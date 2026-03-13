„Pont ezért esett rám a választás” – robog a Vasas az NB I felé, de Erős Gábor óva int a rangadó előtt

Nehéz magyarázatot találni a cselekedetére.
Az angyalföldi együttes kiütötte a Kozármislenyt az előző fordulóban. A Vasas labdarúgócsapata legközelebb Mezőkövesdre utazik, ahol nagy lépést tehet az NB I-es tagság felé.
A Vasas FC nagy győzelmet aratott a labdarúgó NB II mögöttünk hagyott fordulójában, az angyalföldiek hazai pályán mértek hatalmas verést a Kozármislenyre, és így remek hangulatban várhatják a Mezőkövesd elleni idegenbeli rangadót. A csapat formájáról a vezetőedzővel, Erős Gáborral beszélgettünk.
A piros-kékek 6–0-ra győztek az előző fordulóban – ezt megelőzően ilyen nagy különbségű sikert nem mostanában könyveltek el, de a tavaly nyáron kinevezett Erős Gábor meg tudta nevezni azt a mérkőzést, sőt még az időpontját is.
„Pontosan tudom, mikor volt. Egy hazai ETO elleni meccsről beszélünk, amely szintén 6–0-ra végződött a 2023–2024-es kiírásban.”
Elárulta: bármilyen eredmény is születik, a lefújás után nem szokott bemenni az öltözőbe, de természetesen gratulált a játékosainak a fölényes győzelemhez. Arról is beszélt, hogy remekül érzi magát a Vasasnál, amelynek nagyon szeretett volna az edzője lenni.
„Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a sportigazgatónak és a tulajdonosi körnek rám esett a választása. Igyekszem is élni a lehetőséggel és meghálálni a bizalmat, amit kaptam tőlük.
Szerintem sikerült kialakítani a játékosokkal egy jó kapcsolatot, ők pedig fegyelmezetten teszik a dolgukat, amire bizonyíték, hogy már tizenhárom kapott gól nélküli mérkőzésünk van. Jól érzem itt magam, és remélem, hogy ezt a jó teljesítményt folytatni tudjuk, és így teljesítjük az idény előtt kitűzött célunkat. Ebben a szakmai stábunknak is óriási szerepe van, akik közül mindenkiben maximálisan megbízom, és talán a nevükben is mondhatom, nagyon élvezzük a közös munkát!”
A Vasas 43 ponttal a második helyen áll, az éllovas Budapest Honvéd FC-nek 45 van. A harmadik és negyedik helyen álló Kecskeméti TE-nek, valamint Mezőkövesd Zsóry FC-nek egyaránt 36 pontja van. Mivel az NB I-be csak az első kettő jut fel, a két budapesti klub elég jó helyzetből várhatja a véghajrát. Erős azonban óva int attól, hogy elkönyveljük a Vasast biztos feljutónak, már csak azért is, mert még kilenc forduló hátravan a bajnokságból.
„Még mindig csak kicsivel több, mint a bajnokság kétharmadánál járunk, és a végén fontos az, hogy hol is húzzák meg azt a bizonyos vonalat. Remélem, hogy alattunk” – fogalmazott a 45 éves szakember, aki eddig 24 tétmeccsen 2,04-es pontátlaggal büszkélkedhet a csapat élén.
A piros-kékek a legközelebb a Mezőkövesd otthonába látogatnak. A tét nem kicsi, hiszen egy győzelemmel tíz ponttal elnyúlhatnának a riválisuktól.
Minden mérkőzés ugyanolyan fontos, és szó sincs arról, hogy ez mondjuk egy bajnoki döntő lenne. Még kilenc találkozó hátravan, úgyhogy ugyanúgy készülünk a Mezőkövesd ellen, mint bármelyik más csapattal szemben.
Ha nyernénk, de utána kikapnánk itthon a Soroksártól, nem lennék elégedett, de fordított leosztásban is igaz lenne ez. Minden pontra szükségünk van, az előnyünket szeretnénk megtartani, és ehhez az kell, hogy hétről hétre megnyerjük a mérkőzéseinket. Ebben az esetben nem kell a többi pályát figyelnünk. A srácoknak is mindig azt mondom, hogy a saját meccsünkre van hatásunk, ezért csakis magunkkal foglalkozzunk. Ha szépen sorban nyerjük a mérkőzéseinket, akkor nem lehet semmilyen probléma.”
A Vasas holtversenyben a Honvéddal a legkevesebb gólt kapta eddig a bajnokságban (17-et), ráadásul már öt bajnoki óta nem tudják bevenni a kapuját. A Kövesdnek viszont ősszel ez sikerült, az a meccs 4–3-as Vasas-győzelmet hozott. A szeptemberi összecsapás óta azonban 14 bajnokiból 11-en sem rezzent az angyalföldi gárda hálója.
A Mezőkövesd egy nagyon jó, szervezett csapat. Jól ismerem az edzőjüket, Csertői Aurélt, akit kiváló szakembernek tartok. Rájuk is igaz az, hogy fegyelmezettek és alázatosak.
Nagy valószínűséggel mi fogunk dominálni, mert sokszor a védekezésre rendezkednek be, és abból próbálnak meg kontrázni. Nekünk ezt jól kell tudnunk kezelni. Aztán a rögzített szituációkban is nagyon-nagyon veszélyesek, sok magas és jó fejelő játékosuk van, valamint nagyon jó pontrugóik. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ha fegyelmezetten tesszük a dolgunkat, bárhol képesek vagyunk nyerni a bajnokságban.”
A Kozármisleny ellen Jován Vilmos 18 évesen debütált az NB II-ben. Erős Gábort a Vasas utánpótlásáról is faggattuk.
Talán pont azért is esett rám a vezetők választása, mert szeretem beépíteni a csapatba a fiatal játékosokat. Ezt tavaly Kazincbarcikán is sikerült, és a Vasasnál is a saját nevelésű labdarúgókra helyeztük a hangsúlyt, akiket jó képességű, rutinos futballistákkal vettünk körül, és talán ez az egyveleg adja most azt, hogy jól működünk a pályán”
– fogalmazott a tréner, hozzátéve: figyelemmel követi az akadémiát is, és ha teheti, az U14-es együttestől kezdve az NB III-as második csapat meccseire is kijár, követi a játékosok teljesítményét. Sok olyan fiatal van, aki már a felnőttekkel is edz és edzőmeccsen megmutathatta magát, de még az NB II-ben nem mutatkozott be.
„Ők a jövő emberei, de előfordulhat, hogy néhányan már ebben az idényben debütálhatnak a másodosztályban – jelentette ki Erős. – Nagy Miklós sportigazgatóval különös hangsúlyt fektetünk az akadémistákra, de azért ezt sem szabad túlzásba vinni, meg kell találni az egyensúlyt.”
Hétfőn rangadóval zárult a 21. forduló, az éllovas Honvéd hazai pályán kapott ki 1–0-ra a Kecskeméttől.
Ezt is ajánljuk a témában
„Egy döntetlennek talán jobban örültem volna, mert az elhullajtott pontok nagyon sokat számíthatnak a bajnokság végén.
Ugyanakkor amellett, hogy a feljutást tűztük ki célul, egy plusz öröm lenne, és mindent meg is fogunk tenni azért, hogy ez bajnoki címmel párosuljon. Szeretnénk, hogy a szurkolóink büszkék lehessenek a csapatukra.”
Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA
***
Ezt is ajánljuk a témában
