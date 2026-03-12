Ft
terrorelhárítási központ Magyar Péter légtérzár drón Kossuth Lajos tér orbán viktor

Így hazudik Magyar Péter március 15-ről és Tisza drónjairól

2026. március 12. 13:16

Szándékos műbalhé, nincs semmilyen tiltás az eddigi nemzeti rendezvényekhez képest.

2026. március 12. 13:16
null

Egyszerű gátlástalan hazugság Magyar Péter állítása, miszerint a Tiszának megtiltották a drónozást március 15-én. A valóság az, hogy senki nem tiltotta meg a drónhasználatot, a Tisza minden bizonnyal eleve szándékosan szabálytalanul nyújthatott be kérelmet, vagy kérelmeket, hogy műbalhét tudjon csinálni. Biztonsági okokból  – a Terrorelhárítási Központ által – elrendelt légtérkorlátozás, mint minden eddigi nemzeti ünnepen, a mostanin is, a központi ünnepségnek helyt adó Kossuth tér 3 kilométeres körzetében lesz, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet.

A Tisza drónjainak repülését senki nem tiltotta meg. Az inkább elképzelhető, hogy  tudatosan késve adták be a  kérelmet, hogy műbalhét tudjanak csinálni.

A vonatkozó jogi környezet szerint, ha egy polgári célú eseti légtér iránti kérelem elkésetten érkezik, azt a hatóság hivatalból el kell utasítsa.  A szabályok egyértelműek: az eseti légtér használatát legalább 30 nappal korábban kell kérelmezni. A késve beadott kérelmet ezért a hatóság a jogszabály szerint mérlegelés nélkül automatikusan minden esetben el kell utasítsa.

A drónhasználat és a légtérigénylés szabályai ugyanis a rendezvényszervezők és drónosok előtt régóta ismertek, az utóbbi időben nem változtak. Egy rendezvényszervezőnek vagy szolgáltatónak pontosan tudnia kell, hogy mikor és hogyan kell kérelmet benyújtani.

Bevett biztonsági gyakorlat a légtérkorlátozás

A Kossuth tér körüli légtérkorlátozás a március 15-i ünnepségek idején egyébként teljesen bevett biztonsági gyakorlat. Az ilyen korlátozást a Terrorelhárítási Központ kezdeményezheti, a döntést pedig a polgári légiközlekedési hatóság hozza meg. 

A légtérkorlátozás célja minden évben ugyanaz: a nemzeti ünnepségek biztonságos lebonyolítása és a légi forgalom szabályozása. 

Hasonló intézkedések minden nemzeti ünnepen életbe lépnek. A Terrorelhárító Központ által elrendelt égtérkorlátozás ténye, illetve időbeli és térbeli hatálya mindig nyomon követhető a HungaroControl Zrt. által nyilvánosan közzétett napi légtérfelhasználási tervben, valamint a MyDroneSpace alkalmazásban is, biztosítva a drónhasználók számára a jogszabály által előírt tájékozottságot és engedélyezett működést.

Magyar Péter tehát egyszerűen nem mond igazat. A „megtiltották a drónozást” történet valójában nem más, mint egy hazug politikai műbalhé, amelyet minden bizonnyal szándékosan gyártott a Tisza.

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

