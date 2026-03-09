Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
recep tayyip erdogan törökország ballisztikus rakéta irán üzenet konfliktus

Kiadták az utolsó figyelmeztetést Iránnak: „Ha még egyszer... mindennek vége lesz!”

2026. március 09. 20:12

Recep Tayyip Erdogan török elnök azt is elárulta, mi a legfontosabb országa számára ebben a konfliktushelyzetben.

2026. március 09. 20:12
null

Törökország figyelmeztetést küldött Teheránnak, miután az iráni haderő ismét ballisztikus rakétát lőtt ki a NATO-tagállamra – idézte Recep Tayyip Erdogan török elnököt a Times of Israel.

 A török vezető hangsúlyozta: 

ha Irán további lépéseket tesz, a két ország ezeréves kapcsolata összeomolhat.

Erdogan azt is leszögezte, hogy a megfelelő figyelmeztetéseket eljuttaták Iránba.

A török elnök azzal folytatta, „bár többször is figyelmeztettük őket, provokatív lépéseket tesznek Törökország ellen. Nem szabadna, hogy olyat tegyenek, amely árnyékot vet az ezeréves szomszédi és testvéri kötelékünkre”.

Ez a legfontosabb Ankara számára

Ugyanakkor hozzátette, Törökország nem tervez ellentámadást indítani, Ankara úgy látja, a legfontosabb az, hogy „az ország távol maradjon a tűztől”.

A cikkben emlékeztette, Irán eddig két ballisztikus rakétát lőtt ki a NATO-tagállam Törökországra. A kollektív védelmet szavatoló 5. cikkely aktiválása azonban továbbra sincs tervben a szövetség részéről.

Nyitókép: Marco Simoncelli / AFP

Héja
2026. március 10. 06:38
A perzsák csapkodnak össze-vissza. Ennek nagyon csúf vége lesz.
pctroll
2026. március 09. 21:10
Hamis zászlós szemfényvesztés. Kell a negatív reklám irán ellen. Holnapután kínai pandákat fognak lőni irán.
johannluipigus
2026. március 09. 20:26
Nem szerencsés ám Törökországgal baszakodni.
akitiosz
2026. március 09. 20:17
Na most akkor mi a figyelmeztetés? Az, hogy távol marad Törökország a tűztől?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!