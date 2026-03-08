Irán nem tart Trump haragjától: tényleg saját fia lehet Ali Hamenei utóda

Végítélet Iránban: előkerült az ajatollah holtteste is
Igen: tényleg úgy tűnik, hogy leszedték Irán legfőbb vezetőjét, izraeli források szerint a holtteste is megvan. A halálhírt Trump is megerősítette.
Bár hivatalos bejelentés még nincs, az új iráni legfőbb vezető kiválasztásában részt vevő egyik magas rangú személy úgy nyilatkozott: Ali Hamenei fia, Mojtaba Hamenei lett az utód.
Az iráni szakértői testület tagja szerint – írta meg a Reuters – egyre nagyobb az elvárás arra vonatkozóan, hogy Ali Hamnei fia, Mojtaba Hamenei lesz apja utóda, az ország legfőbb vezetője. Mojtaba, mint írják, apjához hasonlóan „keményvonalas” hitszónok.
Ha Mojtaba kiválasztása hivatalosan is megerősítést nyer,
az kiválthatja Donald Trump amerikai elnök haragját,
aki korábban kijelentette: részt kíván venni a következő vezető kiválasztásában. Ezt Irán határozottan elutasította.
Ajatollah Ali Hamenei február 28-án halt meg, amikor az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen.
