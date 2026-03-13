„Pont ezért esett rám a választás” – robog a Vasas az NB I felé, de Erős Gábor óva int a rangadó előtt

„Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a sportigazgatónak és a tulajdonosi körnek rám esett a választása. Igyekszem is élni a lehetőséggel és meghálálni a bizalmat, amit kaptam tőlük.

Szerintem sikerült kialakítani a játékosokkal egy jó kapcsolatot, ők pedig fegyelmezetten teszik a dolgukat, amire bizonyíték, hogy már tizenhárom kapott gól nélküli mérkőzésünk van. Jól érzem itt magam, és remélem, hogy ezt a jó teljesítményt folytatni tudjuk, és így teljesítjük az idény előtt kitűzött célunkat. Ebben a szakmai stábunknak is óriási szerepe van, akik közül mindenkiben maximálisan megbízom, és talán a nevükben is mondhatom, nagyon élvezzük a közös munkát!”

Hat bajnoki óta veretlen a Vasas / Fotó: Vasas FC/ Facebook

A Vasas 43 ponttal a második helyen áll, az éllovas Budapest Honvéd FC-nek 45 van. A harmadik és negyedik helyen álló Kecskeméti TE-nek, valamint Mezőkövesd Zsóry FC-nek egyaránt 36 pontja van. Mivel az NB I-be csak az első kettő jut fel, a két budapesti klub elég jó helyzetből várhatja a véghajrát. Erős azonban óva int attól, hogy elkönyveljük a Vasast biztos feljutónak, már csak azért is, mert még kilenc forduló hátravan a bajnokságból.

„Még mindig csak kicsivel több, mint a bajnokság kétharmadánál járunk, és a végén fontos az, hogy hol is húzzák meg azt a bizonyos vonalat. Remélem, hogy alattunk” – fogalmazott a 45 éves szakember, aki eddig 24 tétmeccsen 2,04-es pontátlaggal büszkélkedhet a csapat élén.