatt önmagában a fiatal korosztály számszerűen sem képes eldönteni egy választás kimenetelét, így a politikai erőviszonyok sokkal összetettebbek annál, mint amit az online térben kialakuló véleménybuborékok sugallnak.
Ezt is ajánljuk a témában
Az internet buborékjaiban nagy erőkkel terjed ez az elképzelés, hogy a fiatalok mind lelkes ellenzékiek, és majd rajtuk múlik a kormányváltás. Szakértővel jártunk utána, mennyire igaz ez.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
***
Fotó: Jörg CARSTENSEN / AFP