Kiadták az utolsó figyelmeztetést Iránnak: „Ha még egyszer... mindennek vége lesz!”

A török elnök azzal folytatta, „bár többször is figyelmeztettük őket, provokatív lépéseket tesznek Törökország ellen. Nem szabadna, hogy olyat tegyenek, amely árnyékot vet az ezeréves szomszédi és testvéri kötelékünkre”.

Ez a legfontosabb Ankara számára

Ugyanakkor hozzátette, Törökország nem tervez ellentámadást indítani, Ankara úgy látja, a legfontosabb az, hogy „az ország távol maradjon a tűztől”.

A cikkben emlékeztette, Irán eddig két ballisztikus rakétát lőtt ki a NATO-tagállam Törökországra. A kollektív védelmet szavatoló 5. cikkely aktiválása azonban továbbra sincs tervben a szövetség részéről.

Nyitókép: Marco Simoncelli / AFP