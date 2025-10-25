„A Kossuth térről azért nincsen drónvideó, mert a Gripenek miatt légtérzár volt” – keményen kiosztották Magyar Pétert

Magyar Péter a Tisza Párt elnöke a Facebookon egy olyan képet közölt, amin az van, hogy kevesen vannak a Kossuth téren. A Tisza Párt elnökének képe a hatalmas tömeg előtt vagy után készülhetett.

Magyar azt is hozzátette, hogy „így talán már érthető, hogy Deák Dani és Megafon máskor oly szorgalmas drón flottája miért nem szállt fel és miért nem tudta elárasztani az internetet az orbáni propaganda a zsúfolt Kossuth térről készült fotókkal”.