03. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
ali hamenei mojtaba hamenei donald trump

Irán nem tart Trump haragjától: tényleg saját fia lehet Ali Hamenei utóda

2026. március 08. 21:28

Bár hivatalos bejelentés még nincs, az új iráni legfőbb vezető kiválasztásában részt vevő egyik magas rangú személy úgy nyilatkozott: Ali Hamenei fia, Mojtaba Hamenei lett az utód.

2026. március 08. 21:28
null

Az iráni szakértői testület tagja szerint – írta meg a Reuters – egyre nagyobb az elvárás arra vonatkozóan, hogy Ali Hamnei fia, Mojtaba Hamenei lesz apja utóda, az ország legfőbb vezetője. Mojtaba, mint írják, apjához hasonlóan „keményvonalas” hitszónok.

Ha Mojtaba kiválasztása hivatalosan is megerősítést nyer, 

az kiválthatja Donald Trump amerikai elnök haragját,

aki korábban kijelentette: részt kíván venni a következő vezető kiválasztásában. Ezt Irán határozottan elutasította.

Ajatollah Ali Hamenei február 28-án halt meg, amikor az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen.

Nyitókép: MTI/EPA/Szohail Sahzad

chief Bromden
2026. március 09. 10:13
Akkor folytatódik a futóvadlövészet. A levegőből. Az abban a környezetben felnőtt, szocializálódott, finoman szólva tanulatlan embereknek nem könnyű átállni a változásokra. Maguknak kellene boldogulniuk,önállóan.
Válasz erre
0
0
pipa89
2026. március 09. 09:38
Értem. Készülhetünk a hosszabbításra...
Válasz erre
0
0
PBLM_P9R
•••
2026. március 09. 04:28 Szerkesztve
Nos akkor keményvonalasan hamarosan az apja mellé temethetik....... Nehogy már ez a középkorban rekedt terrorvallásos gecik mondják meg a frankót. A népességét tudatlanságban, nyomorban tartja......az asszony értéke kecskében méretik................Rohadt agyu férgek..............
Válasz erre
1
1
akitiosz
2026. március 09. 00:28
Trump haragja egy háború közepén miért kellene, hogy érdekelje Iránt? Rosszabb viszony már nem lehet.
Válasz erre
2
0
