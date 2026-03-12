Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
család putyin szbu ukrán biztonsági szolgálat pryamy tv orbán ukrajna orbán viktor

Bemutatjuk: ő az ukrán tábornok, aki életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort és családját (VIDEÓ)

2026. március 12. 14:19

„Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk!” – üzente a kormányfőnek az ukrán vezető.

2026. március 12. 14:19
null

Mint arról korábban már beszámoltunk, Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egykori tábornoka fenyegető kijelentéseket tett Orbán Viktorról és családjáról. A Pryamy TV nevű YouTube-csatornára feltöltött felvételen azt mondta: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört vagy bort, hol vízipipázik, hová jár, kikkel találkozik és így tovább”.

Orbán Viktor a közösségi oldalára kitett videók tanúsága szerint körbehívta a családját, beszélt a lányaival és az édesanyjával is. „Az ukránok már a családomat, a gyerekeimet és az unokáimat fenyegetik. Mindenki jól van, de azért mindennek van határa!” – fogalmazott a magyar miniszterelnök.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Mint fogalmaz: azért hívja fel gyerekeit, hogy ne ijedjenek meg. Hozzátette: komolyan kell venni a dolgot, ezt kérte mindenkitől és ha látnak valami szokatlant, vagy baj van, akkor szóljanak. 

Ezt is ajánljuk a témában

Bemutatjuk: ő az ukrán tábornok!

Orbán Viktor fenyegetése mögött az 1951-ben született Hrihorij Omeljanovics Omelcsenko áll, aki korábban még parlamenti képviselő is volt, 2010-ben pedig az „Ukrajna hőse” érdemrenddel is kitüntették. Omelcsenko a jogi tudományok kandidátusa, egyetemi docens, altábornagy, végzettsége szerint jogász. Szakmai karrierje során az állambiztonság terület több szervénél is megfordult, dolgozott nyomozóként, vezető nyomozóként, majd az ukrán SZSZK Belügyminisztériumának nyomozó osztályvezető-helyetteseként dolgozott.

A 90-es évek első felében a korrupció és a szervezett bűnözés elleni osztály vezetője volt az SZBU katonai ellenérdekű hírszerzési főigazgatóságán. 2007-ben elnöki rendelettel kapta meg a vezérőrnagyból az altábornagyi rendfokozatot. 

Az ukrán parlamentben is hosszúra nyúlt a karrierje: 1994-től 2002-ig függetlenként volt képviselő, majd 2002 és 2007 között a „Julija Timosenko Blokk” tagjaként, végül 2007 és 2012 között Julia Timosenko pártjának színeiben ült a Verkhovna Radában.

Zelenszkij után mennek

Volodimir Zelenszkij botrányos kijelentései után az ukrán szélsőjobboldal magáénak érezte a lehetőséget, hogy mostantól nincs határ, bármit lehet mondani és tenni. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

„Ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a KARMA (saját bevallásuk szerint Ukrajna ellenségeinek likvidálására létrehozott fedett szervezet – a szerk.) soha nem bocsátja meg senki bűneit. A KARMA elől nem lehet elmenekülni. Nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni. (...) Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.” – fogalmazott.

Az életveszélyes fenyegetés nem is akárhol jelent meg, hanem a közel ötmillió (!) feliratkozóval rendelkező Pryamy TV YouTube-csatornáján, ahol az ukrán altábornagy a tapasztalt műsorvezetővel, Olekszandr Bliznyukkal beszélgetett. 

„Fizikai megsemmisítés alá esik”

Omelcsenko később egy másik csatornának is interjút adott, ahol arról beszélt, Orbán Viktort fizikailag meg kell semmisíteni, mert Ukrajna ellensége. „A nemzetközi jog normái, és jegyezzék meg ezt egyszer s mindenkorra, valamint Ukrajna büntetőjoga szerint Orbán Putyin háborús bűneinek cinkosa Ukrajna és a civil lakosság ellen. 

A hadiállapot törvényei szerint pedig fizikai megsemmisítés alá esik, ugyanúgy, mint maga Putyin. Ez nyílt kijelentés”

– fogalmazott. 

Az ukrán tábornok nem csak Orbánt, de Trumpot és Ficót is olyan ellenségnek tartja, akit likvidálni kellene. Szerinte az amerikai elnök bűnrészes Putyin ukrán nép ellen elkövetett háborús bűncselekményeiben.

Ez az én jogi értékelésem. Elnézést, jogtudományok kandidátusa, docens vagyok. Nagy tapasztalattal rendelkezem nyomozóként, a katonai kémelhárítás vezetőjeként” 

– folytatta.

 

Hrihorij Omelcsenko beszédeiben sokszor hivatkozik saját írásaira, amelyek számtalanszor még sokkal durvábbak, mint amiket a televízióknak adott interjúiban mond. Egyik írásában az olvasható: „Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Druzsba (Barátság – a szerk.) vezetéken keresztül!” 

Egy másik posztjában arról értekezik, Ukrajna minden hazafijának „törvényes joga van Orbán likvidálására, valamint a háborús bűnös Putyin elpusztítására”. A tábornok végül felsorolta Orbán Viktor gyermekeinek és unokáinak nevét, majd közölte: csak a halál vár rájuk. 

 

Orbán, Fico és társaik támogatásával Putyin több mint 3000 ukrán gyermeket ölt meg és sebesített meg, tízezreket rabolt el és vitt Oroszországba. Soha nem fogunk megbocsátani”

– tette hozzá.

Nyitókép: képernyőmentés

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 130 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. március 12. 15:49
Hogyan féltik a zsellérek a milliárdos nagyurukat.
Válasz erre
0
0
hunyadyt
•••
2026. március 12. 15:47 Szerkesztve
the-ugly-truth-10 2026. március 12. 15:28 Na mi a helyzet szektás kretén bértroll? Csak így egyedül? Ezt a szolgálatot már csak te voltál képes bevállalni. A kis társaid gyomra nem olyan erős, mint a tied meg édesanyádé? Majd kiszellőztetünk utánad jól, ha áprilisban végre távozol körünkből. Jó volna, ha az országból elhuznád a csikot, te is meg a pereputtyod. Többet már ugysem tudsz ártani. Már most is inkább vagy vicces, mint hatékony. Innét érzem az erőlködésed szagát. Undorító
Válasz erre
0
0
Necoure Yamakee
2026. március 12. 15:47
Azt hittem ez a szubhumán sejtszerveződés a csupasz pisztolyból van. Aztán rájöttem, hogy csak egy európai értékrendbe illeszkedő hohol. Kitüntetést neki.
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. március 12. 15:45
Ámen. Ja, egy euró 390.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!