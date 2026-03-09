Eltűnt tizenegy atombomba elkészítéséhez elegendő dúsított urán, a világ most találgatja, hová lett

Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki, hogy az Egyesült Államok különleges alakulatokat vessen be Irán majdnem fegyvertisztaságú dúsított uránkészletének megszerzésére (erről három, a tárgyalásokat a Bloomberg szerint jól ismerő diplomáciai forrás számolt be), miközben egyre nagyobb aggodalom övezi az anyag pontos hollétét – írta meg a Bloomberg.

Az Egyesült Államok és Izrael tavaly júniusban egy 12 napos háború során csapást mért Irán legfontosabb nukleáris létesítményeire, köztük a fordói és a natanzi urándúsító üzemre, valamint az iszfaháni uránkonverziós létesítményre. A támadások óta a Nemzetközi Atomenergia ügynökség ellenőrei nem tudták megerősíteni a magasan dúsított uránkészlet pontos helyét, vagyis az anyag már kilenc hónapja nem áll nemzetközi felügyelet alatt. A háborút megelőző hetekben a NAÜ megfigyelői folyamatos mozgást észleltek az Iszfahán melletti hegyvidéki alagutak környékén, és mivel az uránt itt dokumentálták utoljára, ez arra utalhat, hogy a készlet egy részét elszállították.