Ettől hangos Anglia: csalással és piálással vádolják a botrányosan viselkedő dartsjátékost (VIDEÓ)

A londoni PDC-dartsvilágbajnokság második fordulójának vasárnap délutáni programjában Mensur Suljovic 3:1-re legyőzte esélyesebb ellenfelét, a 32.-ként kiemelt Joe Cullent, de a színpadon tanúsított viselkedésével kihúzta a gyufát a sportág szerelmeseinél.

Az 53 éves, jugoszláviai születésű osztrák dartsos végig szándékosan lassította a játékot, hogy kizökkentse a ritmusából angol riválisát, és ezen kívül is úgy bosszantotta őt, ahogy csak tudta.