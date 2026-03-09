Kiadták az utolsó figyelmeztetést Iránnak: „Ha még egyszer... mindennek vége lesz!”

Most durvulhat csak be igazán a háború: ha beválik az Egyesült Államok terve, Irán nagy bajban van
Iráni atomkészletekre csapnának le.
Recep Tayyip Erdogan török elnök azt is elárulta, mi a legfontosabb országa számára ebben a konfliktushelyzetben.
Törökország figyelmeztetést küldött Teheránnak, miután az iráni haderő ismét ballisztikus rakétát lőtt ki a NATO-tagállamra – idézte Recep Tayyip Erdogan török elnököt a Times of Israel.
A török vezető hangsúlyozta:
ha Irán további lépéseket tesz, a két ország ezeréves kapcsolata összeomolhat.
Erdogan azt is leszögezte, hogy a megfelelő figyelmeztetéseket eljuttaták Iránba.
A török elnök azzal folytatta, „bár többször is figyelmeztettük őket, provokatív lépéseket tesznek Törökország ellen. Nem szabadna, hogy olyat tegyenek, amely árnyékot vet az ezeréves szomszédi és testvéri kötelékünkre”.
Ugyanakkor hozzátette, Törökország nem tervez ellentámadást indítani, Ankara úgy látja, a legfontosabb az, hogy „az ország távol maradjon a tűztől”.
A cikkben emlékeztette, Irán eddig két ballisztikus rakétát lőtt ki a NATO-tagállam Törökországra. A kollektív védelmet szavatoló 5. cikkely aktiválása azonban továbbra sincs tervben a szövetség részéről.
Nyitókép: Marco Simoncelli / AFP
