Ettől hangos Anglia: csalással és piálással vádolják a botrányosan viselkedő dartsjátékost (VIDEÓ)

Mensur Suljovic továbbjutott a londoni világbajnokságon, de mindent megtett azért, hogy ennek senki se örüljön. Az osztrák dartsost a szurkolók alkoholizálással, legyőzött ellenfele csalással vádolja.
A londoni PDC-dartsvilágbajnokság második fordulójának vasárnap délutáni programjában Mensur Suljovic 3:1-re legyőzte esélyesebb ellenfelét, a 32.-ként kiemelt Joe Cullent, de a színpadon tanúsított viselkedésével kihúzta a gyufát a sportág szerelmeseinél.
Az 53 éves, jugoszláviai születésű osztrák dartsos végig szándékosan lassította a játékot, hogy kizökkentse a ritmusából angol riválisát, és ezen kívül is úgy bosszantotta őt, ahogy csak tudta.
Miután Suljovic megnyerte a mérkőzést és kiünnepelte magát, meg akarta ölelni Cullent, aki azonban jelezte neki, nem kér a barátkozásából, és amikor levonult a színpadról, akkor is visszanézett még szúrós tekintettel a sikerét a kelleténél vehemensebben és semmiképpen sem szimpatikusan ünneplő osztrákra.
„Suljovic viselkedése csodálatosan undorító volt…” – kommentálta a történteket egy szurkoló a világbajnokságot Magyarországon közvetítő Sport Televízió Facebook-oldalán. „Ez a darts-vb szégyene. Suljovicot azonnal le kellett volna léptetni. Ilyen egy vb-n egyszerűen nem fordulhat elő” – írta egy másik. „Eddig sem volt a kedvencem, de ami ma művelt… Remélem, a következő körben kiesik” – bizakodott egy harmadik.
Sok néző úgy véli, a világranglistán jelenleg 60. osztrák játékos azért viselkedett ennyire idegesítően, mert ittasan állt színpadra.
Suljovic a következő fordulóban jó eséllyel a címvédő Luke Littlerrel játszik majd. Többen a reményüket fejezték ki, hogy a világranglista 18 éves éllovasa jól elpáholja majd az osztrákot.
„De jó lesz látni, ahogy a következő körben Littler elkeni a száját…” – írta egy rajongó. Hánynom kell ettől az embertől, undorító viselkedés! Még soha nem drukkoltam Luke-nak, de most neki fogok!” – szögezte le egy másik.
Suljovicnak egyébként a mostani a 17. világbajnoksága – Kovács Patriknak az első volt, de ő már sajnos az első meccsén kiesett –, és ez a hatodik alkalom, amikor eljutott a harmadik körig. Az osztráknak a Cullen elleni győzelemtől annyira megjött az önbizalma, hogy
a meccs utáni sajtótájékoztatón azt mondta, „nagyobb játékos, mint Littler”.
A történtekre Cullen is reagált az X-oldalán:
Ha ez a darts, akkor ebből én nem kérek! Mindig is kedveltem Mensurt a színfalak mögött, de ez mindenki számára egyértelmű lehetett, és nem hiszem, hogy egyedül vagyok ezzel az érzéssel. A régi arcok (idősebb játékosok – a szerk.) azt fogják mondani, hogy ez a játék része, de nevezhetjük, ahogy akarjuk, ez akkor is CSALÁS! Ez nem darts
– írta csalódottan és kissé ingerülten a Premier League-döntős, Masters-bajnok játékos.
Nyitókép: PDC