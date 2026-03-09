Ft
Luke Littler UK Open darts PDC James Wade

Erre nem sokan számítottak Angliában – pedig nem történt semmi rendkívüli

2026. március 09. 05:42

A mögöttünk hagyott hétvégén az angliai Mineheadben rendezték a dartssport egyik kiemelt versenyét, a UK Opent. A tornát a papírformának megfelelően a világelső Luke Littler nyerte meg, igaz, ő úgy gondolja, nem sokan számítottak a sikerére.

2026. március 09. 05:42
null
Murányi Domonkos

A mögöttünk hagyott hétvégén az angliai Mineheadben rendezték meg a UK Opent, amely a január 29. és február 1. között lebonyolított World Masterset követően a világbajnokság utáni második major torna a PDC (Professional Darts Corporation) éves versenynaptárában.

A háromnapos viadalon nem kevesebb mint 157 játékos vett részt: a 126 Pro Tour-kártya-birtokos (köztük a sportág legnagyobb sztárjai), a tavalyi Development Tour- és Challenge Tour-rangsor első 15 helyezettje, valamint 16 amatőr versenyző a különböző selejtezőkről. A legjobbnak idén is a világelső Luke Littler bizonyult, aki megvédte a címét.

Luke Littler, James Wade, darts, UK Open
James Wade megint nem bírt a döntőben Luke Littlerrel (Fotó: PDC)

A UK Open sajátossága, hogy a többi PDC-tornával ellentétben itt nincs kiemelési rendszer és előre elkészített ágrajz, hanem minden forduló után nyílt sorsolást tartottak (ez alól persze az elődöntő már kivételt jelentett), és akkor dőlt el, hogy a következő körben milyen meccsekre kerül sor. A világranglista első 32 helyezettje, köztük a Premier League-játékosok, akik a torna kezdete előtti napon még Cardiffban viaskodtak egymással, azt az előnyt élvezték, hogy csak a péntek esti negyedik fordulóban kellett bekapcsolódniuk a küzdelmekbe, ott viszont a lebonyolítás értelmében már egymással is szembekerülhettek.

Össze is jött néhány izgalmas párosítás: 

  • Gary Anderson 107 pont feletti körátlaggal verte meg Dirk van Duijvenbodét (10–6), 
  • James Wade döntő legben kerekedett Chris Dobey fölé (10–9), 
  • Michael van Gerwen szintén nagy csatában múlta felül Nathan Aspinallt (10–8), 
  • míg Rob Cross kiejtette a legutóbbi vb-n döntős Gian van Veent (10–7). 

A péntek esti programban született meg a verseny egyetlen kilencnyilas játéka is, ezt Danny Noppert érte el a Dimitri Van den Bergh elleni győzelme során, ráadásul a mérkőzés utolsó legjében (10–4).

Szombat délután az ötödik körben eget rengető meglepetés nem történt – ekkor esett ki a versenyt 2017-ben megnyerő Peter Wright, aki 10–2-re kapott ki Nopperttől –, az aznap esti nyolcaddöntőben azonban elhullott a viadal háromszoros (2015, 2016, 2020) győztese, Michael van Gerwen, a 2018-as bajnok Gary Anderson, valamint a kétszeres (2021, 2024) döntős Luke Humphries is, akinek a UK Open trófeája így továbbra is hiányzik a vitrinjéből. Mindeközben Gerwyn Price a verseny történetének egyik legnagyobb feltámadását mutatta be, 9–4-es hátrányból verte meg 10–9-re Keane Barryt.

A negyeddöntőket vasárnap délután rendezték, innen a Noppert menetelésének véget vető Littler (első a világranglistán), a Crosst döntő legben legyőző Wade (8.), a honfitársát, Jonny Claytont búcsúztató Price (9.) és a Krzysztof Ratajskit kiejtő Josh Rock (10.) jutott tovább a legjobb négy közé.

Vasárnap este az első elődöntőben James Wade tizenegy 180-ast dobva, 105.53-as átlaggal verte meg Price-t (11–8), míg Luke Littler annak ellenére is legyőzte Rockot, hogy 5–1-es és 9–7-es hátrányban is volt vele szemben, s a meccs elején sorozatban 16 nyilat (!) hibázott el kiszállóra (11–9). 

