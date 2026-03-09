Friss felmérés cáfolja, hogy az európai fiatalok baloldalra szavaznának

Nem igazán állja meg a helyét az az európai fiatalokról élő leegyszerűsítő kép, miszerint alapvetően baloldaliak lennének – írja egy friss kutatásra hivatkozva az Euronews. Az Allianz Foundation 2026-os Next Generation Study felmérése azt mutatja, hogy az Európai Unió öt legnagyobb tagállamában – Spanyolországban, Franciaországban, Lengyelországban, Németországban és Olaszországban – a 16 és 39 év közötti korosztály többsége inkább a politikai középhez húz, különösen Németországban és Olaszországban.

A vizsgált országok közül Spanyolország számít a leginkább baloldalinak a fiatalok körében: ott 28 százalék sorolja magát a baloldalhoz vagy a szélsőbalhoz. A skála ellenkező felén Lengyelország áll, ahol 35 százalékkal a legmagasabb a magukat jobboldaliként vagy szélsőjobboldaliként azonosító fiatalok aránya. Közvetlenül Franciaország előtt, ahol ez az arány 33 százalék.