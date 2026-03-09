Megvilágosító kegyelmét minden választás előtt negyven nappal Magyarországra árasztja a Mindenható

2026. február végén, mintegy 40 nappal a magyar országgyűlési választás előtt megborult az ukrán vezetés. Olyannyira megborult, hogy a minap Brüsszelben járva fejvesztés terhe alatt vettem ki az esküt a Patriótáknál dolgozó kedves barátomtól: nem mi fizetjük, ugye? Politikai aggyal egyszerűen felfoghatatlan mértékben mutatta ki a foga fehérjét az Európai Unióba törekvő reformálatlan haramiaállam, mikor egyik legfontosabb energetikai partnerét, a vele az elmúlt hónapokban – lásd a 90 milliárd eurós kölcsön szó nélküli átengedését – kifejezetten méltányosan és konstruktívan bánó Magyarországot heteken át ábrázaton hazudta a Barátság kőolajvezeték újraindításának ügyében.

Majd mikor fülöncsípésre került, sőt: a 90 milliárdos kölcsön megállítása révén sokkalta nagyobb pofonba rohant bele, mint amit alattomosan lekeverni kívánt, úgy kezdett harapni, mint a sarokba szorított vipera.

Volt itt az olajszállítás nemzetközi jogot sértő leállításának nyilvános politikai bejelentése, katonák fenyegetése nyílt agresszióval, spekulálás a Tisza Párt győzelmére – és végül a miniszterelnök halálos megfenyegetése. Ez utóbbinál kapcsoltak az Európai Unió intézményei, közte egyik magyarországi intézményük, Magyar Péter, hogy nem lesz ez így jó – és adták ki egyelőre semmiféle éllel vagy következménnyel nem bíró, félszívű, álságos elítélő nyilatkozataikat.

A magyar választás mindig nagyböjt utánra esik, s az azt kísérő kampány pont a választási quadragesimában, a T-40. nap körül igazi böjti megvilágosodásokat hoz; négy éve a háború, most Ukrajna kapcsán. Ebben az időszakban nyílik fel Magyarországon többszázezres néptömegek szeme az igazán fontos dolgokra, amely megvilágosodás aztán választási eredményekben manifesztálódik.