Így megismétlődött a 2025-ös döntő, Wade-nek lehetősége nyílt revansot venni a tavalyi fináléban elszenvedett 11–2-es vereségért.

 

James Wade

Luke Littler

4. forduló

Chris Dobey 10–9 (95.46)

Damon Heta 10–3 (94.81)

5. forduló

Gabriel Clemens 10–2 (90.85)

Kevin Doets 10–8 (93.68)

Nyolcaddöntő

Michael van Gerwen 10–3 (105.83)

Gary Anderson 10–5 (102.48)

Negyeddöntő

Rob Cross 10–9 (91.03)

Danny Noppert 10–6 (104.47)

Elődöntő

Gerwyn Price 11–8 (105.53)

Josh Rock 11–9 (100.36)

A KÉT JÁTÉKOS ÚTJA A DÖNTŐIG (zárójelben az átlagaikkal)

A döntőt Littler 3–0-val kezdte, ám az idősebbik angol egyenlített (3–3), és a második szünetben annak ellenére is csak 6–4-es hátrányban volt, hogy az átlaga körülbelül 15 ponttal elmaradt a kétszeres világbajnokétól. A 14. játék után ismét döntetlenre állt a meccs (7–7), a végjátékban azonban a korábban három UK Opent nyerő (2008, 2011, 2021), összességében az ötödik döntőjét vívó Wade-et cserbenhagyták a duplái, amelyekkel addig szorosan tartotta a mérkőzést – az utolsó négy leget Littler nyerte, akinek végül a 100 pont alatti (99.58) átlag is elegendő volt a győzelemhez (11–7).

 

„Luke ma egyszerűen túl jó volt számomra. Kicsit kifulladtam, elvégre idősebb is vagyok nála (24 évvel – a szerk.). Nem igazán találtam a játékomat, le a kalappal előtte. Mindenkinél jobban utálok veszíteni, de ma a jobb játékostól kaptam ki”mondta a döntő után nagyon önkritikusan és sportszerűen Wade.

Raymond van Barneveld (2006–2007), Phil Taylor (2009–2010) és Michael van Gerwen (2015–2016) után Littler csupán a negyedik játékos, aki megvédte címét a UK Openen, nem mellesleg idén eddig mindhárom kiemelt versenyt ő nyerte. 

 

Luke Littler: Visszatértem!

„Nem gondolom, hogy az átlagok tekintetében ez volt a legjobb versenyem, de végig nagyon küzdöttem, és végül én győztem, ami csodálatos érzés. (…) A torna előtt láttam, hogy legutóbb Michaelnek (Van Gerwen) sikerült itt egymás után kétszer nyernie tíz évvel ezelőtt, szóval ezt a célt tűztem ki magam elé. 

Szerintem nem sokan számítottak rá, hogy idejövök, és megnyerem ezt a versenyt, miképp arra sem, hogy a múlt csütörtöki Premier League-fordulót is én nyerem. Volt egy kisebb hullámvölgyem, de azt hiszem, most már kijelenthetem: visszatértem!”

– nyilatkozta Littler.

A 19 éves angol játékos 120 ezer fontot (54.7 millió forint) kap a sikeréért, így már 2.9 millió fonttal vezeti a PDC világranglistáját, jóval több mint kétszer annyi az aktuális pénzdíja, mint a második helyezett Humphriesnak (1.2 millió).

DARTS UK OPEN (MINEHEAD)
DÖNTŐ
James Wade (angol) (89.49)–Luke Littler (angol) (99.58) 7–11
ELŐDÖNTŐ
James Wade (angol) (105.53)–Gerwyn Price (walesi) (101.39) 11–8
Luke Littler (angol) (100.36)–Josh Rock (északír) (94) 11–9
NEGYEDDÖNTŐ
Krzysztof Ratajski (lengyel) (97.29)–Josh Rock (északír) (99.06) 7–10
James Wade (angol) (91.03)–Rob Cross (angol) (89.59) 10–9
Luke Littler (angol) (104.47)–Danny Noppert (holland) (98.66) 10–6
Jonny Clayton (walesi) (96.62)–Gerwyn Price (walesi) (98.26) 8–10

A teljes eredménysort ide kattintva tekintheti meg!

Nyitókép: PDC

A két elődöntő és a döntő összefoglalója

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

