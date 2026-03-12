Így hazudik Magyar Péter március 15-ről és Tisza drónjairól

Egyszerű gátlástalan hazugság Magyar Péter állítása, miszerint a Tiszának megtiltották a drónozást március 15-én. A valóság az, hogy senki nem tiltotta meg a drónhasználatot, a Tisza minden bizonnyal eleve szándékosan szabálytalanul nyújthatott be kérelmet, vagy kérelmeket, hogy műbalhét tudjon csinálni. Biztonsági okokból – a Terrorelhárítási Központ által – elrendelt légtérkorlátozás, mint minden eddigi nemzeti ünnepen, a mostanin is, a központi ünnepségnek helyt adó Kossuth tér 3 kilométeres körzetében lesz, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet.

A Tisza drónjainak repülését senki nem tiltotta meg. Az inkább elképzelhető, hogy tudatosan késve adták be a kérelmet, hogy műbalhét tudjanak csinálni.