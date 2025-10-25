Ft
„A Kossuth térről azért nincsen drónvideó, mert a Gripenek miatt légtérzár volt” – keményen kiosztották Magyar Pétert

2025. október 25. 19:52

„Egyébként az élő tudósításból is láthatod, hogy hazudsz, a Kossuth tér és az Alkotmány utca is tele volt” – írta az elemző Magyar Péternek üzenve.

2025. október 25. 19:52
null

Magyar Péter a Tisza Párt elnöke a Facebookon egy olyan képet közölt, amin az van, hogy kevesen vannak a Kossuth téren. A Tisza Párt elnökének képe a hatalmas tömeg előtt vagy után készülhetett. 

Magyar azt is hozzátette, hogy „így talán már érthető, hogy Deák Dani és Megafon máskor oly szorgalmas drón flottája miért nem szállt fel és miért nem tudta elárasztani az internetet az orbáni propaganda a zsúfolt Kossuth térről készült fotókkal”

„VÁLASZ MAGYAR PÉTERNEK // Péter!

 A Kossuth térről azért nincsen drónvideó, mert a Gripenek miatt légtérzár volt”

 – írta Deák.

 „Egyébként az élő tudósításból is láthatod, hogy hazudsz, a Kossuth tér és az Alkotmány utca is tele volt.”

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

dzsini75
2025. október 25. 21:46
Pöti mindent megtestesít amit a NER-ben utál az ellenzék…. Ráadásul onnan jött…. Még azokat a médiumokat is terrorizálja akik segítik, “istenítik”….. A Szekta meg minden kritika nélkül követi….. 🤷🏻‍♂️😱🤷🏻‍♂️ Ki érti ezt?.?…
5m007h 0p3ra70r
2025. október 25. 21:46
»szantofer 2025. október 25. 20:21 Ja, a Gripenek végig a tömeg fölött köröztek abban a magasságban, amelyben a drónok felvételeket készítenek.« Mondjuk ostobább már te sem leszel. Milyen magasságban készíthet felvételeket egy engedélyköteles “drón” engedély birtokában? Milyen magasságban repülhet be sugárhajtású katonai légijármű civil területen lakóövezet fölé? Ne bajlódj az AI-jal! Azt fogja mondani, hogy a “drón ott repülhet ahol engedélyezik neki, a katonai l.j. berepülési pályája meg bizalmas információ. De azt is elmondja, hogy légtérzár a civil légiközlekedés tilalma miatt fontos igazán és az alól nem képezhet kivételt a drónreptetés sem, mert azbegy általános és mindenhol szokásos intézkedés ilyen esetben. Még a bő nyállal általad leszopott nyugaton is. Hööhö..
5m007h 0p3ra70r
2025. október 25. 21:32
»Palatin 2025. október 25. 21:06 Úgy elgondolkodtam azon, hogy mi is a legundorítóbb Magyar Péterben« Az affektáló kislányos hangja a csajos testalkatával, rajta aztal szőrős gnóm fejével. Irgalmatlanul groteszk és visszataszító. Nem tudom Varga Miniszterasszonyt mi vette rá, esetleg a törzskönyve vagy pedigréje?
5m007h 0p3ra70r
2025. október 25. 21:30
„így talán már érthető, hogy Deák Dani és Megafon máskor oly szorgalmas drón flottája miért nem szállt fel és miért nem tudta elárasztani az internetet az orbáni propaganda a zsúfolt Kossuth térről készült fotókkal” Így már talán érthető hogy Magyar “Fons Luminis” Péter nem is biztos, hogy rosszindulatú, csak csupán egy szellemi fogyatékos.
