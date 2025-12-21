Ft
12. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
dartsvilágbajnokság Mensur Suljovic darts Joe Cullen

Ettől hangos Anglia: csalással és piálással vádolják a botrányosan viselkedő dartsjátékost (VIDEÓ)

2025. december 21. 18:24

Mensur Suljovic továbbjutott a londoni világbajnokságon, de mindent megtett azért, hogy ennek senki se örüljön. Az osztrák dartsost a szurkolók alkoholizálással, legyőzött ellenfele csalással vádolja.

2025. december 21. 18:24
null

A londoni PDC-dartsvilágbajnokság második fordulójának vasárnap délutáni programjában Mensur Suljovic 3:1-re legyőzte esélyesebb ellenfelét, a 32.-ként kiemelt Joe Cullent, de a színpadon tanúsított viselkedésével kihúzta a gyufát a sportág szerelmeseinél.

Az 53 éves, jugoszláviai születésű osztrák dartsos végig szándékosan lassította a játékot, hogy kizökkentse a ritmusából angol riválisát, és ezen kívül is úgy bosszantotta őt, ahogy csak tudta.

darts, darts-vb, PDC-dartsvilágbajnokság, Mensur Suljovic, Joe Cullen
Nem sokan maradtak, akik még Mensur Suljovicnak (a háttérben) szurkolnak a darts-vb-n… (Fotó: PDC)

Miután Suljovic megnyerte a mérkőzést és kiünnepelte magát, meg akarta ölelni Cullent, aki azonban jelezte neki, nem kér a barátkozásából, és amikor levonult a színpadról, akkor is visszanézett még szúrós tekintettel a sikerét a kelleténél vehemensebben és semmiképpen sem szimpatikusan ünneplő osztrákra.

 

Sokan megutálták az osztrák dartsost

„Suljovic viselkedése csodálatosan undorító volt…” – kommentálta a történteket egy szurkoló a világbajnokságot Magyarországon közvetítő Sport Televízió Facebook-oldalán. „Ez a darts-vb szégyene. Suljovicot azonnal le kellett volna léptetni. Ilyen egy vb-n egyszerűen nem fordulhat elő” – írta egy másik. „Eddig sem volt a kedvencem, de ami ma művelt… Remélem, a következő körben kiesik” – bizakodott egy harmadik.

Sok néző úgy véli, a világranglistán jelenleg 60. osztrák játékos azért viselkedett ennyire idegesítően, mert ittasan állt színpadra.

  • „Nem az a legszomorúbb, hogy most részeg volt, hanem hogy ez már a sokadik, és ez nem tilos” – írta egyikük. 
  • „Szerintem Suljovicben volt egy kis motiváló »tütü«. Mondjuk anélkül is unszimpatikus, de így meg pláne” – kommentelte egy másik. 
  • „Az egy dolog, hogy felmegy beb…va a színpadra, de hogy így viselkedik, ez mindennek a legalja. Eddig nem volt bajom vele, de innentől kezdve a hányinger fog elkapni, ha ezt a rohadékot kell néznem” – mérgelődött egy harmadik. 
  • „Így berúgva meccset nyerni… Nem semmi” – jegyezte meg egy negyedik.

 

Suljovic a következő fordulóban jó eséllyel a címvédő Luke Littlerrel játszik majd. Többen a reményüket fejezték ki, hogy a világranglista 18 éves éllovasa jól elpáholja majd az osztrákot.

„De jó lesz látni, ahogy a következő körben Littler elkeni a száját…” – írta egy rajongó. Hánynom kell ettől az embertől, undorító viselkedés! Még soha nem drukkoltam Luke-nak, de most neki fogok!” – szögezte le egy másik.

Suljovicnak egyébként a mostani a 17. világbajnoksága – Kovács Patriknak az első volt, de ő már sajnos az első meccsén kiesett –, és ez a hatodik alkalom, amikor eljutott a harmadik körig. Az osztráknak a Cullen elleni győzelemtől annyira megjött az önbizalma, hogy 

a meccs utáni sajtótájékoztatón azt mondta, „nagyobb játékos, mint Littler”.

 

A történtekre Cullen is reagált az X-oldalán: 

Ha ez a darts, akkor ebből én nem kérek! Mindig is kedveltem Mensurt a színfalak mögött, de ez mindenki számára egyértelmű lehetett, és nem hiszem, hogy egyedül vagyok ezzel az érzéssel. A régi arcok (idősebb játékosok – a szerk.) azt fogják mondani, hogy ez a játék része, de nevezhetjük, ahogy akarjuk, ez akkor is CSALÁS! Ez nem darts

– írta csalódottan és kissé ingerülten a Premier League-döntős, Masters-bajnok játékos.

Nyitókép: PDC

 

rugbista
2025. december 21. 20:05
Csalás nem volt, piálni meg szabad nekik.
1
0
Neless
2025. december 21. 18:41
Néztem a meccset, nem az elejétől, az első leget az angol nyerte, ezután kapcsolódtam be a játékba. Szerintem semmi extra nem volt, kicsit vidámabb volt az osztrák. Mondtak ezen a versenyen már a fülöp szigeteki versenyzőre, hogy direkt lassú, stb. Az az igazság, ha nem megy a favoritnak, akkor rögtön nyekereg, a körülményekre fogja. A magyar riporterek viselkedése és kommentárja a Sport 1 tévén alacsony színvonalú és vállalhatatlan volt, mert azt mondta az egyik, hogy reméli, az osztrák kikap a következő fordulóban, mert megérdemli! Ez milyen közvetítés? Ezt mondja a kocsmában a haveroknak, de ne élő adásban!
4
0
