Eltűnt tizenegy atombomba elkészítéséhez elegendő dúsított urán, a világ most találgatja, hová lett

Az elnök ugyanakkor jelezte, hogy erre jelenleg még nem kerül sor, de a jövőben megtörténhet. A szárazföldi csapatok bevetéséről nem kívánt részletesen beszélni, ugyanakkor a lehetőséget sem vetette el teljesen. Hangsúlyozta, hogy ehhez Iránnak annyira „meggyengültnek” kellene lennie, hogy már ne legyen képes érdemi szárazföldi ellenállásra.
A vitatott készlet hozzávetőleg 441 kilogramm magasan dúsított uránt tartalmaz. Amerikai becslések szerint ebből további dúsítás után akár tizenegy nukleáris robbanófejhez elegendő anyag is előállítható. Irán emellett több mint 8000 kilogramm alacsony dúsítású uránnal is rendelkezik, amely a dúsítási kapacitás helyreállítása esetén szintén fegyvertisztaságúvá finomítható. Amerikai szakértői becslések szerint a magasan dúsított uránt mintegy tizenhat, egyenként körülbelül 25 kilogrammos hengerben tárolhatják, amelyek elég könnyűek ahhoz, hogy járművel vagy akár kézi erővel is mozgassák őket.
Egy magas rangú kormányzati tisztviselő március 3 án két lehetséges megoldást ismertetett. Az egyik elképzelés szerint az uránt a helyszínen hígítással tehetnék használhatatlanná, amennyiben az adott terület feletti ellenőrzés biztosított. A másik lehetőség az, hogy az anyagot kiszállítják Iránból, majd egy másik országban semlegesítik. Az Egyesült Államok és Izrael jelenleg is aktívan kutatja az urán pontos hollétét, és már elkészítették a különleges alakulatok bevetésére vonatkozó készenléti terveket arra az esetre, ha a helyszínt sikerül megerősíteni.
