Bemutatjuk: ő az ukrán tábornok, aki életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort és családját (VIDEÓ)

Mint arról korábban már beszámoltunk, Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egykori tábornoka fenyegető kijelentéseket tett Orbán Viktorról és családjáról. A Pryamy TV nevű YouTube-csatornára feltöltött felvételen azt mondta: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört vagy bort, hol vízipipázik, hová jár, kikkel találkozik és így tovább”.

Orbán Viktor a közösségi oldalára kitett videók tanúsága szerint körbehívta a családját, beszélt a lányaival és az édesanyjával is. „Az ukránok már a családomat, a gyerekeimet és az unokáimat fenyegetik. Mindenki jól van, de azért mindennek van határa!” – fogalmazott a magyar miniszterelnök.