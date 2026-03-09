Erre nem sokan számítottak Angliában – pedig nem történt semmi rendkívüli

A negyeddöntőket vasárnap délután rendezték, innen a Noppert menetelésének véget vető Littler (első a világranglistán), a Crosst döntő legben legyőző Wade (8.), a honfitársát, Jonny Claytont búcsúztató Price (9.) és a Krzysztof Ratajskit kiejtő Josh Rock (10.) jutott tovább a legjobb négy közé.

Vasárnap este az első elődöntőben James Wade tizenegy 180-ast dobva, 105.53-as átlaggal verte meg Price-t (11–8), míg Luke Littler annak ellenére is legyőzte Rockot, hogy 5–1-es és 9–7-es hátrányban is volt vele szemben, s a meccs elején sorozatban 16 nyilat (!) hibázott el kiszállóra (11–9).

Így megismétlődött a 2025-ös döntő, Wade-nek lehetősége nyílt revansot venni a tavalyi fináléban elszenvedett 11–2-es vereségért.

James Wade Luke Littler 4. forduló Chris Dobey 10–9 (95.46) Damon Heta 10–3 (94.81) 5. forduló Gabriel Clemens 10–2 (90.85) Kevin Doets 10–8 (93.68) Nyolcaddöntő Michael van Gerwen 10–3 (105.83) Gary Anderson 10–5 (102.48) Negyeddöntő Rob Cross 10–9 (91.03) Danny Noppert 10–6 (104.47) Elődöntő Gerwyn Price 11–8 (105.53) Josh Rock 11–9 (100.36) A KÉT JÁTÉKOS ÚTJA A DÖNTŐIG (zárójelben az átlagaikkal)

A döntőt Littler 3–0-val kezdte, ám az idősebbik angol egyenlített (3–3), és a második szünetben annak ellenére is csak 6–4-es hátrányban volt, hogy az átlaga körülbelül 15 ponttal elmaradt a kétszeres világbajnokétól. A 14. játék után ismét döntetlenre állt a meccs (7–7), a végjátékban azonban a korábban három UK Opent nyerő (2008, 2011, 2021), összességében az ötödik döntőjét vívó Wade-et cserbenhagyták a duplái, amelyekkel addig szorosan tartotta a mérkőzést – az utolsó négy leget Littler nyerte, akinek végül a 100 pont alatti (99.58) átlag is elegendő volt a győzelemhez (11–7).