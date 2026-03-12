Így hazudik Magyar Péter március 15-ről és Tisza drónjairól

Bevett biztonsági gyakorlat a légtérkorlátozás
A Kossuth tér körüli légtérkorlátozás a március 15-i ünnepségek idején egyébként teljesen bevett biztonsági gyakorlat. Az ilyen korlátozást a Terrorelhárítási Központ kezdeményezheti, a döntést pedig a polgári légiközlekedési hatóság hozza meg.
A légtérkorlátozás célja minden évben ugyanaz: a nemzeti ünnepségek biztonságos lebonyolítása és a légi forgalom szabályozása.
Hasonló intézkedések minden nemzeti ünnepen életbe lépnek. A Terrorelhárító Központ által elrendelt égtérkorlátozás ténye, illetve időbeli és térbeli hatálya mindig nyomon követhető a HungaroControl Zrt. által nyilvánosan közzétett napi légtérfelhasználási tervben, valamint a MyDroneSpace alkalmazásban is, biztosítva a drónhasználók számára a jogszabály által előírt tájékozottságot és engedélyezett működést.
Magyar Péter tehát egyszerűen nem mond igazat. A „megtiltották a drónozást” történet valójában nem más, mint egy hazug politikai műbalhé, amelyet minden bizonnyal szándékosan gyártott a Tisza.