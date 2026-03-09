Ft
anyag irán állam egyesült államok donald trump izrael trump

Eltűnt tizenegy atombomba elkészítéséhez elegendő dúsított urán, a világ most találgatja, hová lett

2026. március 09. 06:52

Az Egyesült Államok már különleges alakulatok bevetésének lehetőségét is mérlegeli.

2026. március 09. 06:52
null

Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki, hogy az Egyesült Államok különleges alakulatokat vessen be Irán majdnem fegyvertisztaságú dúsított uránkészletének megszerzésére (erről három, a tárgyalásokat a Bloomberg szerint jól ismerő diplomáciai forrás számolt be), miközben egyre nagyobb aggodalom övezi az anyag pontos hollétét – írta meg a Bloomberg.

Az Egyesült Államok és Izrael tavaly júniusban egy 12 napos háború során csapást mért Irán legfontosabb nukleáris létesítményeire, köztük a fordói és a natanzi urándúsító üzemre, valamint az iszfaháni uránkonverziós létesítményre. A támadások óta a Nemzetközi Atomenergia ügynökség ellenőrei nem tudták megerősíteni a magasan dúsított uránkészlet pontos helyét, vagyis az anyag már kilenc hónapja nem áll nemzetközi felügyelet alatt. A háborút megelőző hetekben a NAÜ megfigyelői folyamatos mozgást észleltek az Iszfahán melletti hegyvidéki alagutak környékén, és mivel az uránt itt dokumentálták utoljára, ez arra utalhat, hogy a készlet egy részét elszállították.

Trump szombaton az Air Force One fedélzetén úgy fogalmazott:

 nem tudtak hozzáférni, és egy ponton talán mi fogunk.”

Az elnök ugyanakkor jelezte, hogy erre jelenleg még nem kerül sor, de a jövőben megtörténhet. A szárazföldi csapatok bevetéséről nem kívánt részletesen beszélni, ugyanakkor a lehetőséget sem vetette el teljesen. Hangsúlyozta, hogy ehhez Iránnak annyira „meggyengültnek” kellene lennie, hogy már ne legyen képes érdemi szárazföldi ellenállásra.

A vitatott készlet hozzávetőleg 441 kilogramm magasan dúsított uránt tartalmaz. Amerikai becslések szerint ebből további dúsítás után akár tizenegy nukleáris robbanófejhez elegendő anyag is előállítható. Irán emellett több mint 8000 kilogramm alacsony dúsítású uránnal is rendelkezik, amely a dúsítási kapacitás helyreállítása esetén szintén fegyvertisztaságúvá finomítható. Amerikai szakértői becslések szerint a magasan dúsított uránt mintegy tizenhat, egyenként körülbelül 25 kilogrammos hengerben tárolhatják, amelyek elég könnyűek ahhoz, hogy járművel vagy akár kézi erővel is mozgassák őket.

Egy magas rangú kormányzati tisztviselő március 3 án két lehetséges megoldást ismertetett. Az egyik elképzelés szerint az uránt a helyszínen hígítással tehetnék használhatatlanná, amennyiben az adott terület feletti ellenőrzés biztosított. A másik lehetőség az, hogy az anyagot kiszállítják Iránból, majd egy másik országban semlegesítik. Az Egyesült Államok és Izrael jelenleg is aktívan kutatja az urán pontos hollétét, és már elkészítették a különleges alakulatok bevetésére vonatkozó készenléti terveket arra az esetre, ha a helyszínt sikerül megerősíteni.

Nyitókép forrása: A Defense Technology YouTube-oldala

***

***

 

